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小米投资利翃金融 后者为投资型互联网借贷平台公司

2021-12-08 11:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月8日 消息:企查查APP显示，12月6日，利宏科技（上海）有限公司发生工商变更，新增小米关联公司瀚星创业投资有限公司为股东，同时公司注册资本由5000万元人民币增加至7142.86万元人民币，增幅为42.86%。

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信息显示，该企业业务利翃金融是一家投资型互联网借贷平台公司，成立于2015年，法定代表人为黄秀萍，经营范围包含:大数据服务，互联网数据服务，信息系统集成服务，基础电信业务等。

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