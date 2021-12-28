小米12系列正式发布 搭载骁龙8处理器 售价3699元起

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:今天晚上，小米12系列正式发布。在发布会上，小米宣布正式对标苹果，向苹果学习，推出双尺寸旗舰，分别对标 iPhone13和 iPhone13Pro Max。

其中，小米12搭载6.28英寸AMOLED小微曲屏幕，拥有专业原色屏，支持120Hz高刷屏，并首次突破DisplayMate A+15项纪录。它在完整保留了高端旗舰的配置和体验的基础上，比iPhone13宽度窄了1.6毫米。

据悉，小米12有黑色、蓝色，紫色，原野绿四种配色，重量为180g，手机宽度仅69.9m。

配置上，小米12搭载全新一代骁龙8处理器，性能提升400%。此外，小米12还搭载超大VC液冷豪华散热，续航长达4500mAh，并支持67W有线秒充和50W无线秒充。

影像方面，小米12搭载索尼IMX76650MP高清主摄+13MP超广角+长焦镜头。其中，50MP高清主摄，采用索尼极为出色的IMX766旗舰传感器;1/1.56"英寸大底，2.0μm融合大像素，让画质更加清晰。3200万高清自拍支持逆光人像视频及夜景模式补光环，让人像更出众。此外，小米12还加入了CyberFocus万物追焦技术，实现了更出色的抓拍效果，提高了拍摄出片率。

价格上，小米12共有三个容量版本，8GB+128GB版售价3699元，8GB+256GB版售价3999元，12GB+256GB版售价4399元。