问道手游1月7日新服威威虎开服活动汇总 新服开服活动一览

问道手游官方宣布在1月7日会新开服威威虎，很多玩家还不清楚本次的开服活动有哪些，下面就来为大家分享一下。

亲爱的道友:

感谢各位道友对《问道》手游的支持与厚爱，官方安卓/iOS双平台互通新服将于01月07日火爆开启，新服将在01月03日（周一）15:00开放游戏内预创角活动，届时大家即可进入游戏新区创建好自己的新角色啦!新的旅途等你一同启程!

【双平台】威威虎

开服时间:2022年01月07日11:00:00

新服活动一:新服预约有礼

1.活动时间:

2021年12月27日11:00:00-2022年01月07日10:30:00

2.活动规则:

a.在新服预创角即可参与预约活动，为区组增加预约热度

b.预约热度共有预创角、热门、火爆、爆满四个档位

c.当预约热度达到爆满将开启新服盛典活动

d.所有参与预约的道友，预约热度每达到一个档位，即可获得该档位及之前档位的奖励

e.未预充值道友可获得基础奖励、预充值道友可获得进阶奖励。基础奖励、进阶奖励不可同时获得

f.开服后可进入游戏前往活动大使处领取预约礼包奖励

g.每个账号下仅限1个参与预创建的角色领取

3.活动奖励:晓风寒/兰亭晚新时装·7天、商城道具

新服活动二:预充值好礼

1.活动时间:

2022年01月03日15:00:00-2022年01月07日10:30:00

2.活动规则:

a.预充值任意金额的道友，可获得预约活动的进阶奖励

b.预充值的金元宝在预约活动期间可以用来购买位列仙班卡、参与幸运好礼预售活动

c.预充值活动在2022年01月07日10:30后就会结束，道友若进入守候区后进行充值，充值的金额不会计算到预充值活动内

d.预充值可以获得充值积分以及日常充值时赠送的金元宝、充值好礼次数

e.累计预充值达到3000元，进入游戏后可以花费9800金元宝购买五阶坐骑无极熊（精怪）

新服活动三:充值积分

1.积分获得时间:

2022年01月03日15:00:00-2022年01月14日04:59:59

2.奖品兑换时间:

2022年01月07日11:00:00-2022年01月17日04:59:59

3.活动规则:

a.活动期间玩家充值可以获得积分，并可以在福利→充值积分界面将积分兑换为各种道具

b.在活动时间结束后3天内，还可以继续使用积分兑换奖品，但此阶段无法再获得积分

4.活动奖励:绝版时装礼盒·永久、血幻豪猪、超级女娲石、随机70级首饰、商城道具、还有机会获得召唤令·十二生肖

新服活动四:幸运好礼

1.预售时间:

2022年01月03日15:00:00-2022年01月07日10:30:00

2.支付尾款时间:

2022年01月07日11:00:00-2022年02月06日04:59:59

3.活动规则:

a.预充值期间，道友可以在预约界面参与活动

b.道友可以使用预充值的金元宝选择自己心仪的礼包预付定金

c.开服后，道友可以在尾款支付期间内，前往天墉城杨镖头处支付尾款并领取礼包

d.若道友在尾款支付期间内，未完成礼包的尾款支付，则无法获得礼包，且定金不会退还

e.道友需要在领取礼包后14天内打开，打开后获得的道具不限时、也不限制交易

4.活动奖励:有机会获得商城道具、超级女娲石、召唤令·十二生肖、召唤令·上古神兽、梅兰竹菊变异宠

新服活动五:固定队亲密度继承

1.活动时间:

2022年01月07日11:00:00-2022年01月14日04:59:59

2.活动规则:

a.活动期间，若自身在其他区组中有固定队等级≥3的固定队，且该固定队所有成员均在威威虎新服再次组建固定队后，则可以将其他区组固定队亲密度直接继承给威威虎区组的固定队

b.在威威虎新服组成的固定队人数需与被继承亲密度的其他区组固定队人数一致，成员相同，才可进行亲密度继承

c.继承仅需固定队任一成员花费888金元宝即可完成

d.完成继承后，本区组中的固定队亲密度将变更为与所选老服固定队亲密度一致

新服活动六:烟花大会

1.活动时间:

