Realme GT2系列价格公布 首发售价2599元起

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:今天晚上Realme GT2系列手机正式发布，该手机搭载了高通骁龙8gen 1处理器，并且使用2K柔性直屏，其售价为Realme GT2（8GB+128GB）首销价格为2599元，Realme GT2 Pro的首销价格为3699元起。

RealmeGT2搭载了骁龙888处理器，机身8.6mm厚，生物基版194.5g，玻璃版199.8g，使用一块6.62英寸120Hz E4 直屏，峰值1300nit，1000Hz瞬时触控采样。前置1600W，5000W，IMX766 主摄，有OIS， 119 度超广角；5000mAh电池+65W快充。价格方面，首发售价8GB+ 128GB版 2599 元，8GB+ 256GB版 2799 元，12GB+ 256GB版 3099 元。

Realme GT2 Pro机身8.18mm厚，生物基版189g，玻璃版199g。屏幕采用了6. 7 英寸120Hz 2K 二代LTPO直屏，峰值1400nit；处理器为骁龙8 Gen 1，电池容量5000mAh，提供65W快充。前置3200W，主摄带OIS的IMX766，首发 150 度超广角(5000W，JN1)+200W的显微镜。首发价8GB+ 128GB版3699元，8GB+ 256GB版3999元，12GB+ 256GB版4299元，12GB+ 512GB版4799元。