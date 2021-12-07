首页 > 业界 > 关键词  > 商业字体最新资讯  > 正文

十二月敏锐新品已上线 字体超市100%正版商业授权

2021-12-07 16:34 · 稿源：站长之家

不知不觉2021年又到了最后一个月啦，前些日子“2021进入倒计时”的话题就已早早冲上热搜榜。

作为一个年轻的字库品牌，敏锐字库也赶着2021年的末班车，继续为大家输送一波好字。接下来，字体超市为大家隆重推荐在这波字体中C位出道的「敏锐破晓飞扬体」。

敏锐破晓飞扬体」是敏锐造字团队经由多名设计师分工合作完成的一款艺术字体。字体线条超粗，兼具了毛笔字体的基本特点，书写中带有浓浓的中国风气息，可以轻松驾驭各种场景的大标题用字。

image.png

这款字体目前支持PC端的Windows操作系统Mac操作系统当前在线字符数6888个，涵盖中文、英文和常用标点符号，基本可以满足用户日常用字需求。

接下来，趁着今天是大雪节气，我们把这款字体应用在大雪节气海报上，作为海报标题，既醒目又符合独有的中国节日气息。

image.png

十二月作为一年的最后一个月，自然也少不了平安夜、圣诞节这样有的借势海报啦，以「敏锐破晓飞扬体」为标题，加之黑体为配文，一张简单的海报轻松搞定。

image.png

除了小编现学现用的两款海报，基于这款字体的粗体属性，各种大标题也是可以轻松驾驭，没有设计功底的小伙伴的最佳选择，不信来瞅瞅小编给大家安利下列效果图吧!

image.png

【你好冬天】

image.png

【新梦想新征程】

image.png

【金虎迎春】

当然一款好字体，除了可以应用于大标题，当然还需要兼具招牌、LOGO、还是公众号爆款封面用字等用途啦!这不，小编早已经为大家考虑到了，看看下面就知道啦!

image.png

目前，这款字体和其他的敏锐字库一样，都支持单独零售，涵盖个人商业授权和企业商业授权。个人商业授权仅需99元，企业商业授权低至999元起，一经授权终身商用。

不仅如此，为了让更多的喜欢这款字体的用户能够使用这款字体，「敏锐破晓飞扬体」还加入了字体超市会员字库。这也就意味着，小伙伴们只需成为字体超市会员，就可以免费商业授权会员字库中的任意字体啦!

截止目前为止，字体超市会员字库在线1790+款会员字体，不乏众多知名字体品牌，种类齐全，风格多样，100%正版商业授权。这对于平时字体需求量大的设计师大大们而言，成为成为字体超市会员都不失为一个好选择。

----------------------------------------------------------

字体超市是站长之家旗下商用字体平台

海量商用字体 会员免费商用

字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 字体速报丨字型字悦上线首款会员字体 字体超市会员免费商用授权

    字悦字型是个人独立设计师徐南南创作的一个字库品牌，所创作的字体风格和字体类型多变。截止目前为止，字悦字型已经在字体超市为大家上线了7款可商用授权字体，涵盖了隶书、楷书、行楷和颜楷等字体类型，深受广大用户喜爱。近期，字悦字型又给大家带了一款极具实用性的字体「字悦古刻宋黑」。

    ​商用字体 ​字体版权 ​字体超市

  • 字体优选丨萌动有趣说的就是你 「上首萌动体」字体超市惊喜上线

    ​戳戳戳，抓紧11月的小尾巴，我们的上首造字团队又马不停蹄地为大家上线一款新品上首字体，接下来，字体超市就带着大家伙一起来解锁这款软萌有趣的「上首萌动体」吧!

