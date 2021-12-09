LOL云顶之弈11.24版本更新维护公告 云顶之弈大型更新改动汇总

英雄联盟的云顶之弈模式在12月9日这天开启了更新维护，此次的更新内容有非常多，下面就来为大家分享一下LOL云顶之弈11.24版本更新维护公告。

LOL将在12月9日凌晨1点开始全区停机维护（请注意:12月9日0点将关闭排位赛入口，不会影响正在进行中的排位赛）发布11.24版本，预计停机时间为1:00-12:00。对于在停机期间结束的活动，其实际结束时间也将提前至停机维护开始时，敬请留意。

各位弈士好， 11.24版本中，【云顶之弈】团队正在对羁绊相关的海克斯强化进行增强，各方各面的平衡性调整，并重做了【炼金科技】和【蓝霸符】。此外，还有些与《英雄联盟》事件架构相关的改动，会影响大家获取《英雄联盟》事件点数的方式，并修复了很多BUG，诸如让弈士侦查回归【双人模式】、目标选取变得更加稳定、还有【丽桑卓】的技能机制。内容实在是太多了，就不多废话，直接进入正文吧。

注:国服的公告基于国服更新的实际版本数值，Ri t游戏设计团队如在版本内对平衡性进行调整，国服运营团队将根据更新筹备进度发布版本内更新公告。后续可能基于实际运行效果进行优化，且不同机器配置下效果可能不同。

版本要闻

海克斯强化

之魂，之心，以及其它羁绊相关的海克斯强化与它们那些更加神通广大的同辈们相比略显平庸，特别是在玩家们的第一个选项是棱彩位阶（最强档）的之魂类海克斯强化，而其他玩家的都是更有即时影响力的非羁绊海克斯强化时。 通过这些改动，【云顶之弈】团队希望看到羁绊类海克斯强化与相同位阶的其它海克斯强化有相同的表现。所有这些改动都是增强，使这些海克斯强化在提供有用的羁绊之外，还提供一个小型的即时战力来补充你的阵容或经济。

白银阶羁绊类海克斯强化:【之心】系列

大多数【之心】系列海克斯强化现在会提供一个该羁绊的英雄了，来使大家能够获得属于该羁绊的即时战力，或更加靠近该羁绊的下一层级。

【刺客之心】现在还会提供一个【泰隆】

【保镖之心】现在还会提供一个【蕾欧娜】

【格斗家之心】现在还会提供一个【特朗德尔】

【挑战者之心】现在还会提供一个【沃里克】

【精密发条之心】现在还会提供一个【基兰】

【白魔法师之心】现在还会提供一个【塔里克】

【执法官之心】现在还会提供一个【蔚】

【帝国之心】现在还会提供一个【斯维因】

【变异战士之心】现在还会提供一个【克格莫】

【圣盾使之心】现在还会提供一个【布里茨】

【学者之心】现在还会提供一个【丽桑卓】

【极客之心】现在还会提供一个【艾克】

【狙神之心】现在还会提供一个【崔丝塔娜】

【辛迪加之心】现在还会提供一个【婕拉】

【枪手之心】现在还会提供一个【格雷福斯】

黄金阶羁绊类海克斯强化:【之徽】系列

所有之前提供一个【纹章】的海克斯强化已更名为【之徽】（例如:【受雇枪手】已更名为【赏金猎人之徽】），以保持一致性。下列【之徽】还会提供一个该羁绊的英雄。

【黑魔法师之徽】现在还会提供一个【崔斯特】

【刺客之徽】现在还会提供一个【艾克】

【保镖之徽】现在还会提供一个【蕾欧娜】

【格斗家之徽】现在还会提供一个【特朗德尔】

【挑战者之徽】现在还会提供一个【沃里克】

【炼金科技之徽】现在还会提供一个【扎克】

【帝国之徽】现在还会提供一个【泰隆】

【变异战士之徽】现在还会提供一个【克格莫】

【学者之徽】现在还会提供一个【黑默丁格】

【极客之徽】现在还会提供一个【艾克】

【狙神之徽】现在还会提供一个【崔丝塔娜】

【辛迪加之徽】现在还会提供一个【婕拉】

棱彩阶羁绊类海克斯强化:【之魂】系列

一些【之魂】系列海克斯强化已更名为【之冕】系列，并提供2个【纹章】而非羁绊虚拟人数。另一些【之魂】系列海克斯强化现在还会额外提供金币来作为选择其的收益了。这些改动应该会使这类海克斯强化提供和其它棱彩选项相同的即时战力提升。作为提醒，【纹章】还会提供基于其合成配方的小额属性值，或默认的150生命值。

