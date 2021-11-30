小米投资埃泰克 后者专注于各类汽车电子产品

凤凰网科技讯 11月27日消息，据北京经济技术开发区管委会消息，11月27日，北京经济技术开发区管委会与小米签订合作协议，正式宣布小米汽车落户北京经开区。据介绍，小米汽车将在北京经济技术开发区分两期建设整车工厂，工厂累计年产量预计为 30 万辆，一期和二期的产能均为15万辆。2024 年小米汽车的首车将在北京经济技术开发区下线并实现量产。据悉，9月2日，国家企业信用信息公示系统显示，小米汽车有限公司的登记机关为“北京经