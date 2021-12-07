十二月敏锐新品已上线 字体超市100%正版商业授权

不知不觉2021年又到了最后一个月啦，前些日子“2021进入倒计时”的话题就已早早冲上热搜榜。

作为一个年轻的字库品牌，敏锐字库也赶着2021年的末班车，继续为大家输送一波好字。接下来，字体超市为大家隆重推荐在这波字体中C位出道的「敏锐破晓飞扬体」。

「敏锐破晓飞扬体」是敏锐造字团队经由多名设计师分工合作完成的一款艺术字体。字体线条超粗，兼具了毛笔字体的基本特点，书写中带有浓浓的中国风气息，可以轻松驾驭各种场景的大标题用字。

这款字体目前支持PC端的Windows操作系统和Mac操作系统，当前在线字符数6888个，涵盖中文、英文和常用标点符号，基本可以满足用户日常用字需求。

接下来，趁着今天是大雪节气，我们把这款字体应用在大雪节气海报上，作为海报标题，既醒目又符合独有的中国节日气息。

十二月作为一年的最后一个月，自然也少不了平安夜、圣诞节这样有的借势海报啦，以「敏锐破晓飞扬体」为标题，加之黑体为配文，一张简单的海报轻松搞定。

除了小编现学现用的两款海报，基于这款字体的粗体属性，各种大标题也是可以轻松驾驭，没有设计功底的小伙伴的最佳选择，不信来瞅瞅小编给大家安利下列效果图吧!

【你好冬天】

【新梦想新征程】

【金虎迎春】

当然一款好字体，除了可以应用于大标题，当然还需要兼具招牌、LOGO、还是公众号爆款封面用字等用途啦!这不，小编早已经为大家考虑到了，看看下面就知道啦!

目前，这款字体和其他的敏锐字库一样，都支持单独零售，涵盖个人商业授权和企业商业授权。个人商业授权仅需99元，企业商业授权低至999元起，一经授权终身商用。

不仅如此，为了让更多的喜欢这款字体的用户能够使用这款字体，「敏锐破晓飞扬体」还加入了字体超市会员字库。这也就意味着，小伙伴们只需成为字体超市会员，就可以免费商业授权会员字库中的任意字体啦!

截止目前为止，字体超市会员字库在线1790+款会员字体，不乏众多知名字体品牌，种类齐全，风格多样，100%正版商业授权。这对于平时字体需求量大的设计师大大们而言，成为成为字体超市会员都不失为一个好选择。

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