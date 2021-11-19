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苹果市值重夺全球第一 消息称苹果自动驾驶汽车拟2025年推出

2021-11-19 08:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:截至昨日收盘，苹果股价收涨2.85%，报157.87美元，创下历史新高，市值超25900亿美元，市值重夺全球第一。

而微软当日的市值为2. 56 万亿美元。

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此前，彭博社报道称，苹果正计划打造一款全自动驾驶电动汽车，或将不配备传统方向盘和踏板。

彭博社表示，苹果的目标是在四年内推出该款汽车，2025年左右首次亮相。

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