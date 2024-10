亚马逊推出全新 Kindle Colorsoft：期待已久的彩色电子阅读器

Wav2Lip 是一个开源项目,旨在通过深度学习技术实现视频中人物的唇形与任意目标语音高度同步。该项目提供了完整的训练代码、推理代码和预训练模型,支持任何身份、声音和语言,包括CGI面孔和合成声音。Wav2Lip 背后的技术基于论文 'A Lip Sync Expert Is All You Need for Speech to Lip Generation In the Wild',该论文在ACM Multimedia 2020上发表。项目还提供了一个交互式演示和Google Colab笔记本,方便用户快速开始使用。此外,项目还提供了一些新的、可靠的评估基准和指标,以及如何在论文中计算这些指标的说明。