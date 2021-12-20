蜜雪冰城申请蜜雪时光商标被驳回

据最新报道，近日，蜜雪冰城股份有限公司与北京微播视界科技有限公司新增开庭公告，相关案由为网络侵权责任纠纷，一审原告为蜜雪冰城股份有限公司，一审被告为北京微播视界科技有限公司，案件将于2022年2月28日在北京互联网法院开庭。其中，被告为北京微播视界科技有限公司就是抖音的主体公司。目前还尚未确定具体的纠纷事由，推测可能会是抖音上一些用户擅自使用蜜雪冰城的logo、音乐等数据有关。据悉，蜜雪冰城是一家拥有20年历?