双尺寸双高端的小米12 系列正式发布，售3699元起！

12月28日，小米公司正式推出高端新品小米12系列，该新品的推出标志着小米数字系列正式升级为「双尺寸双高端」旗舰组合定位。小米12与小米12Pro 均搭载全新一代骁龙8旗舰移动平台，均使用DisplayMate A+ 认证的柔性 OLED 旗舰屏幕，均具备全天候极速抓拍的强大旗舰影像。小米12售价3699元起，小米12Pro 售价4699元起，将在12月31日晚8点全渠道正式开售。

双骁龙8平台，双尺寸旗舰性能

小米12与小米12Pro 作为小米最新的高端旗舰产品，均搭载高通全新一代骁龙8旗舰移动平台。全新一代骁龙8首次使用 Arm 定义下一个十年的最新 Armv9指令集，三丛集的 CPU 核心架构全部升级。GPU 方面，新一代 Adreno GPU 提升同样巨大，实测图形渲染速度提升52%，能效比提升25%。第七代 AI 引擎相比上一代性能提升四倍，而新的三路 ISP 则能够处理18bit 数据，采样能力相比上代提升4096倍。新一代骁龙8的各个模块，里里外外都进行了革新，是迄今为止最强的骁龙平台。

此外，小米12与小米12Pro 均搭载满血 LPDDR5，最高支持6400Mbps 传输速率。同时，新一代 UFS3.1的存储性能再度迎来突破，小米12与小米12Pro 的顺序写入速度可达每秒1450MB，相比上一代几乎翻倍。

性能强悍的全新一代骁龙8平台搭配满血内存与闪存组合，让小米12与小米12Pro 的安兔兔跑分在小米实验室测试中突破百万大关。

小米12系列全系搭载超大面积 VC 均热板，小米12在轻盈小巧的机身中放入了2600mm² 的超大 VC 均热板，还具备超过10000mm² 的散热石墨，更在天线区域覆盖白色石墨烯，形成一套强大完善的散热系统。小米12Pro 采用一块更大的2900mm² VC 以及更大的散热石墨片，散热性能更为强大。能够提供更为出色的散热能力，让机身保持冷静，性能持续稳定输出。

双索尼旗舰影像，拍照更快对焦更稳

小米12系列影像能力再次突破，小米12与小米12Pro 搭载全新小米影像大脑，大幅提升拍照速度，体验又快又稳。

小米历时两年重写影像架构，打造「小米影像大脑」，在用户进行拍照时，通过异构并行计算，大大缩短连拍间隔，改善连拍体验，同时显著改善快门时滞问题，让手机每次捕捉画面都快如闪电，更打通硬件到第三方软件的管道，未来更多拍照应用都能够接入小米影像大脑使用其能力。

除了快，小米12与小米12Pro 搭载自研「CyberFocus 万物追焦」让拍照更稳，通过创新性的将 CyberDog 上的人体视觉追踪技术，首次移植到了手机，全新的「CyberFocus 万物追焦系统」支持对所有物体的锁定追焦，并首次在小米手机中增加人眼追焦。

除了对人物、猫、狗等自动追焦，还支持双击锁定追焦任何物体，强大的特征自学习功能，能够让手机不断学习物体特征，即使形态、角度、颜色变化，依旧能够持续稳定追踪。

硬件方面，小米12搭载索尼 IMX766主摄，1/1.56″大底，是市面上使用范围最广的旗舰传感器之一，同时搭载1300万超广角镜头与500万长焦微距镜头，影像系统全面出色。

小米12Pro 搭载硬件拉满的5000万三主摄，首发索尼顶级大底IMX707，1/1.28″ 超大底，2.44μm 四合一融合大像素，进光量再提升49%，感光能力大幅提升，搭配小米自研夜枭2.0夜景算法，还原极致纯净的夜景表现同时，还带来了更出色的抓拍能力。另外两颗摄像头采用同样5000万像素主摄规格，超广角画质出色，视场角达到115°，此外还加入了2X 人像镜头，能够实现更加纯净的人像效果，更支持0.6x-20x 的全焦段超级夜景以及夜景人像功能，夜色之美尽收其中。

双 DisplayMate A+ 屏幕，安卓首个智能动态刷新率

无论是小屏旗舰小米12还是全能旗舰小米12Pro， 均获得屏幕测试权威机构 DisplayMate 最高等级 A+ 认证，双双打破 DisplayMate15项屏幕记录。

