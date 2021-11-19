苹果市值重夺全球第一 消息称苹果自动驾驶汽车拟2025年推出

苹果公司已经增加了其自动驾驶汽车车队的司机人数，其自动驾驶汽车系统的测试人员人数又增加了23人。公司一直在稳步增加其用于收集数据和在美国道路上试验其自动驾驶汽车技术的司机群体。加州机动车管理局的数据中，苹果公司已经增加了23名司机许可证，使其司机总数达到137人。9月份，该数字为114，而在8月和5月，分别为92名司机和76名司机。虽然司机的数量增加了，但用于测试的车辆数量仍保持不变，为69辆。与此同时，包括梅赛德?