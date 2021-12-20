17款移动应用涉嫌超范围采集个人隐私信息被公布

几个月前，WhatsApp引入了消失的信息功能。现在，该平台决定进一步发展，其增加了一个新的选项，即让用户默认开启消失的信息。这个新变化是在一个新的功能之外，现在还为该功能提供了多个定时器的持续时间。WhatsApp在他们的博文中公布了该平台将如何为消失的信息功能带来新的变化。目前，该工具并没有停止对对话的截图或将其存储在应用之外的其他地方；它只是在特定时间过后自动从WhatsApp删除信息。最初，用户只能选择将时间设置