17款移动应用涉嫌超范围采集个人隐私信息被公布

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:据新华社消息，近日，国家计算机病毒应急处理中心表示，通过互联网监测发现17款移动应用存在隐私不合规行为，违反网络安全法、个人信息保护法相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。
具体为：
未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。
涉及15款App如下：
《哈啰出行》（版本6.4.5，360手机助手）、《开卷》（版本3.3.2，360手机助手）、《和讯财道》（版本3.1.6，360手机助手）、《嘀一巴士》（版本3.9.5，360手机助手）、《驾考驾照准点学车》（版本2.65，OPPO软件商店）、《小雨农智》（版本3.5.2，OPPO软件商店）、《微师》（版本2.3.4，vivo应用商店）、《基金从业资格考试题库》（版本4.3，vivo应用商店）、《普象网》（版本2.3.1，百度手机助手）、《帮帮洗衣》（版本0.3.3，华为应用市场）、《易购》（版本11.7.0512，乐商店）、《倒数纪念日》（版本2.0.5，乐商店）、《亿通行》（版本5.0.4，豌豆荚）、《洋老板》（版本5.4.5，豌豆荚）、《花漾搜索》（版本4.0.9，应用宝）。
App向第三方提供个人信息未做匿名化处理，涉嫌隐私不合规。
涉及3款App如下：
《哈啰出行》（版本6.4.5，360手机助手）、《58同城》（版本10.24.2，乐商店）、《易购》（版本11.7.0512，乐商店）。
App在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规。
涉及3款App如下：
《中原直销银行》（版本3.0.7，乐商店）、《驾考驾照准点学车》（版本2.65，OPPO软件商店）、《帮帮洗衣》（版本0.3.3，华为应用市场）。
未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。
涉及6款App如下：
《嘀一巴士》（版本3.9.5，360手机助手）、《驾考驾照准点学车》（版本2.65，OPPO软件商店）、《小雨农智》（版本3.5.2，OPPO软件商店）、《微师》（版本2.3.4，vivo应用商店）、《帮帮洗衣》（版本0.3.3，华为应用市场）、《倒数纪念日》（版本2.0.5，乐商店）。
未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规。
涉及2款App如下：
《基金从业资格考试题库》（版本4.3，vivo应用商店）、《倒数纪念日》（版本2.0.5，乐商店）。
针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先谨慎下载使用以上违法、违规移动App，同时要注意认真阅读App的用户协议和隐私政策说明，不随意开放和同意不必要的隐私权限，不随意输入个人隐私信息，定期维护和清理相关数据，避免个人隐私信息被泄露。