你中枪了吗？闲鱼发布2021年度扫雷盘点：空气炸锅、跑步机入选

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:12月23日，闲鱼发布了一份扫雷盘点，选出了2021年度闲鱼上“十大无用商品”、“十大创业雷区”。

网红商品的兴衰，流量明星的起落，创业风口的来去，网友一年来能踩的雷基本都在这儿了。

2021年度十大无用商品榜单为:空气炸锅、跑步机、电子书、卷发棒、早餐机、拍立得、破壁机、筋膜枪、美容仪、健身环。

通过对平台上以“用不上”、“积灰了”为转卖理由的商品进行统计，闲鱼发现排名第一的闲置商品是空气炸锅:“空气炸锅炸一切”的背后，还有大批网友因做脆皮五花肉翻车、清洗锅具麻烦而把锅放上闲鱼。

除了空气炸锅这个闲置新网红，买来就会变成晾衣架的跑步机、主要功能是盖泡面的kindle以及“眼睛学会了但手永远学不会”的卷发棒也是闲置商品界的常青树。

而通过搜索词“倒闭了”，闲鱼统计出了今年最危险的创业风口。

门槛较低的奶茶店是很多人开店创业的首选项，但从闲鱼数据可以看出，与之紧密相关的奶茶封口机、泡茶桌、制冰机等经营设备在闲鱼上的转让量非常大。

除此之外，从咖啡机、剧本、大型宠物美容仪器的转让量也可以看出，咖啡馆、剧本杀店，猫咖等年轻人最容易选择的创业方向也容易踩雷。