小米12搭载了一块6.28英寸的柔性 OLED 屏幕，分辨率2400x1080，峰值亮度1100nit，支持16000级调光。同时小米12搭载原色屏，每一块屏幕在出厂前均会进行专业精细的色彩校准，屏幕本身支持12bit，最高支持120Hz 刷新率的流畅显示。

小米12Pro 率先搭载6.73英寸第二代低功耗2K 屏，采用三星 E5材质，第二代 LTPO 技术以及微棱镜技术，不仅显示效果出众，还聪明省电。分辨率高达3200x1440，PPI522，带来肉眼可见的细腻感。这块屏幕全屏亮度高达1000nit，白天也清晰可见，观看HDR 视频时，峰值亮度可达1500nit 以上，高光和阴影统统准确还原。

小米12Pro 还首次在安卓搭载小米自研智能动态刷新率技术，屏幕刷新率随场景、画面、动作迅速变换。更在安卓首次实现了滑动变速，手指滑动屏幕时刷新率精准同步实现自动变速，更流畅也更节能。

小米12与小米12Pro 的屏幕均具备 HDR 显示能力，这块屏幕不仅支持HDR10+ 格式，还支持杜比视界，能够呈现惊艳的 HDR 显示效果。杜比视界能够通过不可思议的亮度、对比度、细节和色彩，实现栩栩如生的画质。

双旗舰体验，对称式双扬声器专业调音

小米12与小米12Pro 均搭载对称式双扬声器，其中小米12Pro 首次将分频方案装进了手机，定制的中低音单元与高音单元协同配合能够带来更出色的高频延展性。同时小米12与小米12Pro 延续了哈曼卡顿的专业调音。出众的硬件设计与顶尖声学品牌的专业调教，让小米12与小米12Pro 的声音表现更加自然立体，面对不同的听音环境也能还原真实动听的悦耳表现。

小米12与小米12Pro 还支持杜比全景声。在杜比全景声的加持下，用户可以感受到惊艳的音质，体验到绝佳的细节、层次感和真实感。无论用户使用耳机还是手机内置扬声器，当体验杜比全景声格式的各类内容时，都可以在聆听中获得三维空间感，感受声音令人惊叹的真实感。

小米12和小米12Pro 同样具备方方面面拉满的旗舰体验。 均支持 NFC 与红外，为用户提供更加方便快捷的生活体验。

首发自研小米澎湃 P1芯片，120W 单电芯填补行业空白

小米12在极为小巧的机身中不可思议的放入4500mAh 大电池，满足一整天使用而不用担忧续航。

值得一提的是，小米12Pro 这次行业首发120W 单电芯4600mAh 大电池。目前，有线充电速度达到120W 的智能手机无一例外采用双电芯系统，高速的代价是降低了手机内部空间利用率，在小米12Pro相同机身体积内，双电芯的容量比单电芯低400mAh。而单电芯充电系统可以规避以上问题，但将充电功率提高到100W 以上却面临着巨大的挑战，小米澎湃 P1首次解决了高功率与大容量难以兼得的行业难题，填补了行业100W+ 单电芯缺失的空白。

作为一颗自研芯片，小米澎湃 P1芯片设计功能复杂度大幅提升，驱动电路复杂6倍，启动和保护电路复杂9倍，每片小米澎湃 P1在出厂时都需要通过2500多项测试，远高于传统充电芯片。提前18个月布局，耗资1亿自研小米澎湃 P1芯片，都体现了一颗自研芯片在人力、财力、时间上的巨大难度。

小米12与小米12Pro均具备四种颜色，其中黑色、蓝色，紫色为玻璃材质，原野绿配色为素皮材质。小尺寸高端旗舰小米12共有三个容量版本，8GB+128GB版3699元，8GB+256GB版3999元，12GB+256GB版4399元;全能高端旗舰小米12Pro 同样拥有三个容量版本，8GB+128GB版4699元，8GB+256GB版4999元，12GB+256GB版5399元;同场推出的还有一台小米12X，搭载骁龙870，8GB+128GB版3199元，8GB+256GB版3499元，12GB+256GB版3799元;以上产品12月28日 晚10点开启订金预售，12月31日晚8点全渠道正式首销。