2022年01月07日05:00:00-2022年01月14日21:15:00

2.活动规则:

a.活动期间，道友可以在每周一05:00:00-周五21:00:00期间，通过日常活动收集烟花材料后合成人气烟花

b.活动期间，道友可以在每周五21:00:00-21:15:00期间，在天墉城燃放人气烟花，还可购买人气礼花进行燃放

c.单次燃放期间，前20次燃放烟花可以获得道行、武学，前5次燃放礼花可以获得大量道行、武学

d.燃放烟花、礼花可以增加本服的积分，积分达到一定条件要求后，将会抽取梅兰竹菊变异宠物、6阶坐骑（精怪）等稀有奖励

e.可以通过邮件领取烟花大会抽奖的奖励

新服活动七:新服盛典

1.排名计算时间:

2022年01月07日11:00:00-2022年01月21日04:59:59

2.活动规则:

a.当预约热度达到爆满将开启新服盛典活动

b.排名计算期间，等级到达70级方可获得新服盛典排名评比资格

c.排名以本次新服盛典活动冲榜阶段结算时的数据为准

d.开奖环节将分别从等级榜、道行榜排名第1~1000、1001~3000、3001~6000名的道友中各抽取1名获得神兽大奖、变异大奖、六阶精怪大奖，共计抽取6名大奖得主

e.开奖期间，每名道友最多只会被开中一次大奖（即神兽、变异、精怪奖励）

f.开奖结束后，等级榜、道行榜排名第1~1000、1001~3000、3001~6000名中未抽中大奖的道友将分别获得巅峰盛典礼包、高级盛典礼包、中级盛典礼包

g.未进入榜单的道友，在开奖结束时如果等级达到70级，将获得初级盛典礼包

h.若是双榜都有名次，则抽中大奖后，未中奖的排行榜只会发放对应名次的盛典礼包

新服活动八:成长秘籍

1.活动时间:

2022年01月07日05:00:00-2022年02月06日04:59:59

2.活动规则:

a.新服开服七天内等级达到15级的玩家，可以开启成长秘籍活动

b.活动时间内完成各种秘籍任务可累积秘籍成长经验，提升秘籍成长等级

c.达到特定成长等级时，可领取秘籍对应等级下的奖励内容，基础秘籍奖励可免费领取

d.玩家可选择花费3800、9800金元宝分别购买更高品质的秘籍类型:高级秘籍、绝品秘籍

e.秘籍解锁相互独立，即可同时获得3个秘籍的奖励

3.活动奖励:商城道具、60级随机首饰、随机队标·180天、随机特效·180天、随机跟宠·180天、锦鲤时装·180天

新服活动九:固定队活动

Ⅰ 固定队预约

1.活动时间:

2021年12月27日05:00:00-2022年01月06日23:59:59

2.活动规则:

a.活动期间完成预创角的玩家，可在游戏内或手游官网预约固定队

b.固定队预约满5人的队伍，开服后前往天墉城--活动大使处领取固定队预约奖励

c.固定队预约满5人的队伍，创建预约队伍的队长，还可领取到队长奖励

d.加入或创建队伍后，可分享邀请好友加入队伍

3.活动奖励:

a.固定队预约奖励:超级仙风散*1、急急如律令*1、百合*1、随机变身卡*3

b.队长奖励:超级仙风散*1、超级黑水晶*1

Ⅱ固定队福利活动

1.活动时间:2022年01月07日05:00:00-2022年01月14日04:59:59

2.活动规则:

a.开服后，在活动时间内组建固定队的玩家，可以获得固定队奖励

b.若组建固定队的5位玩家与固定队预约队伍的5位玩家成员、角色完全一致，则还可获得守约奖励

3.活动奖励:

a.固定队奖励:宠物强化丹*1、超级仙风散*1、修炼卷轴*5

b.守约奖励:随机变异变身卡或召唤令·梅兰竹菊

新服活动十:老玩家回归新服

1.活动时间:

