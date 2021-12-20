蜜雪冰城申请蜜雪时光商标被驳回

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:天眼查App显示，近日，蜜雪冰城股份有限公司申请注册的多个“蜜雪时光”商标状态变更为“驳回复审”“驳回通知发文”。
此前，蜜雪冰城公司曾起诉密雪时光品牌不正当竞争。
12月13日，中国裁判文书网公布的裁定书显示，蜜雪冰城公司起诉龙一公司使用“密雪时光”商标侵犯“蜜雪冰城”商标专用权，并构成不正当竞争。
不过最终，法院认为，原告与被告的争议应当由有关行政主管机关解决，不符合我国民事诉讼法规定的起诉条件。判决结果为，驳回蜜雪冰城公司起诉。
站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:天眼查App显示，近日，蜜雪冰城股份有限公司申请注册的多个“蜜雪时光”商标状态变更为“驳回复审”“驳回通知发文”。
此前，蜜雪冰城公司曾起诉密雪时光品牌不正当竞争。
12月13日，中国裁判文书网公布的裁定书显示，蜜雪冰城公司起诉龙一公司使用“密雪时光”商标侵犯“蜜雪冰城”商标专用权，并构成不正当竞争。
不过最终，法院认为，原告与被告的争议应当由有关行政主管机关解决，不符合我国民事诉讼法规定的起诉条件。判决结果为，驳回蜜雪冰城公司起诉。
天眼查App显示，近日，蜜雪冰城股份有限公司申请注册“蜜雪元宇宙”“雪王元宇宙”“MIXUEMETA”“SNOWKINGMETA”等商标，国际分类涉及食品、啤酒饮料、广告销售等，当前商标状态均为申请中。
蜜雪冰城纯净水了解一下？据@老板联播 消息，天眼查App显示，近日，蜜雪冰城股份有限公司申请注册雪王爱喝水”商标，国际分类为啤酒饮料，目前商标状态为申请中。值得注意的是，不久前，该公司雪王爱喝水”瓶子专利获得授权。专利摘要图显示，瓶体有饮用纯净水”字样。本月初，蜜雪冰城股份有限公司申请的多个I LOVE YOU YOU LOVE ME”商标已注册成功，国际分类涉及广告销售、方便食品、餐饮住宿等。此前，该公司还成功注册了蜜雪?
提起蜜雪冰城，你可能会想到血洗 B 站的“魔性”神曲，也可能会想到它“3元冰淇淋、4元奶茶”的超性价比产品。最近，运营社又发现了蜜雪冰城的新动作 —— 在支付宝小程序上线了「超级会员月」活动，狂送10万杯奶茶。
近日，蜜雪冰城股份有限公司与北京微播视界科技有限公司新增开庭公告，相关案由为网络侵权责任纠纷，一审原告为蜜雪冰城股份有限公司，一审被告为北京微播视界科技有限公司，案件将于2022年2月28日在北京互联网法院开庭。
近日，蜜雪冰城股份有限公司获得增值电信业务经营许可证，决定机关为河南省通信管理局，许可截止日期为2026年11月2日。
近日，蜜雪冰城股份有限公司与北京微播视界科技有限公司新增开庭公告，相关案由为网络侵权责任纠纷，一审原告为蜜雪冰城股份有限公司，一审被告为北京微播视界科技有限公司，案件将于2022年2月28日在北京互联网法院开庭。
据最新报道，近日，蜜雪冰城股份有限公司与北京微播视界科技有限公司新增开庭公告，相关案由为网络侵权责任纠纷，一审原告为蜜雪冰城股份有限公司，一审被告为北京微播视界科技有限公司，案件将于2022年2月28日在北京互联网法院开庭。其中，被告为北京微播视界科技有限公司就是抖音的主体公司。目前还尚未确定具体的纠纷事由，推测可能会是抖音上一些用户擅自使用蜜雪冰城的logo、音乐等数据有关。据悉，蜜雪冰城是一家拥有20年历?
近日，北京有竹居网络技术有限公司申请注册的多个“摸鱼”“去摸鱼”“来摸鱼”商标，流程状态变更为“驳回通知发文”，商标国际分类包括教育娱乐、科学仪器等。
近日，郭某与国家知识产权局其他一审行政判决书公开。该案诉争商标为郭某2018年申请注册的“茶妍月瑟及图”商标，国家知识产权局作出的裁定认为诉争商标与“茶颜悦色”引证商标构成近似，予以无效宣告。
11月24日，珠海格力电器股份有限公司申请注册多个“明珠羽童”“孟羽童”“羽童”商标，国际分类含广告销售、科学仪器、方便食品等，当前商标状态均为申请中。
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