【战斗学院之魂】现在更名为【战斗学院之冕】并提供2个【战斗学院纹章】

【黑魔法师之魂】现在更名为【黑魔法师之冕】并提供2个【黑魔法师纹章】

【刺客之魂】现在更名为【刺客之冕】并提供2个【刺客纹章】

【保镖之魂】现在更名为【保镖之冕】并提供2个【保镖纹章】

【格斗家之魂】现在更名为【格斗家之冕】并提供2个【格斗家纹章】

【挑战者之魂】现在更名为【挑战者之冕】并提供2个【挑战者纹章】

【炼金科技之魂】现在更名为【炼金科技之冕】并提供2个【炼金科技纹章】

【帝国之魂】现在更名为【帝国之冕】并提供2个【帝国纹章】

【变异战士之魂】现在更名为【变异战士之冕】并提供2个【变异战士纹章】

【圣盾使之魂】现在更名为【圣盾使之冕】并提供2个【圣盾使纹章】

【狙神之魂】现在更名为【狙神之冕】并提供2个【狙神纹章】

【辛迪加之魂】现在更名为【辛迪加之冕】并提供2个【辛迪加纹章】

【精密发条之魂】现在还会提供8金币

【白魔法师之魂】现在还会提供8金币

【执法官之魂】现在还会提供8金币

【学者之魂】现在还会提供8金币

【极客之魂】现在还会提供8金币

大型改动

海克斯强化

如果【发明家】能够早于预期达到下一个层级，那么他们就会过分强大。这些改动仍然会让玩家达成巨熊或巨龙的梦想，但会防止过早地获得这些巨兽们。 【前进之路】对于一个黄金阶海克斯强化（2阶）来说却是不错。【云顶之弈】团队并没有削弱它，而是将其升到棱彩阶(1阶)然后将其加强一些，同时使其只会作为第一个海克斯强化选项出现。这样一来，它的出现就总能让人有种天胡的感觉了。 【法术利刃】的更新是为了让它的强度变得适中，并专注于提升爽快感和幻想感，毕竟施放技能后打出一次高额伤害的普攻要比每次普攻附带少量伤害要更加爽快一些。

【破损的秒表】（效果:在战斗环节开始6秒后，所有敌人和非【精密发条】弈子都会被冻结在时光中，持续若干秒。）

位阶:棱彩→黄金

晕眩时长:5→4秒

【二重唱】（社交名流）(效果:召唤1个额外的【社交名流】聚光灯。)

新增:现在，除了召唤1个额外的【社交名流】聚光灯之外，还会为聚光灯里的英雄们提供额外的500最大生命值。

【羽量级选手】（效果:你的1费和2费英雄们获得攻击速度和移动速度。）

攻击速度和移动速度加成:35/50/70%→30/40/60%

【发明家之心】将不再作为第1个【海克斯强化】选项出现

【发明家之魂】将仅作为第3个【海克斯强化】选项出现

【百宝袋 I】和【百宝袋 II】（效果:提供若干件随机成装和若干个【装备重铸器】）

不再提供装备重铸器

【升级咯!】（效果:在你购买经验值的时候，提供额外的经验值。你现在可以升到10级。）

在选择【前进之路】之后将不再作为选项出现

【前进之路】（效果:每回合提供额外的经验值。你不再能够用金币购买经验值。）

将仅作为第1个【海克斯强化】选项出现

每回合的额外经验值:4→5

位阶:黄金→棱彩

【法术利刃】（黑魔法师）(效果:【黑魔法师】的攻击附带相当于其一部分法术强度的额外魔法伤害。)

更新:在施放其技能后，【黑魔法师】们的下次攻击会造成相当于其200%法术强度的额外魔法伤害

【意外之财】（效果:基于你现在已有的【海克斯强化】数量提供金币。）

提供金币:20/25/30→15/25/35

羁绊

当一名【炼金科技】英雄跌到生命值阈值以下时，这个羁绊才会触发，而战斗很可能在它的效果得到有效利用之前结束。通过给这个羁绊一个固定的持续时间并让它的效能获益于羁绊层级，【云顶之弈】团队希望【（7）炼金科技】和【(9)炼金科技】能在对局后期更有冲击力。

