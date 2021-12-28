小米12 Pro发布：全球首发索尼IMX707 售价4699元起

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:小米12Pro同样也斩获了DisplayMate A+15项新纪录。外观上，小米12Pro采用的是6.73英寸AMOLE曲面屏，屏幕升级2K屏幕，全新E5发光材质，搭载小米自研「智能动态刷新率技术」，率先在安卓手机中实现滑动变速，支持120Hz高刷屏。

雷军表示，相较于iPhone13Pro Max，小米12Pro手感要好太多了。宽度74.6mm，窄了3.5mm，重量205g，轻了33g。

而在音质上，小米12Pro也有新突破，它支持四单元立体双扬，在手机中加入两个高音单元和两个低音单元，高音清亮，低音浑厚;更有harman/kardon联合调教，支持杜比全景声、杜比视界。

配置上，小米12Pro搭载120W小米澎湃秒充，自研充电芯片「小米澎湃P1」，创新采用高难度的「120W单电芯」方案，突破行业瓶颈，在轻薄机身下，兼顾了快充和4600mAh大电池，120W小米澎湃秒充，疾速模式18min充满;50W无线秒充，42min即可充满。

影像方面，小米12Pro搭载3颗5000万像素摄像头，其中主摄是索尼IMX707。采用1/1.28英寸超大底，2.44um融合大像素，是目前索尼最顶级的传感器之一。

价格上，小米2Pro 同样拥有三个容量版本，8GB+128GB版售价4699元，8GB+256GB版售价4999元，12GB+256GB版售价5399元。