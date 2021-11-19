LOL蓝色精萃商店开启到什么时候 蓝色精粹商店几月几号结束

英雄联盟在最近开启了限时的蓝色精粹商店，很多玩家还不清楚蓝色精粹商店什么时候结束，下面就来为大家详细的介绍一下时间。

亲爱的召唤师：

蓝色精萃商店将于11. 23 版本期间内开启，具体时间为： 2021 年 11 月 19 日10:00- 2021 年 12 月 3 日9:59，在蓝色精萃商店，可以消耗蓝色精萃兑换以下道具：

专属皮肤/图标/守卫/表情

【海牛狼人 沃里克】

兑换价格： 150000 蓝色精萃

【紫色宝石+紫色宝石之王/紫色宝石+紫色宝石王子/紫色宝石+紫色宝石骑士】图标

兑换价格：100000/75000/ 50000 蓝色精萃

【小恶魔 崔丝塔娜/男爵帽魄罗】图标

兑换价格：2500/ 2000 蓝色精萃

【盆满钵满/天降蓝色精萃】表情

兑换价格：75000/ 50000 蓝色精萃

【精萃收藏家】守卫

兑换价格： 6000 蓝色精萃

神秘Q版图标宝箱

以 2500 蓝色精萃的价格购买 1 个随机神秘Q版图标宝箱，将在该图标礼包奖池中随机获得 1 款未拥有的图标，直到获得该图标奖池的全部图标。本次神秘Q版图标将有以下 7 个宝箱，共 92 款Q版图标可以获取：

神秘Q版图标宝箱 - 德玛西亚/弗雷尔卓德图标奖池：

神秘Q版图标宝箱 - 诺克萨斯图标奖池：

神秘Q版图标宝箱 - 艾欧尼亚图标奖池：

神秘Q版图标宝箱 - 比尔吉沃特图标奖池：

神秘Q版图标宝箱 - 符文之地图标奖池：

神秘Q版图标宝箱 - 皮尔特沃夫/祖安图标奖池：

神秘Q版图标宝箱 - 班德尔城图标奖池：

合作伙伴计划

以下炫彩已经加入合作伙伴计划，将限时加入蓝色精萃商店，售价 10000 蓝色精萃

炫彩皮肤

以下炫彩皮肤将加入蓝色精萃商店，售价 2000 蓝色精萃。

最新修订时间： 2021 年 11 月 18 日13：00【修订内容：将皮肤【海牛狼人 沃里克】替换为了正确的原画图片】