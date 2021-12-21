虎牙被抬员工已胜诉 虎牙被判向被抬员工道歉

站长之家(ChinaZ.com) 12月21日 消息:去年 11 月，一位自称“虎牙员工”的男子称其因拒绝签署辞退书被HR带着 5 个人抬出了公司。

对此，虎牙方面回应称，该名当事员工存在简历造假、在职期间进行兼职活动等违纪行为，严重违反了虎牙公司价值观，遂决定同该员工解除劳动合同。辞退当天，当事员工拒绝签字，言辞过激，严重影响了公司正常的经营秩序，公司 HR 员工在不得以情况下要求物业安保将该闹事员工抬到一楼进行冷静。

不过，该虎牙员工却否认称，自己在 2019 年 10 月接受领导卢某邀约加入虎牙公司，卢某对自己的简历提出了很多的修改要求，以便更加快速的加入公司。 11 月 2 日虎牙公司并未提及在职期间兼职一事，自己也未从事兼职工作。

在双方各执一词的情况下，今年 4 月，该员工宣布，其与虎牙的侵权纠纷案已由广东自由贸易区南沙片区人民法院受理。

就在今日，该员工正式公布该案件的判决结果，虎牙赔偿医疗费、砸坏手机的财产损失费。同时，虎牙在微博公开道歉，保留 7 天。

该员工表示，接下来继续努力在劳动案件中争取到公正的结果。希望正在或曾经经历职场霸凌、职场不公的朋友们，能坚强勇敢地面对，过度隐忍只会让霸凌者更为猖獗，学会用通过法律手段维护自己的合法权益。