【挑战者】

攻击速度:30/60/90/145%→30/55/80/130%

【炼金科技】

现在总会持续8秒

攻击速度:50%→25/50/75/100%

生命回复:4%→3/4/6/10%

【发明家】

【机械巨熊】技能对友军的攻击力和法术强度团队增益:25→20

【机械巨龙】技能对友军的暴击伤害增益:75%→40%

【变异战士】

【肾上腺激素】打出额外攻击的几率:33/66%→40/75%

【精密发条】

额外攻击速度:10/30/55%→10/35/70%

英雄:1阶

【盖伦】自【双城之战】发布以来就一直在增强着占据主宰地位的慢D阵容，但他在最近的“圣盾狙”阵容中取得了决定性的成功，因此【云顶之弈】团队大幅降低了他在低生命值时的伤害。

【盖伦】

技能的已损失生命值伤害百分比:20%→15%

英雄:2阶

即使是在不停机更新中被削弱了，【卡特琳娜】的伤害也依然可圈可点。因此【云顶之弈】团队正在继续削弱她的技能伤害;考虑到她在战斗中的技能施放次数，这是一个相当大的改动了。【云顶之弈】团队将密切关注她的后续表现。 在【卡特琳娜】引领潮流时，某个巨魔也趁机起势了!作为【卡特琳娜】阵容的克制阵容而人气飙升的【特朗德尔】阵容在正确的配装下可以有效地终结几乎所有阵容。

【卡特琳娜】

技能的伤害值:180/225/300→160/200/250

【特朗德尔】

技能的攻击力窃取百分比:20/30/50%→20/25/40%

技能的攻速减缓效果:50%→25%

英雄:3阶

拥有一些坦克装备的【塔里克】可以做到一个无可击杀的治疗循环，尤其是在前期或拥有【黑魔法师纹章】时。在削弱他的治疗效果后，应该更有可能将他干掉了。 【薇古丝】用反复刷护盾来拖延战斗的能力，可以让后排打出爆表的伤害。如果她在拖延战斗的同时没有打出名列前茅的伤害，那么情况也不会如此糟糕了。 【艾克】正在实现他作为功能型刺客的角色，但他的技能带来的敌我攻速差异有点过于有冲击力了。 尽管刺客阵容占据了主宰地位，但某个刺客似乎错过了所有的欢乐——并且并非因为他隐形了。 最成功的刺客阵容通常只是把【萨科】作为撑羁绊的工具人，如果有额外的装备，他们更愿意（理所当然地）塞给【图奇】。

【艾克】

技能对友军的额外攻击速度:40/50/75%→35/40/50%

【萨科】

生命值:650→700

法力值:50/90→40/80

技能的基础伤害:75/100/125→90/110/130

【塔里克】

技能的治疗效果:375/475/600→325/425/600

【薇古丝】

技能在护盾被打破后的可叠加护盾加成:25%→10%

技能的护盾值:550/700/900→500/600/750

技能的伤害值:125/200/275→100/135/175

英雄:4阶

正在增强一些更为小众的4费弈子，来使其能更好地发挥其长处，无论是控制、承伤还是带着剑起舞。 【烬】将更加频繁地获得那些甜蜜的后排狙杀能力，但代价是放倒前排的时间变得更久了。 如果你每场战斗施放11次闪光，那么每道闪光都不能被称作是【终极闪光】。

【菲奥娜】

攻击力:70→75

技能的攻击力收益:160%→170%

【烬】

法力值:0/80→0/70

攻击力:95→90

技能的攻击力收益:150/225/344%→150/200/344%

【拉克丝】

技能的击杀时法力返还:30→20

【奥莉安娜】

法力值:80/180→50/140

技能的晕眩时长:1.5/1.5/4→1/1/4

【赛恩】

生命值:1750→1850

技能的晕眩时长:2/2.5/5→2/3/6

英雄:5阶

【杰斯】的锤形态通常是他的最佳形态，部分原因是它带来了过量的坦度，还有部分原因是【杰斯】在炮形态下的不稳定表现——即使是在最小的目标上。 接下来是【阿卡丽】。除非你恰好拥有完美装备来让她四处奔袭，否则【阿卡丽】就难以在【双城之战】中找到她的一席之地。在基础属性多了一点后，【阿卡丽】应该能够达到一个可用的5费弈子所需的条件了。 在你附近的排位天梯上进行一次巨大又快速的登场，攻速流【加里奥】，又名“拍苍蝇【加里奥】”，已被证明既强大又难以对付。 虽然看到全新且有创意的出装总是好的，但拍苍蝇【加里奥】不仅是加里奥的最佳出装，而且超出了【云顶之弈】团队想要的平衡级别。下方的改动主要是为了控制住他的拍手频率，但也用一些额外的生命值和技能伤害为坦克【加里奥】带来了一次返场表演。 最后，对【维克托】的削弱应该会防止他直接瓦解掉那些毫无准备的阵容了。

【阿卡丽】

生命值:800→850

技能的第一段冲刺的伤害:275/375/2000→300/375/2000

【加里奥】

生命值:1800→1900

攻击力:150→120

技能的伤害值:150/250/2000→200/300/9001

3星加里奥的技能区域更大且斩杀线更高了

【杰斯】

护甲和魔法抗性:40→30

近战形态的技能的护盾值:400/600/3000→350/500/3000

远程形态的攻击力获取:35/60/1000→45/70/1000

【金克丝】

攻击速度:1.05→1.0

导弹发射器的攻击力收益:190/210/888%→190/200/888%

【维克托】

法力值:0/140→0/150

技能的伤害值:350/450/1500⇒>325/425/1500

装备

【蓝霸符】在特定英雄身上是一件成功的C位装备，但当玩家的C位英雄不需要【蓝霸符】时，它就难以成为一件后期装备了。【云顶之弈】团队正在提升它的初始法力值，来允许功能型弈子们可以更快施放他们的第一次技能，并且不会对最佳使用案例造成过多冲击。

【蓝霸符】新增效果:现在会额外提升20初始法力值

【冰霜之心】的攻速减缓效果:25%→35%

小型改动

海克斯强化

敬请期待围绕【并肩作战】构建的阵容和双钩【布里茨】的表演!

【重赏之下】（效果:你每拥有1金币，【赏金猎人】们造成的伤害就会提升一定百分比）

每金币的伤害提升百分比:1%→2%

伤害提升上限仍然是60%，现在会在30金币时达到。

【并肩作战】（效果:你的队伍每激活一个羁绊，你的弈子们就会获得攻击力和法术强度。）

每激活一个羁绊提供的攻击力和法术强度:2/3/4→3/4/5

【短兵之利】（效果:在战斗环节开始时，你前2排的弈子们会获得额外攻击力。）

额外攻击力:30/45/60→25/40/55

【考前恶补】（效果:【战斗学院】英雄们在第一次施放技能后，会回复自身一部分最大法力值。）

回复的法力值百分比:80%→90%

【便携锻炉】（效果:开启一个武器库，并从3件由奥恩打造的独特宝物之中选出1件。）

【死亡之蔑】攻击力:15→30

【死亡之蔑】攻击速度:15%→30%

【死亡之蔑】无视痛苦的百分比:60%→70%

【金币收集者】金币掉落几率:100%→75%

【魔蕴】初始法力值:15→50

【中娅悖论】法术强度:15→45

【中娅悖论】护甲和魔法抗性:25→35

【火箭助推铁拳】现在在决定钩哪个单位时，会忽略掉【布里茨】要钩的目标。这意味着【布里茨】和【火箭助推铁拳】将总会钩2个不同的目标。大家可以试试，不是因为它特别强力，而是因为它特别有趣。

以下【海克斯强化】将出现得略微频繁些了:

【飞升】（效果:在战斗环节开始15秒后，你的弈子们造成的伤害提升一定百分比。）

【源计划植入】（效果:你的英雄只要携带了1件装备，就会获得额外的生命值和攻击力。）

【短兵之利】（效果:在战斗环节开始时，你前2排的弈子们会获得额外攻击力。）

【应急护甲】（效果:你的弈子们只要没有携带任何装备，就会获得额外的护甲和魔法抗性。）

【逆风斗志】（效果:当你还存活的弈子的数量比敌人少时，你的弈子们会每秒回复自身一部分已损失生命值。）

羁绊

【云顶之弈】团队在这里增强了一些羁绊，它们的特定层级要么从未使用过要么表现过于乏力。 【辛迪加】羁绊虽然全面但都不突出，因此【云顶之弈】团队正在给这些暗影打手们的防御加成添加一些强度，同时降低了【（7）辛迪加】时的加成增幅来让新增的防御加成不会超标。

