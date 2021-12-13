启动了年末打新热潮的 2021 年港股市场，可谓是热闹非凡。 上周，港股出现 1 天有 8 只新股可供认购的奇观，点燃了港股打新投资者的认购情绪。 其中，“植发第一股”雍禾医疗(02279.HK)最受追捧，根据艾德一站通APP显示，截至 12 月 6 日招股结束，雍禾医疗录得融资认购金额123. 78 亿港元，融资倍数突破 80 倍。 打新市场热度走高，重磅新股亦是连续不断发行。元宇宙概念加持、视觉类AI领域的“AI四小龙”之一——商汤科技(0002