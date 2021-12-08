小米投资利翃金融 后者为投资型互联网借贷平台公司

目前正值中概股陆续披露三季报的时节，虽然“人与人的悲欢并不相通”，但透过阿里巴巴、腾讯、百度、京东、B站、快手、小米等明星公司的财报，我们找到了一个大家心照不宣的共同“心机”——他们几乎都在同一时间确认巨额的投资损失。