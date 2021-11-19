报告称iPhone14Pro和Pro Max可能配备USB-C接口

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:据gizmochina报道，2022年9月将要发布的iPhone14系列将提供6.1英寸iPhone14、6.1英寸iPhone14Pro、6.7英寸 iPhone14Max 和6.7英寸 iPhone14Pro Max 等型号。此外，高端型号的iPhone14Pro 和 Pro Max将使用是哪个USB-C接口。

自2021年以来，苹果一直在提供USB2.0速度的 Lightning 端口。传闻苹果将在明年的iPhone14Pro 和 iPhone14Pro Max上提供 USB-C接口。众所周知，iPhone13Pro 和13Pro Max 上可用的 ProRes 会消耗大量存储空间。

当专业人士将iPhone13Pro/ Pro Max连接到PC导出ProRes视频时，由于USB2.0传输速度，传输这些文件需要大量时间。例如，720GB未经编辑的4K可能需要大约3小时45分钟才能从iPhone13Pro / Pro Max传输到PC。如果使用iPad Pro2021上可用的 USB-C导出相同的文件，则执行数据传输只需近3分钟。

该报告进一步声称，美国政府及欧盟希望包括iPhone在内的所有即将推出的设备都配备USB-C接口。如果公司不遵守新的决定，他们可能会面临罚款。这可能是即将推出的iPhone14Pro系列可能配备 USB-C接口的另一个原因。

为了保护环境，苹果已停止为iPhone的包装内提供充电器。苹果相信这一变化将减少碳排放。不过有人质疑苹果一直未将Lightning改为USB-C，反而是造成了很多浪费。