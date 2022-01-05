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英特尔计划到2022年底允许用户用笔记本电脑控制自己的iPhone

2022-01-05 08:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日 消息:英特尔在刚刚的CES2022 大会上宣布，将允许用户通过笔记本电脑控制他们的iPhone，其中高性能Evo品牌电脑将在 2022 年实现该功能。

英特尔 (3)

由于芯片行业正在寻找英特尔以外的其他地方寻求创新，英特尔必须提供一些有趣的功能来吸引消费者购买升级后的系统。在2022年CES的舞台演示中，iPhone似乎可能成为计划的一部分。

基于最近被英特尔收购的Screenovate公司的技术，英特尔计划在 Evo 品牌的个人电脑上使用其设备控制系统。该系统有效地允许用户从他们的PC桌面向他们的 iPhone 发送文档和文件，以及发送和接收文本消息并参与 iMessage 对话。

该系统还能够从连接到iPhone的Apple Watch中提取健康数据，例如心率和心电图结果。另一个演示展示了使用Android平板电脑作为 PC 的第二个屏幕的可能性，类似于Apple SideCar，但目前尚不清楚 iPad 用户是否可以以同样的方式使用它。

虽然该功能最初将在少数的高性能Evo PC上提供，但英特尔显然还打算在2022年年底推出后将该系统扩展到其他使用英特尔CPU的电脑上。

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