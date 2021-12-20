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蜜雪冰城申请蜜雪时光商标被驳回

2021-12-20 11:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:天眼查App显示，近日，蜜雪冰城股份有限公司申请注册的多个“蜜雪时光”商标状态变更为“驳回复审”“驳回通知发文”。

此前，蜜雪冰城公司曾起诉密雪时光品牌不正当竞争。

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12月13日，中国裁判文书网公布的裁定书显示，蜜雪冰城公司起诉龙一公司使用“密雪时光”商标侵犯“蜜雪冰城”商标专用权，并构成不正当竞争。

不过最终，法院认为，原告与被告的争议应当由有关行政主管机关解决，不符合我国民事诉讼法规定的起诉条件。判决结果为，驳回蜜雪冰城公司起诉。

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