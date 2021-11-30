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小米投资埃泰克 后者专注于各类汽车电子产品

2021-11-30 11:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:企查查APP显示，近日，埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司发生工商变更，新增小米关联公司海南极目创业投资有限公司为股东。

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信息显示，该公司成立于2002年，法定代表人为Chen Zejian，实缴资本5000万元人民币，经营范围包含:汽车零部件研发;软件开发;智能车载设备制造;汽车零部件及配件制造;电子元器件制造等。据其官网，埃泰克主要从事设计、开发、制造和销售各类汽车电子产品。

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