淘宝双12最受欢迎清单出炉 社恐指南最受欢迎

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:双12刚刚过去，淘宝发布了最受欢迎清单。数据显示，双12，淘宝人气最高的商品清单是“社恐必备指南”。

这份清单中有许多宣扬态度的商品，比如那些印有“社恐患者”、“对不起我可能对人过敏”等个性标语的手机壳。

此外，“不听”耳钉等随身小物件也同样受到欢迎。这些特色商品的背后，其实是一群活跃在淘宝上的年轻卖家。

据了解，淘宝这次上线的“必逛清单”筛选出了1000多个主题清单，涵盖超100万款特色商品。用户只需搜索“淘宝必逛”即可进入。