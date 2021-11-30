小米投资埃泰克 后者专注于各类汽车电子产品

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:企查查APP显示，近日，埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司发生工商变更，新增小米关联公司海南极目创业投资有限公司为股东。
信息显示，该公司成立于2002年，法定代表人为Chen Zejian，实缴资本5000万元人民币，经营范围包含:汽车零部件研发;软件开发;智能车载设备制造;汽车零部件及配件制造;电子元器件制造等。据其官网，埃泰克主要从事设计、开发、制造和销售各类汽车电子产品。
站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:企查查APP显示，近日，埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司发生工商变更，新增小米关联公司海南极目创业投资有限公司为股东。
信息显示，该公司成立于2002年，法定代表人为Chen Zejian，实缴资本5000万元人民币，经营范围包含:汽车零部件研发;软件开发;智能车载设备制造;汽车零部件及配件制造;电子元器件制造等。据其官网，埃泰克主要从事设计、开发、制造和销售各类汽车电子产品。
11月4日，铸昊科技（上海）有限公司发生工商变更，新增小米关联公司瀚星创业投资有限公司为股东，同时公司注册资本由500万元人民币增加至625万元人民币，增幅为25%。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，瓴盛科技有限公司发生工商变更，新增小米关联公司湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)为股东。企查查信息显示，瓴盛科技聚焦消费类手机市场，主打SoC手机芯片，其公司成立于2018年，法定代表人为李滨，注册资本29.85亿元人民币，经营范围包含：与芯片解决方案有关的设计、包装、测试、客户支持及销售等。
18日，小米汽车科技有限公司成立，法定代表人为雷军，注册资本为10亿元人民币，经营范围包含新能源车整车制造、技术开发等，公司注册地为北京，此前小米曾100亿人民币成立小米汽车有限公司。
小米在今年年初正式宣布进军汽车行业，随后就发现小米申请汽车相关的商标。如今，天眼查显示，近日小米申请的部分汽车商标已经获批。
18日，小米汽车科技有限公司成立，法定代表人为雷军，注册资本为10亿元人民币。经营范围含新能源车整车制造;汽车整车及零部件的技术研发;智能车载设备制造;锂离子电池制造;销售汽车、汽车零配件;道路机动车辆生产，公司注册地为北京。<br/> <br/>
在前不久的投资者会议上，小米CEO雷军表示，小米汽车造车进展超预期，预计2024年上半年量产。日前，小米集团合伙人，中国区、国际部总裁卢伟冰 通过微博表示，小米之家未来就要承担小米汽车销售和服务的责任，并且做好小米生态链基于用户场景的联动体验，所以肯定要开大店，才能把汽车放下。在谈到未来的智能电动汽车，卢伟冰比喻称，感觉就是一部大号智能手机+全屋智能。”值得一提的是，小米内部的新目标是在2-3年内开设3万家门?
小米汽车科技有限公司成立，法定代表人雷军，注册资本10亿人民币。经营范围含新能源车整车制造；汽车整车及零部件的技术研发；智能车载设备制造；锂离子电池制造；销售汽车、汽车零配件；道路机动车辆生产等。
凤凰网科技讯 11月27日消息，据北京经济技术开发区管委会消息，11月27日，北京经济技术开发区管委会与小米签订合作协议，正式宣布小米汽车落户北京经开区。据介绍，小米汽车将在北京经济技术开发区分两期建设整车工厂，工厂累计年产量预计为 30 万辆，一期和二期的产能均为15万辆。2024 年小米汽车的首车将在北京经济技术开发区下线并实现量产。据悉，9月2日，国家企业信用信息公示系统显示，小米汽车有限公司的登记机关为“北京经
凤凰网科技讯 11月10日消息，天眼查App显示，近期，小米科技有限责任公司申请注册的“小米汽车”“XIAOMICAR”“MICAR”“米车”商标，除部分国际分类“驳回复审中”“等待实质审查”外，大多数状态变更为“商标已注册”和“初审公告”。这些商标大多申请于2021年4月，国际分类涉及运输工具、教育娱乐、运输贮藏等。
小米造车再获新进展，近日小米汽车多个商标获批。天眼查App显示，小米科技有限责任公司申请注册的小米汽车”XIAOMICAR”MICAR”米车”商标，除部分国际分类驳回复审中”等待实质审查”外，大多数状态变更为商标已注册”和初审公告”。据悉，这些商标大多申请于2021年4月，国际分类涉及运输工具、教育娱乐、运输贮藏等。此前，卢伟冰公开在微博上表示，雷总已经宣布了小米汽车在2024年上半年量产，并且详细阐述了小米造车的理由，就
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