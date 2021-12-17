英雄联盟11.24b版本更新内容汇总 11.24b更新了什么

英雄联盟的11.24b版本已经更新了，很多玩家还不清楚11.24b版本更新了什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

我们将于12月16日18:30进行不停机更新，以进行一些平衡性调整和BUG修复。

祖安狂人 蒙多医生

蒙多医生在上路“行医”带来的破坏过于多了。

基础属性

基础生命回复:8⇒6.5

Q病毒屠刀

最小伤害:80/135/190/245/300⇒80/130/180/230/280

灵罗娃娃 格温

格温很弱，特别是带【致命节奏】时。（小提示:带【征服者】吧!）《英雄联盟》团队正在通过增强她的前期耐久力来帮助她达到后期应有的伤害。

基础属性

基础生命值:550⇒590

成长生命值:90⇒95

虚空之女 卡莎

由于在职业赛场上的优先级，卡莎平时对大多数玩家来说都处在较弱的就那一端，但最近因为战术环境的转换和季前赛的原因，她还变得更弱了。

被动 – 体表活肤

附加伤害:4~10（基于等级）(+1~5(基于等级)x施加效果前的电浆层数)(+10~20%(基于施加效果前的电浆层数)法术强度)⇒4~16(基于等级)(+1~8(基于等级)x施加效果前的电浆层数)(+15~25%(基于施加效果前的电浆层数)法术强度)

Q – 艾卡西亚暴雨

每个弹体的物理伤害:40/55/70/85/100（+40%额外攻击力） (+25%法术强度) ⇒40/55/70/85/100(+50%额外攻击力) (+25%法术强度)

最大单体目标伤害:90/123.75/157.5/191.25/225（+90%额外攻击力） (+56.25%法术强度) ⇒90/123.75/157.5/191.25/225(+112.5%额外攻击力) (+56.25%法术强度)

进化版最大单体目标伤害:150/206.25/262.5/318.75/375（+150%额外攻击力） (+93.75%法术强度) ⇒150/206.25/262.5/318.75/375(+187.5%额外攻击力) (+93.75%法术强度)

W – 虚空索敌

进化版命中英雄时的冷却返还:70% ⇒77%

虚空行者 卡萨丁

卡萨丁在线上太强了，尤其是在对抗近战英雄时。

被动 – 虚空之石

对所受魔法伤害的减免:15% ⇒10%

W – 虚空之刃

额外伤害:70/95/120/145/170（+80%法术强度） ⇒50/85/100/125/150(+80%法术强度)

光辉女郎 拉克丝

拉克丝在中路有点过于强大，并且还持续作为辅助而人气高涨，因此《英雄联盟》团队削弱了一点她的控制技能的冷却时间和爆发连招。

Q – 光之束缚

冷却时间:11/10.5/10/9.5/9秒 ⇒ 全等级11秒

基础伤害:80/125/170/215/260⇒80/120/160/200/240

狂战士 奥拉夫

《英雄联盟》团队正在回退一个之前的奥拉夫削弱，好让他在低血量时能够感到战斗力获得了强化。

被动 – 狂战之怒

攻击速度加成:0~75%（基于已损失生命值） ⇒0~100%(基于已损失生命值)

血港鬼影 派克

派克目前有点弱，因此《英雄联盟》团队正在通过增强他的回复和钩子来提升他在对线时的手段多样性。

被动 – 溺水之幸

未被敌人看见时的生命回复:35% ⇒40%

Q – 透骨尖钉

伤害:85/135/185/235/285（+60%额外生命值） ⇒100/140/180/220/260/300(+60%额外生命值)

刀锋之影 泰隆

打野泰隆在高端局是一个噩梦，因此《英雄联盟》团队正在将他的强度拉回来一些。

W – 斩草除根

对野怪的伤害系数:150% ⇒130%

惩戒之箭 韦鲁斯

《英雄联盟》团队正在专注于加强非穿甲流出装的韦鲁斯，还借机增强了他的法强流另类出装。

被动 – 复仇之欲

攻击速度持续时长:5秒 ⇒5/7/9/11秒 （于1/6/11/16级）

W – 枯萎箭袋

附加伤害:7/8/9/10/11（+25%法术强度） ⇒7/9/11/13/15(+30%法术强度)

每层引爆伤害:3/3.5/4/4.5/5% （+2%每100法术强度）目标的最大生命值 ⇒3/3.5/4/4.5/5% (+2.5%每100法术强度)目标的最大生命值

暗夜猎手 薇恩

薇恩太强大了，即使《英雄联盟》团队认为她的装备已经被过度调整。

R – 终极时刻

额外攻击力:35/50/65⇒25/40/55

冰川增幅

【冰川增幅】的上一次增强对软辅的提升幅度没有达到《英雄联盟》团队的预期。

减速幅度:30% （+3%每100法术强度） (+4%每100额外攻击力) (+7%每10%治疗和护盾强度) ⇒30% (+3%每100法术强度) (+4%每100额外攻击力) (+9%每10%治疗和护盾强度)

