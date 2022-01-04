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Kindle客服回应退出中国市场猜测：只是缺货并非下架

2022-01-04 11:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:今天上午，“kindle”登上微博热搜。有网友爆料称发现国内的Kindle官方自营店产品大面积缺货，认为Kindle或退出中国市场。

而小编打开kindle京东自营旗舰店查询后发现，确实有很多款式的kindle阅读器出现了缺货的情况，目前，京东Kindle自营店仅剩下一款Kindle电子书阅读器电纸书青春版8G黑色。

对此，Kindle客服回应称：缺货是因为厂家现在没有货，只是缺货并非下架，什么时候有货等通知。

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