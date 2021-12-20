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问道手游部分区组数据互通公告 哪些区合服数据互通

2021-12-20 17:34 · 稿源：站长之家

问道手游在12月20日发布了部分区组数据互通公告，一些区服的数据进行了互通，很多玩家还不清楚有哪些区已经是互通数据，下面就来为大家分享一下。

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亲爱的道友:

为了给道友们提供更加优质的游戏环境，享受到更多游戏的乐趣、挑战及结识更多志同道合的朋友。我们计划在2021年12月20日09:00点对部分服务器进行服务器数据互通处理，预计时间完成2-5小时。数据互通需要停服维护，届时玩家将无法正常登陆游戏，为避免不必要的损失，请提前做好下线准备，如维护在预定时间内提前完成，服务器将提前开服，如在预定时间内无法完成维护内容，开机时间也将继续顺延。感谢道友们对《问道》手游的支持，祝您游戏愉快!

【数据互通区组】

原始区组:天地玄黄、白玉仙京

目标区组:天地玄黄

数据互通活动一:合服登录活动

活动时间:12月20日开服后-1月3日04:59:59

活动区组:数据互通区组

参与条件:≥70级

活动规则:在活动期间，任意登录7天，每日可获得合服登录奖励，最多可领取7份

数据互通活动二:合服活跃活动

活动时间:12月20日开服后-1月3日04:59:59

活动区组:数据互通区组

参与条件:≥70级

活动规则:在活动期间，任意7天内，每日完成指定任务可获得活跃银元宝奖励，最多可获得7份

数据互通活动三:领取数据互通福利礼包

活动时间:12月20日开服后-12月27日04:59:59

活动区组:数据互通区组

活动规则:所有玩家可以前往NPC一叶知秋领取合服补偿礼包

活动奖励:宠风散*3、神木鼎*1、急急如律令*1

领取方式:前往揽仙镇NPC一叶知秋领取，每个账号只能领取一次

数据互通活动四:星宿妖王翻倍活动

活动时间:12月21日05:00:00-12月28日04:59:59

活动区组:数据互通区组

活动规则:在活动期间，天罡星、地煞星刷新时间减半、铲除妖王活动中每次刷新怪物数量翻倍

数据互通活动五:幸运折扣券活动

活动时间:12月21日05:00:00-12月28日04:59:59

活动区组:数据互通区组

参与条件:≥30级

活动规则:活动期间内完成日常任务将有机会获得幸运折扣券奖励，幸运折扣券可以在使用金元宝购买商城道具时享受打折优惠

数据互通活动六:随机日常翻倍活动

活动时间:12月21日05:00:00-12月28日04:59:59

活动区组:数据互通区组

参与条件:≥30级

活动规则:在活动期间，玩家每天的随机一项日常任务会获得经验翻倍奖励

数据互通活动七:试道双倍活动

活动时间:12月26日

活动区组:数据互通区组

参与条件:≥60级

活动规则:在活动期间参加试道大会，完成战斗均可获得双倍奖励

数据互通规则

1.数据互通后，玩家帐号密码不变，使用原帐号密码可以登录合并后区组，登录时选择区组界面保留原始区组，玩家通过选择该区组可以正常进入合并后的区。

2.数据互通后，目标区组的角色位置不变，原始区组的角色按照原来的顺序排列在后面，超过4个的显示在第二行显示。

3.数据互通后，区组上的金元宝数量 = 相同渠道账号下在所有原始区组 + 目标区组的金元宝数量的总和，注:跨渠道进行区组数据互通，不同渠道账号数据不互通无法跨平台累计金元宝数量。

4.数据互通后同账号下只有一个角色可领取的礼包、补偿。

5.数据互通后，两个区组存在角色重名，目标区组的角色的名称不变，原始区组重名角色的角色名将被改为“n_角色名”（n=原始区组重名角色数量），并且系统会以邮件的形式发放一张改头换面卡。

6.数据互通后，两个区组存在帮派重名，目标区组的帮派名称不变，原始区组重名帮派的帮派名将被重置，系统会提供一次免费改帮派名称的机会，请帮主前往揽仙镇NPC清净散人处修改。

7.数据互通后，目标区组和原始区组的帮战数据清空，若帮战未结束，则合服后本届帮战取消，次周会重新尝试开启帮战;若帮战已结束，所有帮战奖励仍可以正常领取。

8.数据互通后，目标区组和原始区组的试道大会数据清空，对应级别段的试道大会决赛资格取消，若本周还有试道选拔赛，可以重新参与。

9.数据互通后，挑战掌门保留目标区组数据，清除原始区组数据。

10.数据互通后，地图守护神保留目标区组数据，清除原始区组数据，未领取的奖励将被清除。

11.数据互通后，竞技场保留目标区组数据，清除原始区组数据。

12.数据互通后，排行榜排名重新排列（服务器刷新时间为2小时） 。

13.数据互通后，集市交易保留目标区组数据，原始区组尚未出售的所有商品做下架处理 。

14.数据互通后，珍宝交易保留目标区组数据，原始区组尚未出售的所有商品做下架处理。

15.数据互通后，师徒关系不变 。

16.数据互通后，夫妻关系不变 。

17.数据互通后，若目标区组未完成超级大BOSS、七杀试炼首杀，则合服后区组内保留首杀资格，反之则不保留。

18.数据互通后，将会给所有在原始区组创建的角色发放一张原始区组的称号作为纪念。

19.数据互通后，洛书排行榜数据将清空，并重新按照数据互通后的情况生成新的洛书排行榜，未通关的玩家通关后奖励会按照合服后的排名发。

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