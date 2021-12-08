小米投资利翃金融 后者为投资型互联网借贷平台公司

站长之家(ChinaZ.com) 12月8日 消息:企查查APP显示，12月6日，利宏科技（上海）有限公司发生工商变更，新增小米关联公司瀚星创业投资有限公司为股东，同时公司注册资本由5000万元人民币增加至7142.86万元人民币，增幅为42.86%。
信息显示，该企业业务利翃金融是一家投资型互联网借贷平台公司，成立于2015年，法定代表人为黄秀萍，经营范围包含:大数据服务，互联网数据服务，信息系统集成服务，基础电信业务等。
站长之家(ChinaZ.com) 12月8日 消息:企查查APP显示，12月6日，利宏科技（上海）有限公司发生工商变更，新增小米关联公司瀚星创业投资有限公司为股东，同时公司注册资本由5000万元人民币增加至7142.86万元人民币，增幅为42.86%。
信息显示，该企业业务利翃金融是一家投资型互联网借贷平台公司，成立于2015年，法定代表人为黄秀萍，经营范围包含:大数据服务，互联网数据服务，信息系统集成服务，基础电信业务等。
凤凰网科技讯12月6日消息，天眼查App显示，近日，北京曲速智行科技有限公司成立，注册资本1000万人民币，法定代表人、执行董事及经理为叶航军，刘德任监事，经营范围含地理遥感信息服务;互联网数据服务;销售汽车零配件、智能车载设备、仪器仪表、绘图、计算及测量仪器等。股东信息显示，该公司由雷蕴、刘凌迪共同持股。值得一提的是，据此前媒体报道，刘德、叶航军均在小米造车17名核心人员名单中。
流量是一切广告业务的根基。上季度，快手的DAU（日活跃用户）达3.2亿，MAU(月活跃用户)达5.7亿，均创下历史新高;活跃用户平均时长从第二季度的107分钟提升至120分钟;日均流量同比增长60%。
两位年轻人梅里尔和贝克，在这里租用了一件旧机械车间作为办公室，他们将自己的公司命名为Riot Games（拳头游戏）。在此之前，梅里尔和贝克都是《Defense of the Ancients》（《DotA》）的游戏迷，而《DotA》是一款根据暴雪游戏《魔兽争霸3》改编的多人即时对战游戏。
BAT三巨头的广告增速纷纷从两位数降至个位数——阿里巴巴的客户管理收入（主要为广告费和佣金）增速仅为3%;腾讯的广告收入同比增长仅5%，细分下来，媒体广告收入部分是负增长;百度核心的搜索+信息流增速下滑至6%。
目前正值中概股陆续披露三季报的时节，虽然“人与人的悲欢并不相通”，但透过阿里巴巴、腾讯、百度、京东、B站、快手、小米等明星公司的财报，我们找到了一个大家心照不宣的共同“心机”——他们几乎都在同一时间确认巨额的投资损失。
“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃”。 2020 年底，《人民日报》对社区团购发声的回响贯穿互联网业 2021 年发展。相关部门着手处置平台垄断、竞争失序、无序扩张等问题，互联网行业正在“重塑”。反垄断深入平台开始“拆墙” 2021 年，反垄断风暴来临。多家电商平台作为头部企业，面临着强监管。同时，反垄断背景下，互联互通今年频繁被提及。 9 月 9 日，工信部有
这些年，他公开露面的时间和次数越来越少。从缺席公司内部的年会，到错过意义重大的两会，再到连续三年避开乌镇峰会，马化腾似乎有意淡出公众的视野。
经历过双十一的喧嚣，阿里在11月18日发布了季度财报。截至9月30日，阿里本季度营收2006.9亿元，同比增长29%。全球活跃消费者达到12.4亿人，经营利润达到150.06亿元，同比增长10%。
有人认为我们对 Web3生态系统抱有不太现实的幻想，甚至认为 Web3是一个骗局，会给我们带来灾难，但也有人认为 Web3是一次去中心化的复兴和互联网的未来。
Facebook改名Meta全力押注元宇宙，掀起了互联网行业的元宇宙热。一时间，几乎所有的互联网公司都在谈这个并不算新鲜的概念，甚至有公司蹭上了热点。
作为在IT技术培训领域深耕四年的平台，极客时间积累了大量的学员，很多人士都属于忠实粉，四年的时间里一直在这里持续学习。那么这些人群都是如何..
人的一生有多少时间?如果按人类寿命80年来计算，那么我们拥有960个月，也就是29200天、700800个小时、42048000分钟。其中，用来睡觉的时间要用去..
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2021年骁龙技术峰会将于北京时间12月1日早上7点开幕，本次峰会采取线上、线下结合的方式进行，夏威夷、海南三亚等都设有会场。按惯例，本次峰会的..
今年9月，备受消费者期待的iPhone 13系列正式开售，不过，从当时首批用户反馈来看，iPhone 13系列均出现了不同程度的Bug，如微距模式开关Bug、备份..
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