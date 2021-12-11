B站2022片单公布 并发布商业中台系统「品牌银行」

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:日前，哔哩哔哩（以下简称「B 站」）面向广告主公布了2022年片单和综艺片单。，并发布了 B 站商业中台系统「品牌银行」。

据悉，影视片单共有8部剧集，合作出品对象包括欢娱影视、坏猴子影业等，其中，《正义的算法》是B站与迪士尼首次联合出品。综艺片单共有10部，包括以《说唱新世代2》《守护解放西3》等为代表的“综N代”，以及联合河南卫视和安徽卫视推出的《歌万里》和《哔哩哔哩向前冲》等作品。

会上还发布了百大 UP 主颁奖典礼、Bilibili Macro Link（BML）、Bilibili World(BW)、虚拟歌手洛天依十周年庆典特别活动等11项大型演出活动，小年 yeah!、开学季、S12英雄联盟全球总决赛直播等5项直播和运营活动，应对品牌主的营销诉求。

同一场大会上，B 站副董事长兼 COO 李旎首次发布了 B 站商业中台系统「品牌银行」。品牌银行由商业流量管理系统、广告系统、UP 主商业合作平台「花火」组成。「花火」平台已吸引超过1.5万 UP 主入驻，品牌的复投率超过75%，有超过4000个商单视频登上全站热门。

B 站副总裁刘斌新表示，「花火」将全面升级，在夯实品牌主与 UP 主的内容撮合与生产之外，整合 B 站内容加热工具「起飞」能力，助力更多优质商单上热门，从而一站式地帮助品牌主解决内容生产和广告投放的需求，进一步提升 UP 主商业合作效率。

B站2022片单具体如下: