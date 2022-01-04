Kindle客服回应退出中国市场猜测：只是缺货并非下架

据The Verge报道，以最近对其员工工作条件的审查为由，一群亚马逊股东提出了一项决议，要求董事会对该公司的工作场所健康和安全进行独立审计。该决议要求在亚马逊员工和工作场所安全和监督专家的协助下进行审计。“随着亚马逊努力成为‘地球上最安全的工作场所’，需要对那些使该公司成为工作场所伤害的领导者并成为批评和监管的目标的做法进行审查，”股东的决议写道。“由于监督和生产力配额与高工伤率有关，我们敦促亚马逊委托?