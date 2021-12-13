站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:今日，商汤集团发布公告称，全球发售及上市将会延迟，公司预期将刊发补充招股章程，补充招股章程修订及补充招股章程，将载有经更新上市时间表、香港发售股份的相关申请程序及其他相关资料。公司仍致力尽快完成全球发售及上市。所有申请股款将不计利息悉数退还予所有申请人。
据悉，商汤科技于11月22日通过港交所上市聆讯。
12月7日，商汤科技表示，拟通过香港IPO发行15亿股B类股份，发售价将不超过每股发售股份3.99港元，预期B类股份将于香港时间2021年12月17日（星期五）上午九时开始买卖，股票代码为0020。
招股书显示，商汤科技2018年、2019年、2020年营收分别为人民币18.53亿元、30.27亿元、34.46亿元，净亏损分别为34.33亿元、49.68亿元、121.58亿元。业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。
截至2021年6月30日，商汤科技营收为16.52亿元，去年同期为8.61亿元;净亏损为37.13亿元，去年同期亏损53.33亿元。
持股方面，IPO前，软银持股14.88%，淘宝中国持股7.59%，春华资本持股3.08%，银湖资本持股3.05%，IDG资本持股1.42%。