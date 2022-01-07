2022年1月7日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冷宫的，问题是“古装剧中常会提到冷宫故宫，里真有名叫冷宫的宫殿吗?”这个冷宫是大家经常听说的词语，那么真的有冷宫这个宫殿吗?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

古装剧中常会提到冷宫故宫里真有名叫冷宫的宫殿吗 1.7蚂蚁庄园今日答案

今天问题：古装剧中常会提到冷宫故宫里真有名叫冷宫的宫殿吗？

A、没有

B、有的

正确答案:没有

史料记载，紫禁城中并无任何一处宫殿被冠以“冷宫”的牌匾，冷宫并不是某—处固定宫殿的称唿。所谓的冷宫，指的是安置失宠了的宫中女子的地方。明清时代的冷宫，更多的是选取一处冷清偏僻的宫室来安置受罚的嫔妃。

打入冷宫实际上就是被废（已经不再是皇帝的嫔妃了），电视剧中的后妃打入冷宫，大都住在一块固定的冷僻的地方。皇宫漂亮的房子里，实际上真实历史上嫔妃大多数会被幽居在一些偏僻的宫室，而且并无固定的场所。历史上嫔妃被废为庶人极为罕见，一般只会废除封号，降位为低等级的嫔妃。

如:珍妃曾被降位为贵人。就算废为庶人，也会被幽禁在一个阴暗的小房子里，跟囚犯没什么区别，不会让她出宫。例如:唐高宗的萧淑妃、王皇后，在与武则天的宫廷斗争中失败被废为庶人，关押在暗室，这就是宫廷斗争的残酷性。