英飞凌和恩智浦有可能成为三星的并购目标

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:据韩媒businesskorea报道，三星电子有望很快宣布大规模并购（M&A）交易。德国芯片制造商英飞凌科技和荷兰半导体公司恩智浦半导体已成为三星的并购目标，因为三星希望培育其非内存业务。

1月5日，当被问及在拉斯维加斯举行的CES 2022上进行并购交易的可能性时，三星电子DX事业部副会长韩钟熙表示：“我认为我们很快就会传来好消息。”。

市场观察人士称，三星电子可能会收购一家汽车半导体公司。候选企业包括英飞凌（Infinion）和恩智浦（NXP），它们为汽车制造微控制器单元 (MCU) 和电源管理集成电路 (PMIC)。

三星电子于 2017 年推出了用于汽车的通用闪存 (UFS)。然后，它向德国汽车制造商奥迪提供了汽车处理器Exynos Auto 8890。它还在2019年向奥迪供应Exynos Auto V9。2021年底，它开始向海外汽车制造商供应高性能固态硬盘 (SSD) 和图形 DRAM。

韩钟熙称：“如果我们能够更快地完成并购交易，我们会选择它们，而不是单打独斗，”“我们已经为在零部件和成套领域进行并购交易留下了可能性。”

去年初，三星电子宣布将在三年内推动有意义的并购交易。供应链竞争可能成为三星电子寻求并购交易的变数。由于新冠疫情导致半导体供应不足，各国将确保芯片安全放在首位，不希望将其芯片制造商出售给其他国家的公司。

一位半导体业内人士表示“欧洲不会允许将英飞凌或恩智浦出售给其他国家的公司，”“如果在欧洲汽车制造商面临半导体短缺的情况下，这些公司被出售给其他国家的公司，欧洲汽车行业会发生什么？”

三星电子拥有超过100万亿韩元的现金。根据该公司 2021 年第三季度的财务报表，三星电子的净现金——现金和可兑现资产减去贷款——达到 101.4 万亿韩元。