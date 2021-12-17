骚操作！天猫店经理私自开拼多多店倒卖61万被判刑

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:利用信息差赚钱方式有很多，本质其实就是低买高卖。在闲鱼、以及朋友圈微商其实有不少人很多人信息差赚钱。不过最近某天猫店员工却因为利用职务之便，私自开拼多多店倒卖天猫店产品最终被判刑。

据“人民法院报”报道， 2019 年 9 月至 2020 年 6 月，翁某某在上海某电器公司担任电商部经理期间，利用其负责管理该公司天猫店铺的职务便利，私开拼多多店铺虚增交易环节赚取差价、私下订单，并在未实际付款的情况下让仓库发货，侵占公司财物共计人民币 61 万余元。

翁某某交代，其个人名下的拼多多店铺所售卖的商品与公司天猫店铺一致。虽然所售商品相同，但翁某某的店铺定价更高，每个设备高出天猫旗舰店 10 元到 30 元不等。

每当有人在拼多多店铺下单，翁某某就会用个人淘宝账号在公司店铺下单，并将收货人及收货地址填写为拼多多买家的信息，以此方式赚取差价。

最终，上海市嘉定区人民法院审理后认为，被告人翁某某的行为已构成职务侵占罪，判处其有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月。

对此，有网友表示，翁某某的做法其实就是利用信息差当了个二道贩子，想要空手套白狼，最终却犯了职务侵占罪。