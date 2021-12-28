王者荣耀12月28日更新维护公告 12.28元旦全英雄限时畅玩

王者荣耀在12月28日开启了更新维护，此次的更新内容主要是元旦节相关的内容，很多玩家还不清楚元旦节有哪些更新的内容，下面就来为大家分享一下。

亲爱的召唤师:

我们计划在2021年12月28日8:30-9:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】12月28日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

本次更新大小安卓约24MB，iOS约25MB，建议您在wifi环境下进行更新操作。

【更新内容】

活动相关

新年将至，新皮肤上架!

福利不停，经典皮肤活力返场

雪中送袜!收集礼物袜得全新播报

新的一年即将来临!活动期间收集礼物袜，即可免费兑换暖冬家园荣耀播报!

兑换活动详情:

兑换活动时间:12月28日更新后-2022年1月3日23:59

暖冬家园荣耀播报

收集活动详情:

①元旦挑战

通过元旦挑战总共可获得礼物袜*7

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

活动时间:12月31日00:00-2022年1月3日23:59

②每日对局

活动时间:12月28日更新后-2022年1月3日23:59

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

通过每日对局总共可获得礼物袜*14

元旦快乐!全英雄限时畅玩

拥抱2022!元旦期间全英雄限时畅玩!（包括非直售英雄）预祝大家元旦快乐!

活动时间:2022年1月1日00:00-1月3日23:59

秋决圆满落幕!奖励兑换开启

2021KPL秋季赛总决赛圆满结束，兑换奖励活动开启!

【信物兑换详情】

1.冠军战队信物可兑换KPL荣耀宝箱*1

2.总决赛MVP选手的信物可兑换KPL英勇礼包*1

3.其余的每个信物可兑换KPL应援礼包*1

活动时间:12月28日更新后-2022年1月3日23:59

KPL应援礼包:打开后可获得以下奖励之一:铭文碎片*15、坚韧/敏锐/掌控/沉稳/守护精神回城特效（3日）*1。

KPL英勇礼包:打开后必定获得铭文碎片*20+亲密玫瑰*1+团战精神回城特效之一（3日）*1。

KPL荣耀宝箱:打开后必定获得铭文碎片*30+英雄碎片*1+团战精神回城特效之一（3日）*1;还有几率获得下列英雄之一(蒙恬、娜可露露、西施、马可波罗、鲁班大师)。

对战掉落冠军回馈礼

2021KPL秋季赛总决赛圆满结束，每日参与对局即可掉落武汉eStarPro冠军纪念宝箱*1，对局胜利将会额外获得1个宝箱!（每日可获得3个）

活动时间:12月28日更新后-1月3日23:59

对战模式:5V5匹配、排位、娱乐模式

eStarPro冠军纪念宝箱:打开后可获得以下奖励之一:铭文碎片*5、钻石*5、英雄/皮肤/1日体验卡（蒙恬、娜可露露、西施、马可波罗、鲁班大师、秩序猎龙将、晚萤、西施-归虚梦演、激情绿茵、鲁班大师-归虚梦演）

冠军福利!全直售英雄限免

庆祝武汉eStarPro获得2021KPL秋季赛总决赛冠军!商城全直售英雄限免畅玩!

活动时间:12月26日00:00-12月28日23:59

KPL冠军阵容折扣

活动时间:12月28日更新后~2022年1月3日23:59

冠军战队精选直售英雄点券价格直降100点券

冠军战队精选英雄直售皮肤八折特惠

赛季回馈，冲刺有好礼

S26赛季即将开启，赛季更新前达指定段位可领取铭文碎片和拖尾特效等好礼!

活动时间:12月28日更新后-赛季更新前

86版《西游记》正版授权皮肤，甄姬-女儿国国王上架

“只愿今生，不想来世”

我们携手86版《西游记》电视剧，将同样温婉如水，忧郁深情的甄姬与女儿国国王做连接，将这段“意难平”带入峡谷，致敬经典。

我们还原了女儿国国王美丽而雍容大气的形象，在其技能特效中融入护身香囊、鸳鸯戏水等经典元素和画面，搭配牡丹意象表现技能特效;同时，为了更好地体现86版《西游记》中女儿国国王的特点和气质，我们在展示待机、局内待机、技能动画、行走动作等都往西游记的方向进行了动画调整。

上架时间:2022年1月1日0:00~2月28日23:59

首次上线价格:

2022年1月1日-2022年1月7日，价格为710点券（通过参与女儿国之梦活跃活动可获取88/178点券的皮肤优惠券，首日分享活动得88点券优惠券，次日分享活动得178点券优惠券，不可叠加使用;活动详情请查看官网后续活动公告），优惠券折后532点券

2022年1月7日后，价格为888点券

1. 女儿国之梦活动即将开启

活动期间，参与并分享【女儿国之梦】活动最高可领取178皮肤专属优惠券，叠加2022年1月1日-2022年1月7日首周折扣后，价格为532点券!参与活动解锁剧情并达成不同结局还可获得西游筑梦回城、西游筑梦头像框、语音以及惊喜礼包等多重好礼!