    ​商业字体 ​字体版权 ​字体超市

  • 字体超市双十二会员福利重磅来袭 会员100%满减

    字体超市会员模式上线至今已半年有余，恰逢双十二来临之际，为了回馈广大用户的支持与厚爱，字体超市将特别推出双十二会员特惠活动。

    ​字体版权 ​字体超市 ​双十二活动

  • 感恩节遥遥在即 您有一份感恩节新品字体待查收

    感恩节遥遥在即，自字体超市上线至今，已是陪伴大家的第二个感恩节了。在这样特殊的日子，感恩各用户群体对字体超市的支持与喜爱。为此，字体超市为大家准备了一波以“感恩节”为主题的新品上首字体，喜欢的朋友们赶紧来查收吧!

    ​字体超市 ​感恩节 ​商业字体

  • 蜜度版权通：AI智能大数据时代的版权“守护者”

    在“全民传播”的时代，越来越多原创内容通过互联网快速传播并产生影响，根据《中国网络版权产业发展报告（2020）》，中国网络版权产业市场规模突破一万亿元。然而在数字化环境下，版权保护面临着巨大挑战，根据微信发布的《 2020 微信知识产权保护数据报告》，在公众号和小程序中共处理超 11 万条版权侵权信息，其中文字抄袭类超5. 5 万条，图片素材类超 9 千条，还有许多侵权行为隐藏在互联网多样的传播形态和内容中，难以被发现

    ​智能大数据

  • 网易云音乐与中国唱片集团版权合作 含京剧、昆曲等经典音乐版权

    近日，网易云音乐与中国规模最大、历史最悠久的国家音像出版机构中国唱片集团达成版权合作，双方将在音乐版权等领域展开深层次、多样化的合作。目前，网易云音乐已获得中国唱片集团旗下全量音乐版权授权，包括京剧大师梅兰芳、北昆名家韩世昌、歌唱家李谷一等众多艺术家的经典作品。未来，双方将充分发挥各自的优势，为中国音乐爱好者提供更多优质音乐内容，共同推动经典音乐蓬勃发展。据介绍，中国唱片集团缘起于解放前大中华、百

    ​网易云音乐

  • BTS粉丝称他们的Twitter账号被版权侵权者盯上

    在过去的几天时间里里，一些头像、资料图片和推文在BTS粉丝Twitter账号的网络中消失了。账号所有者称，罪魁祸首是最近一连串的假DMCA移除通知。粉丝们的愤怒导致#TwitterMaliciousDMCA在周三晚上成为了全球趋势。一个拥有超过233000名粉丝的粉丝账号的所有者称，在过去的几周里，他们的原始标题和个人资料图片以及包括他们自己的截图和备忘录在内的多条推文都被网络巨魔拿下。根据所有者的截图，攻击者似乎在一个恶搞网站上重新发?

    ​twitter ​facebook ​网站

  • 抖音与摩登天空达成音乐版权合作

    近日，抖音与原创音乐唱片公司摩登天空达成合作，双方将从音乐版权、音乐内容联合孵化等多个维度展开探索。

    ​抖音 ​音乐版权

  • YouTube《版权透明度报告》披露数百万个视频遭错误索赔

    根据YouTube今日（当地时间12月6日）发布的一份新报告，今年1月至6月期间，超220万个YouTube视频遭到版权索赔，后来又被推翻。《版权透明度报告（Copyright Transparency Report）》是YouTube发布的第一份此类报告，该报告称今后将每半年更新一次。在今年上半年发布的超7.29亿条版权要求中，220万条错误的要求占不到1%，其中99%来自YouTube的自动执法工具Content ID。根据该报告，当用户对这些索赔提出异议时，60%的案件以有利于视

    ​美的

  • 英皇娱乐版权回归！网易云音乐重启IPO进程

    11月16日消息，据国内媒体报道，港交所官网显示，网易云音乐已上载全新的聆讯后资料集，上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。最新披露数据显示，2021年前三季度，网易云音乐总营收51亿元，同比增长52%；毛利率大幅提升并转正为0.4%；月活用户达到1.84亿，在线音乐付费用户数2752万，同比增长超93%，在线音乐付费率达14.9%。据报道，今年8月，网易云音乐就已经通过了港交所聆讯，但不久后，网易云音乐宣布暂停其IPO计划，称是基?

    ​音乐 ​网易 ​网易云音乐

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM