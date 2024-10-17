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亚马逊推出全新 Kindle Colorsoft：期待已久的彩色电子阅读器

2024-10-17 09:11 · 稿源：站长之家

在经历了多年的用户呼声后，亚马逊终于在纽约的发布会上推出了全新的 Kindle Colorsoft Signature Edition，满足了用户对彩色电子阅读器的期待。这款新设备不仅将彩色阅读体验带给用户，还在设计和技术上进行了全方位的创新。Colorsoft 售价279.99美元，今天开始接受预订，并将于10月30日正式发货。

Kindle Colorsoft 基于 E Ink 的 Kaleido 技术，但在显示堆栈和设计上进行了全新升级，使得色彩表现更加出色。亚马逊 Kindle 产品负责人凯文·基思在发布会上表示，推出 Colorsoft 的技术准备工作已经完成，而这项技术之前并未成熟。他强调，亚马逊一直在努力实现这一目标，以提供卓越的用户体验。

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Colorsoft 的屏幕设计使得彩色电子墨水的表现得以最大化。设备采用了新的 LED 像素和氧化物背板，这些创新使得 E Ink 面板中的墨水能够更快速地移动，从而实现流畅的彩色显示。这种技术的进步不仅提升了屏幕的亮度，还增强了色彩的生动感，让用户在阅读时享受更为鲜艳的色彩体验。

在用户体验方面，Colorsoft 继续保持 Kindle 一贯的优势，如高分辨率、长电池寿命和快速翻页。基思指出，亚马逊的目标是提供一个既具彩色显示又能保持黑白版 Paperwhite 优质表现的设备。他相信，通过不断的技术创新，亚马逊已经达成了这一目标。

尽管 Colorsoft 的彩色显示给人留下深刻印象，但在使用中仍然存在一些小问题。例如，当页面上出现较大的彩色图像时，每次翻页会发生完全的闪烁刷新。这种情况虽然在小图像中也会发生，但并不频繁。这种翻页体验与传统 Kindle 设备相比，依然保持了良好的速度和流畅度。

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最令人振奋的是，Colorsoft 的彩色显示不仅提升了阅读体验，还改善了设备的整体界面。用户现在可以在主屏幕和书籍库中看到彩色图书封面，浏览体验得到了显著提升。锁屏界面也变得更加生动，让用户在将设备放置在床头柜时，展现出更为吸引人的待机画面。

此外，Colorsoft 还允许用户添加多种颜色的高亮显示功能，这为用户在使用手机 Kindle 应用时按颜色查找内容提供了便利。这一功能虽然并不复杂，但对于注重彩色高亮的读者来说，确实是一个实用的增值体验。

然而，对于更为传统的电子书阅读者而言，Colorsoft 实际上仍是一款升级版的 Kindle Paperwhite，且价格更高。基思表示，亚马逊在推出这项技术时非常谨慎，希望确保设备的稳定性和用户体验。随着用户对 Colorsoft 的反馈，亚马逊也期待进一步优化这款产品。

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