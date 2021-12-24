微信推出红包封面组件2.0 升级社交传播、导流等功能

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:今日，微信宣布品牌官方区正式推出红包封面组件2.0，围绕节日氛围，社交传播和导流沉淀三大方面进行全面升级。

红包封面组件2. 0 首次支持背景图自定义，品牌主可将红包封面图按照规定比例进行裁剪作为背景图，在获得更多元素氛围的同时，也为前来领取的用户营造独一无二的品牌氛围感。除背景图外，红包封面组件2.0新增活动开始前 5 分钟倒计时，倒计时结束后将自动刷新成可领取状态，帮助用户提前蹲点，品牌可通过官方区将用户留住，增加转化机会。

同时，搜一搜红包封面组件2.0 将主动助力用户分享。在「活动开始前」，「红包领取后」以及「用户已领取后复搜」进入时，均会出现「分享」入口，用户可通过复制搜索词「抢红包封面 #品牌名」即可快速分享给好友，好友点击#品牌名 即可直接跳转到对应的品牌官方区。

此外，红包封面2. 0 组件在已领完后可支持配置「已被领完，可参与其他福利活动」入口，支持商户配置正在进行福利活动的小程序、H5，或相关公众号推文，帮助品牌沉淀流量资产。

值得一提的是，对于参与搜一搜 2022 年CNY红包封面招商活动并达到门槛的商户，在活动期间还将获得额外权益支持。活动期间可触发topbar展示，通过topbar进入品牌官方区的用户占比最高可达90%以上。此外，公告能力也将在活动期间开放给参与品牌，通过红包封面活动为品牌同期进行的其他活动引流，进一步提升流量转化效率。