【战斗学院】

额外攻击力和法术强度:18/35/50/70→18/40/50/70

每次施放技能后的额外攻击力和法术强度:3/5/8/12→3/5/10/15

【黑魔法师】

团队法术强度:20/20/50/125→20/20/50/145

总法术强度:20/65/100/125→20/60/100/145

【格斗家】

生命值:125/225/350/700→125/225/400/700

【帝国】

【暴君】已更新为【帝国统领】

【（5）帝国】非帝国统领的额外伤害:0/50%→0/75%

【辛迪加】

额外护甲和魔法抗性:50→60

【（7）辛迪加】对全能吸血、护甲和魔法抗性的提升:50%→33%

【枪手】

额外攻击力:5/30/60→5/40/80

英雄:1阶

是时候给慢D阵容还债了。

【卡蜜尔】

法力值:0/50→0/60

【德莱厄斯】

法力值:50/95→50/100

技能的治疗效果:125/150/175→120/140/160

【卡萨丁】

技能的破法效果:35/50/65%→50%

英雄:2阶

【云顶之弈】团队并没有对流行且强大的“圣盾克格莫”慢D阵容的任一拼图进行重度削弱，而是对那些让这个阵容达到目前强度的多个组件进行了小型削弱和调整。除了前文的【盖伦】和【卡萨丁】削弱之外，【云顶之弈】团队还削弱了【克格莫】，从而使他的3星形态不会大大超越他的1星和2星形态。

【布里茨】

技能的伤害值:150/300/1337→150/300/900

【克格莫】

技能的目标最大生命值额外伤害:6/7/10%→7/8/9%

【婕拉】

技能从施放到晕眩之间的延迟略微缩短

英雄:3阶

随着【丽桑卓】的2个致命BUG得到修复（与她的技能施放失败相关），她已得到了显著增强。作为补偿，【云顶之弈】团队对她进行了一次预先削弱，实际结果整体上可能只是一次小型削弱。

【科加斯】

生命值:1300→1400

【黑默丁格】

技能的伤害值:70/100/150→70/95/140

【丽桑卓】

技能的伤害值:250/350/575→225/300/500

【莎弥拉】

攻击力:80→75

英雄:4阶

【厄加特】

法力值:0/60→0/50

【永恩】

攻击力:80→75

装备

【离子火花】最大法力值伤害收益:225%→200%

狂暴模式

当回合总数变少时，叠层数就变得非常难，因此【云顶之弈】团队正在让【科加斯】在【狂暴模式】中更容易变大。

【科加斯】的技能现在会提供双倍的盛宴层数

BUG修复

弈子们在施放技能后将不再随机切换目标了

【双人作战】模式的弈士侦查已恢复，因为修复了一连串的BUG

【丽桑卓】【守护天使】增益:在【丽桑卓】被【守护天使】的凝滞效果影响时，她对自己和敌方单位施放的技能将不再施放失败了

【丽桑卓】增益:在【丽桑卓】施放技能期间，如果她的目标阵亡，那么她会正确地重新选择一个新的目标了

将不再能够通过“部署进战场区/返回至备战区”热键来将弈子移至备战区然后移回棋盘上了

【存心失利】（效果:在输掉你的战斗环节之后，获得金币和免费的商店刷新。）在被选为你的第一个海克斯强化后，将不再于阶段2-1提供一次商店刷新了

修复了一个问题，该问题曾导致:【（7）赏金猎人】的【士兵】骰面未生效

修复了一个BUG，该BUG曾导致:【变异战士纹章】的法力缩减有时没有正常运作

修复了一个问题，该问题曾导致:在2个【泰隆】同时攻击一个单位时，他们会刷新彼此的流血层数

修复了一些特定情况:特定英雄视觉特效会在获胜庆祝后会继续显示，即使是在该英雄已被隐藏后

当【布里茨】的技能目标免疫控制效果并且【布里茨】并未将其钩过来时，【布里茨】的友军们将不再试图将该弈子作为目标

修复了一个BUG，该BUG曾导致:如果【卡莎】被晕眩或进入了【守护天使】的凝滞状态，那么她在冲刺后将无法发射她的技能的弹体。

【（4）执法官】现在会正确地晕眩在上场战斗中造成了最高伤害的敌方弈子

【清晰头脑】将不再把【纹章之书】视作一个单位

【基兰】的说明文本现在会在1星时正确地显示一个25%攻速减缓（之前显示20%但实际效果是25%）

【逆风斗志】现在会正确地每秒触发一次，而非每隔一秒触发一次并回复双倍治疗效果。

【伊泽瑞尔】在拥有高额攻击速度时，在施放技能后的第一次攻击将不再回复法力值失败了

来自【便携锻炉】的【火箭助推铁拳】现在即使在携带者被晕眩（灵风，执法官等）时也会正确发射它的钩爪了

【玛尔扎哈】在战斗中首次施放技能后的第一次攻击将不再回复法力值失败了

【双人作战】的获胜庆祝将不再选择一个空置棋盘来显示该局的胜者了

修复了一个问题，该问题曾导致:在选择了【卓尔不群】后，后续选择中仍然会提供一些羁绊类海克斯强化（一些团队加成类的羁绊类，诸如【白魔法师之魂】或【执法官之魂】仍然会继续显示）