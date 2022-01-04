Kindle客服回应退出中国市场猜测：只是缺货并非下架

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:今天上午，“kindle”登上微博热搜。有网友爆料称发现国内的Kindle官方自营店产品大面积缺货，认为Kindle或退出中国市场。
而小编打开kindle京东自营旗舰店查询后发现，确实有很多款式的kindle阅读器出现了缺货的情况，目前，京东Kindle自营店仅剩下一款Kindle电子书阅读器电纸书青春版8G黑色。
对此，Kindle客服回应称：缺货是因为厂家现在没有货，只是缺货并非下架，什么时候有货等通知。
站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:今天上午，“kindle”登上微博热搜。有网友爆料称发现国内的Kindle官方自营店产品大面积缺货，认为Kindle或退出中国市场。
而小编打开kindle京东自营旗舰店查询后发现，确实有很多款式的kindle阅读器出现了缺货的情况，目前，京东Kindle自营店仅剩下一款Kindle电子书阅读器电纸书青春版8G黑色。
对此，Kindle客服回应称：缺货是因为厂家现在没有货，只是缺货并非下架，什么时候有货等通知。
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近日，据京东商品页面显示，亚马逊旗下电子书阅读器Kindle出现了大面积无货的情况，目前仅一款入门版Kindle在售，价格658 元。对此，亚马逊官方暂未回应上述情况。
2021 即将结束， 2022 的脚步越来越近。在 2021 最后一个月里，很多朋友都会选择挑选一些礼品来送给重要的人，或是表达感激，或是寄于祝福。在全民阅读持续升温的当下，将电子阅读器作为礼品，既有意义，又非常时尚。本文就盘点了几款今年在市场上反响很好的电子阅读器，来为读者做一个参考。 讯飞智能办公本，适用人群：职场精英 讯飞智能办公本的产品定位，就是为现代职场的精英人群打造的一款能够有效提升工作效率的智能产品。?
今日，针对“Kindle大面积缺货或退出国内市场”传闻，亚马逊官方回应称，Kindle 电子书阅读器深受消费者青睐，部分机型目前在中国市场售罄。
纸质书作为一种文本的载体，从印刷术出现开始普及，至今已发展了500 多年。在这五百年时间里，形式基本上没有发生特别大的变化。作为语言文化的载体，纸书基本将它的传承使命完成到最佳。而随着电子载体的出现，情况开始变得有些不同。这个小小的，轻盈的方寸之物，可以轻松容纳成千上万本书，而且携带起来基本没有重量，手写记录不用担心没有存储空间，检索起来基本不用耗费太多时间。相比于纸质书，这些多重功能的优越性让更多人
你的Kindle是用来看书还是泡面呢？日前，有网友分享了实用的Kindle泡面教程。第一步从主界面右上角三个点中进入网页浏览器”，输入网址后回车即可。如果你是iPad或者安卓平板，自带的计时器软件很多，这里就不再介绍了。目前，亚马逊在售的最新Kindle产品是9月份发布的Kindle Paperwhite 5，首发1068元，截稿前已经降至949元（8GB），但32GB还是高达1999元。第五代Kindle Paperwhite主要升级点话包括更大6.8英寸墨水屏（300PPI）、
近日，有网友爆料称国内的Kindle有些异常，官方自营店的Kindle产品大面积缺货，目前，京东Kindle自营店仅剩下一款Kindle电子书阅读器电纸书青春版8G黑色。
继Google之后，微软现在也在测试由RSS驱动的“关注(Follow)”按钮和feed，这将帮助用户跟自己喜欢的网站保持联系。在用于Windows的Edge Canary构建中，微软已经开始测试一个新的Feed，其引入了跟Collections整合的原生RSS功能。像Google News或Microsoft News这样的平台已经结束了RSS的经典时代，但它仍是流行的聚合工具的动力。
据The Verge报道，以最近对其员工工作条件的审查为由，一群亚马逊股东提出了一项决议，要求董事会对该公司的工作场所健康和安全进行独立审计。该决议要求在亚马逊员工和工作场所安全和监督专家的协助下进行审计。“随着亚马逊努力成为‘地球上最安全的工作场所’，需要对那些使该公司成为工作场所伤害的领导者并成为批评和监管的目标的做法进行审查，”股东的决议写道。“由于监督和生产力配额与高工伤率有关，我们敦促亚马逊委托?
1月4日消息，日前有网友爆料，国内的Kindle产品线出现异常情况，官方自营店的Kindle产品大面积缺货，认为这是亚马逊电子书业务要退出国内的信号。请问有人认识亚马逊内部员工吗，请问Kindle在中国内地的产品线是怎么回事，淘宝官方店关门了，京东全线无货，是内部出问题了还是退出中国市场了？”有网友问道。搜索Kindle京东自营旗舰店查看，目前仅剩下一款Kindle电子书阅读器电纸书青春版8G黑色版在售，其余均为缺货状态。Kindle中
彭博社获得的一份文件显示，亚马逊发现旗下 Echo 智能扬声器已很难让部分客户保持新鲜感。预估数据显示，Echo 智能扬声器的的年增长率只有 1.2% 左右。且在 Echo 问世后的几年里，有 15~25% 的用户会在一周后停用相关设备。推测主要有两方面的原因，除了隐私方面的顾虑、就是大家很快发现自己没啥实际需求。Echo Show 10（3rd Gen）Neowin 指出，虽然亚马逊和 Google 推出的智能扬声器有丰富功能，但普通消费者很难充分挖掘其中的?
日前， Steam 社区正式公布 2021 年度Steam大奖名单，其中《生化危机：村庄》荣获年度最佳游戏。..
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手持iPhone、iPad的各位用户是不是经常会被App订阅坑钱？此前就有不少用户表示搞不懂苹果的订阅机制，在免费试用之后，或者正常想取消订阅的时候，..
深夜的海，涌动着一望无际的黑色波浪，不禁让人心生寒意和阴郁。那个女子不幸“失恋”跳海，又幸运地被T3 出行司机张昌孝及时救回。12 月 9 日凌晨..
近几年，新能源汽车行业发展迅猛。根据公安部公布的数据，截至 2021 年 9 月，全国新能源汽车保有量达 678 万辆，市场规模较 2016 年扩大了 6 倍多..
2020年起，随着4.025年金险逐步退出市场，后年金时代正式开启。值得注意的是，疫情发生以来，为刺激经济，全球争相下调利率，而在目前看来，加之各..
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