2021年12月27日05:00:00-2022年01月10日04:59:59

2.活动规则:

a.活动开启前，连续7天未登录任何区组，且拥有1个35级以上角色的账号，即可获得新服回归资格

b.使用该账号于威威虎新服初次创建的角色，且活动期间在创角前未登录任何其他区组，可前往天墉城活动大使处领取一份新服回归大礼包和专属游戏称谓

3.活动奖励:

a.回归礼包:急急如律令*2、宠风散*5、情缘盒*1、天神护佑*1、30天归来兮队标*1

b.专属称谓:再续前缘

新服活动十一:随机日常翻倍

1.活动时间:

2022年01月07日05:00:00-2022年01月14日04:59:59

2.活动规则:

a.角色等级大于等于30级

b.在活动期间，玩家每天的随机一项日常任务会获得经验翻倍奖励

新服活动十二:星宿妖王翻倍

1.活动时间:

2022年01月07日05:00:00-2022年01月21日04:59:59

2.活动规则:

a.角色等级大于等于25级

b.在活动期间，天罡星、地煞星刷新时间减半、铲除妖王活动中每次刷新怪物数量翻倍

新服活动十三:位列仙班礼包

1.活动时间:

2022年01月03日05:00:00-2022年01月17日04:59:59

2.活动规则:

a.活动期间，道友可在商城以折扣价购买位列仙班礼包

b.礼包内包含会员卡加任意商城在售系列时装套餐

c.每位道友最多可购买每个类型的礼包各1次

d.预充值阶段与守候区阶段购买位列仙班会员卡的道友，开服后进入游戏可领取对应位列仙班礼包的银元宝折扣差价与时装

3.礼包内容:

a.月卡会员+20天时装

b.季卡会员+40天时装

c.年卡会员+120天时装

新服活动十四:满属装备礼包

1.活动时间:

2022年01月07日05:00:00-2022年01月17日04:59:59

2.活动规则:

a.活动期间可在商城购买70级装备打造礼包

b.每个礼包包含一件70级稀有满属性装备及随机装备打造道具

c.每位道友最多可重复购买3次

新服活动十五:新服助力

1.活动时间:

2022年01月07日05:00:00-2022年01月21日04:59:59

2.活动规则:

a.新服开服的第二天起创角进入新服的角色可以获得一定比例的经验加成

b.活动时间内，角色首次进入新服的时间越晚，获得的经验加成比例越高，最高比例为50%

c.活动时间内，玩家每天完成日常任务均可享受经验加成奖励

d.新服助力活动获得的经验加成总和不会超过首日创角且完成每日日常任务的角色

新服活动十六:周限购商城

1.活动时间:

2022年01月07日05:00:00-2022年12月26日04:59:59

2. 活动规则:

a.活动期间将随机挑选部分道具限量打折销售，折扣为5折

b.可使用金元宝购买活动道具，当周售完为止

新服活动十七:试道双倍

1.活动时间:

2022年01月16日05:00:00-2022年01月17日04:59:59

2.活动规则:

a.角色等级大于等于60级

b.参与试道大会比赛的玩家，可以获得双倍的奖励

c.选拔赛和决赛的奖励都翻倍

活动奖励:经验、道行、武学、商城道具、召唤令·十二生肖

新服活动十八:新服女娲宝箱

1.活动时间

活动时间:2022年01月24日05:00:00-2022年01月31日04:59:59

2.活动规则:

a.位列仙班玩家可在商城使用金元宝购买女娲宝箱

b.打开宝箱后可随机获得1块、2块或5块超级女娲石

c.每个角色最多只能购买2个女娲宝箱