2. 拥有皮肤得专属动作

全新皮肤甄姬-女儿国国王即将上线!拥有即可送全新专属动作——愿相随。

活动时间:2022年1月1日00:00-1月7日23:59

匿光小队亮相!镜-匿光追影者登场

她的代号是“蝶，是这座城市的情报网上最为著名的情报猎手之一。接受过义体改造的她有着超乎常人的力量，极高的工作效率、冷酷的作战风格以及百分百的任务完成率。这为她赢得了千金难求的身价，也带来了众人探究的目光，许多人想知晓她能力背后的秘密。

KPL匿光小队首位成员:镜-匿光追影者，即将登场!

更多展示视频>>点击这里<<

上架时间:2022年1月1日0:00-2月28日23:59

赛事回馈价格:710点券（价格888点券）

2021年12月21日-12月26日可通过游戏内-活动面板-限时活动页面，参与积攒回馈值解锁个人最低折扣，活动详情>>点击这里<<

1. 拥有皮肤得专属动作

镜全新kpl限定皮肤匿光追影者即将上线!拥有即可送全新专属动作——代号:蝶

活动时间:2022年1月1日00:00-1月7日23:59

2. 镜英雄点券价格限时折扣

活动时间:2022年1月1日0:00~1月7日23:59

折扣价:588点券（原价:688点券）

花木兰-青春决赛季返场

拥抱新年，福利不停，花木兰-青春决赛季限时返场，喜欢的召唤师别错过哦，本次直售返场后，花木兰-青春决赛季后续将以限时抽奖的方式产出。

返场时间:2022年1月1日0:00~1月7日23:59

返场价格:888点券

英雄金币价格限时折扣

活动时间:12月28日更新后~12月31日23:59

价格:

镜:13888金币（价格:18888金币）

雅典娜:13888金币（价格:18888金币）

云中君:8888金币（价格:13888金币）

女娲:8888金币（价格:13888金币）

金蝉英雄开启王者水晶兑换

开启时间:12月28日更新后

兑换价格:王者水晶*1

每日充值送好礼

活动时间:2022年1月1日0:00~1月4日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

新年超值礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*40、战令经验*2000

新年豪华礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*80、战令经验*4000、紫星币*5

回城特效礼包:打开后必得400铭文碎片，可额外随机获得回城特效:节日快乐回城特效、悠然假日回城特效其中之一。重复获得的回城特效会转换为90钻石。

积分夺宝限时回馈

活动时间:2022年1月1日0:00~1月4日23:59

限时回馈价:

单抽:45积分（价格60积分）

五连抽:200积分（价格270积分）

钻石语音&每月1元礼盒上架

1. 钻石语音上架

限时语音1:我知道，我很强

限时语音2:我承认你很强

上架时间:2022年1月1日0:00-1月7日23:59

道具有效期:2022年1月1日0:00~1月30日23:59（最长可使用30天，2022.1.30过期后无法使用）

价格:180钻石/个

2. 每月1元好运礼盒

上架时间:2022年1月1日0:00-1月31日23:59

打开后必得皮肤碎片*2、铭文碎片*100和以下随机奖励之一:皮肤或皮肤体验卡（7日）1张(鲁班七号-电玩小子、安琪拉-心灵骇客、韩信-街头霸王、大乔-白蛇)

价格:10点券

概率公示:

商城更新

1. 夺宝更新

更新时间:12月28日更新后

积分夺宝奖池更新:孙悟空、钟馗、幻想奇妙夜替换为花木兰、嬴政、死神来了

钻石夺宝奖池更新:蔡文姬、芈月、廉颇、花好人间（3天）替换为高渐离、甄姬、刘邦、潮流仙人(3天)

幸运夺宝自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:我是风儿头像框、我是沙头像框、上分大吉回城、制霸MVP回城、赛龙舟回城、英雄碎片*5

版本相关

问题修复

1、修复了貂蝉-猫影幻舞局外展示彩带颜色异常;

2、修复了武则天-海洋之心高清画质下一技能粒子特效丢失;

3、修复了妲己女仆咖啡星元-樱桃雪顶配件页面显示异常;

4、修复了韩信使用一技能后快速衔接其他技能偶现释放失败的问题;