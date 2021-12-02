互联网营销师职业标准来了！带货主播成正式新职业

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:据中国新闻网消息，近日，人社部、中央网信办、国家广播电视总局共同发布了互联网营销师国家职业技能标准。

2020年，人社部等部门发布了互联网营销师新职业信息，其中，在“互联网营销师”职业下增设“直播销售员”工种，带货主播成为正式工种，李佳琦和薇娅们正式转正了。

转正后不能没有职业标准，如今这一新职业的国家职业技能标准终于出炉。

根据定义，互联网营销师是在数字化信息平台上，运用网络的交互性与传播公信力，对企业产品进行营销推广的人员。

互联网营销师要求初中毕业（或相当文化程度），共设五个等级，分别为:五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。

互联网营销师职业分为选品员、直播销售员、视频创推员、平台管理员四个工种。

其中，选品员、直播销售员、视频创推员三个工种设五个等级，分别为:五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。平台管理员设三个等级，分别为:五级/初级工、四级/中级工、三级/高级。

对于互联网营销师职业守则明确要求，遵纪守法，诚实守信。恪尽职守，勇于创新。钻研业务，团队协作。严控质量，服务热情。

此外，此次还发布了“直播销售员”“互联网信息审核员”等5个工种，同时将“公共卫生辅助服务员”职业下的“防疫员”“消毒员”和“公共场所卫生管理员”等3个工种上升为职业。