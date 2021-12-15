淘宝双12最受欢迎清单出炉 社恐指南最受欢迎

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:双12刚刚过去，淘宝发布了最受欢迎清单。数据显示，双12，淘宝人气最高的商品清单是“社恐必备指南”。
这份清单中有许多宣扬态度的商品，比如那些印有“社恐患者”、“对不起我可能对人过敏”等个性标语的手机壳。
此外，“不听”耳钉等随身小物件也同样受到欢迎。这些特色商品的背后，其实是一群活跃在淘宝上的年轻卖家。
据了解，淘宝这次上线的“必逛清单”筛选出了1000多个主题清单，涵盖超100万款特色商品。用户只需搜索“淘宝必逛”即可进入。
站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:双12刚刚过去，淘宝发布了最受欢迎清单。数据显示，双12，淘宝人气最高的商品清单是“社恐必备指南”。
这份清单中有许多宣扬态度的商品，比如那些印有“社恐患者”、“对不起我可能对人过敏”等个性标语的手机壳。
此外，“不听”耳钉等随身小物件也同样受到欢迎。这些特色商品的背后，其实是一群活跃在淘宝上的年轻卖家。
据了解，淘宝这次上线的“必逛清单”筛选出了1000多个主题清单，涵盖超100万款特色商品。用户只需搜索“淘宝必逛”即可进入。
快科技获悉，12月2日淘宝一起逛”功能正式上线。据了解，用户更新到最新版的淘宝，在商品详情页的右上角菜单邀请好友并获得对方同意后，会以悬浮窗展示对方正在查看的商品，点击就可以浏览商品详情，一边语音聊天一边挑选商品。以前，如果你想和朋友或者父母一起在网上挑选商品，只能把商品链接先发给对方，然后再加上语言描述，一来一回需要花费不少时间。而有了一起逛”这个功能之后，就可以实现双方的信息同步。在商品详情页的?
11月24日消息，手机淘宝APP更新。如图所示，新版手机淘宝的图标变成了心形”，下方是12.12”，表明淘宝为接下来的双12大促做好了准备。和双11一样，双12是淘宝等电商平台打造的购物狂欢节，是继618、双11之后的又一个重量级购物节。与往年的购物节不同，今年的购物狂欢节不再注重表面的成交额，重心开始转变到绿色低碳、服务中小品牌、扶持农业这类提升社会价值的更高维度上。以双11为例，今年双11，天猫发布了双11减碳计划，首次?
2021年双十二将会是今年最后一个比较大的网络购物节，很多人都在双十一期间没有买到合适商品的都会在双十二消费，那么今年的双十二活动是什么时候开始，天猫淘宝具体有哪些满减活动呢，以下我们来看下具体的介绍。
今年双12，不止可以让亲朋好友陪你一起逛”淘宝，还能体验到两项全新产品功能。快科技获悉，12月7日，淘宝赶在双12前，正式推出购物车好友买单”和给爱的人也送一份”功能。这两项功能的推出，可谓是双11淘宝分享购物车功能的延续。当时不少消费者在一键抄购物车作业的时候就感叹，仅仅实现抄作业自由怎么够呢，能让朋友顺手代付就更好了。”为此，分享购物车”功能进行了升级迭代，支持好友在接收到你的分享时，可以一键加购你分?
双十二即将来临，为了助力商家在2021年的最后一次自播冲刺，淘宝直播超级播再出新招，推出双12「全民皆播」商家自播特别版。据官方介绍，本次“超级播”最大程度地简化了玩法，统一所有商家层级的考核维度，扩大覆盖商家的数量，体现全民皆播的参与性。
今年的双12，静悄悄的来了。12月7日，双12前5天，淘宝店终于挂上了“12.12，0点开享，每满199减25”的标签，天猫店则等到12月10日才缓缓露出“每满200减20”的字样。
双十二就要来了，为了助力商家在2021年的最后一次自播冲刺，淘宝直播推出1212“全民皆播”商家自播特别版。据了解，本次活动时间为12月1日至12月14日，商家无需报名，满足参与门槛默认自动参与。
2021年的淘宝天猫双十二活动马上就要来了，很多朋友还不清楚今年淘宝天猫的双十二节日到底怎么省钱，下面就来为大家分享一下今年打折的活动汇总，帮助大家更好的省钱。
继天猫双11上线首个“绿色会场”后，淘宝双12也首次推出了“绿色采购会场”。据了解，该会场主要面向中小微企业，为其提供绿色包装、环保设备、清洁能源等绿色低碳的设备和原材料。
淘密令是一种活动传播方式，用户在手机淘宝APP搜索框内里输入特定词语（后称 密令词），可以弹出指定的活动页面，消费者在该推广页购买商品后，淘宝客可获得相应推广收益。
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