BUG修复

● 修复了一个BUG，该BUG曾导致:用泰隆的远程版【Q – 诺克萨斯式外交】击杀一个目标，将不会返还该技能的冷却时间。

● 修复了一个BUG，该BUG曾导致:如果斯卡纳在用他的【E – 晶体破碎】标记一名英雄后立刻对其进行攻击，那么该次攻击将不会消耗其【水晶毒素】标记并造成额外物理伤害

云顶之弈

海克斯强化

随着站桩和【变异战士】阵容主宰了环境，【云顶之弈】团队将削弱一些使这些阵容得以登顶的【海克斯强化】。

●【不稳定进化】（效果:【变异战士】们在他们达到2星时会随机获得以下加成之一:生命值，攻击速度，攻击力或法术强度。这些效果可以叠加。）

达到2星时的随机属性加成，额外生命值:600⇒500

达到2星时的随机属性加成，攻击速度，攻击力或法术强度:40⇒30

●【意外之财】（效果:基于你现在已有的【海克斯强化】数量提供金币。）

金币数额:15/25/35⇒15/30/45

●【逆风斗志】（效果:当你还存活的弈子的数量比敌人少时，你的弈子们会每秒回复自身一部分已损失生命值。）

回复百分比:12% ⇒10%

治疗上限:200⇒150

●【飞升】（效果:在战斗环节开始15秒后，你的弈子们造成的伤害提升一定百分比。）

伤害提升:75% ⇒65%

英雄

在最优装备时，【卡萨丁】和【德莱厄斯】提供的坦度远多于1费弈子应有的程度。

【科加斯】的【盛宴】通过吞吃英雄获得的基础属性过于稳定了。通过削弱这个大家伙的属性和法力值，意味着如果前期手气不好将更难熬到3星。基础攻击力的削弱是为了防止任何一种【变异战士】羁绊出现物攻流【科加斯】。看上去很多，但这是因为【科加斯】列车之前已经完全脱轨了。

【云顶之弈】团队终于修复了一个长期存在且导致他总是成为平衡焦点的【永恩】BUG。此外，还给他进行了一些增强，来确保他在强度上尽可能不增不减。不过，在这些改动后，【卓尔不群】流【永恩】看起来应该非常强。

●【卡萨丁】

技能的伤害减免:35% ⇒30%

技能的伤害减免不再自我叠加（BUG修复）

●【德莱厄斯】

法力值:50/100⇒70/120

●【科加斯】

生命值:1400⇒1300

法力值:100/150⇒100/165

攻击力:100⇒90

【莎弥拉】技能的攻击力收益:165/170/180⇒175/180/190%

●【薇古丝】

技能的护盾值:500/600/750⇒550/675/850

技能的可叠加的护盾强化:10% ⇒15%

●【菲奥娜】

技能的治疗效果:15% ⇒20%

●【永恩】

【永恩】的镜像不再能够从【挑战者】和【战斗学院】的羁绊增益中获得双倍收益了

攻击力:75⇒90

攻击速度:0.8⇒0.85

●【加里奥】

生命值:1900⇒1800

攻击力:120⇒110

●【阿卡丽】

生命值:850⇒800

技能的伤害:300/375/2000⇒275/375/2000

技能的处决阈值:20/25/90% ⇒15/20/90%

羁绊

作为【双城之战】最难达成的羁绊之一，【（9）炼金科技】理应物有所值。

削弱【圣盾使】的护盾值将防止带着【圣盾使纹章】的【科加斯】成为一个完全无视你伤害的怪物。

●【炼金科技】

攻击速度:25/50/75/100% ⇒20/50/80/125%

生命回复:3/4/6/10% ⇒3/4/7/12%

●【圣盾使】

护盾持续时长:6⇒4秒

装备

随着站桩阵容主宰整个环境，某件能够帮助你的前排站得住的装备被削弱了，而另一件帮助你的站桩C位承担输出的装备，其持续威力提升得更慢，因而会给你的团队带来更大压力了。

●【大天使之杖】

层数间隔:4⇒5秒

●【棘刺背心】

总护甲:80⇒70

BUG修复

●【（6）狙神】不再将它的额外伤害提供给整个队伍

●【大天使之杖】在由备战席上的弈子携带时，将不再会在战斗期间叠加法术强度了

●【卡萨丁】技能的伤害减免不再自我叠加

●【永恩】的镜像不再能够从【挑战者】和【战斗学院】的羁绊增益中获得双倍收益了

云顶之弈 改动补充

英雄

最初的11.24版本公告中漏掉了以下2条改动。它们虽然很小（只改了3星弈子）但很重要，因此将它们补充进本次热更公告中。

●【卡蜜尔】

技能的护盾值:225/300/425⇒225/300/435

●【萨勒芬妮】

额外攻击速度:30/50/150⇒30/50/100

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