苹果市值重夺全球第一 消息称苹果自动驾驶汽车拟2025年推出

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:截至昨日收盘，苹果股价收涨2.85%，报157.87美元，创下历史新高，市值超25900亿美元，市值重夺全球第一。
而微软当日的市值为2. 56 万亿美元。
此前，彭博社报道称，苹果正计划打造一款全自动驾驶电动汽车，或将不配备传统方向盘和踏板。
彭博社表示，苹果的目标是在四年内推出该款汽车，2025年左右首次亮相。
站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:截至昨日收盘，苹果股价收涨2.85%，报157.87美元，创下历史新高，市值超25900亿美元，市值重夺全球第一。
而微软当日的市值为2. 56 万亿美元。
此前，彭博社报道称，苹果正计划打造一款全自动驾驶电动汽车，或将不配备传统方向盘和踏板。
彭博社表示，苹果的目标是在四年内推出该款汽车，2025年左右首次亮相。
据国外媒体报道，当地时间周三，Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo表示，将从当地时间周四开始在纽约市测试其自动驾驶汽车。这些汽车将由人类驾驶，但该公司正在争取最终实现全自动驾驶。
虽然司机的数量增加了，但用于测试的车辆数量仍保持不变，仍为69辆。而且苹果公司仍未申请无人驾驶汽车许可证。驾驶员人数的增加仍然使苹果公司远远落后于其他公司。例如，Cruise有992张（司机许可证），Waymo有1628张，而Zoox有315张。
苹果公司已经增加了其自动驾驶汽车车队的司机人数，其自动驾驶汽车系统的测试人员人数又增加了23人。公司一直在稳步增加其用于收集数据和在美国道路上试验其自动驾驶汽车技术的司机群体。加州机动车管理局的数据中，苹果公司已经增加了23名司机许可证，使其司机总数达到137人。9月份，该数字为114，而在8月和5月，分别为92名司机和76名司机。虽然司机的数量增加了，但用于测试的车辆数量仍保持不变，为69辆。与此同时，包括梅赛德?
据国外媒体报道，加州机动车辆管理局公布的数据显示，苹果自动驾驶汽车测试团队的司机，已经增至137名，但与领头羊Waymo相比还是差距明显。
这是自动驾驶发展史上的魔幻现实一幕。公交自动驾驶、出租自动驾驶、观光巴士自动驾驶……清扫车、巡逻车、微循环社区公交、摆渡车，都由自动驾驶系统驱动。这甚至还不是某个特殊节日的演示。在暴雨天、夜晚、早晚高峰的市区和主干道，它们都能照常运营无误。之所以魔幻现实，是因为这样的场景来自现实，更因为它并非出现在硅谷或中国某一个以科技先进而知名的城市。衡阳，位于中国湖南省中南偏南的一个三线城市，一个大多数中国人
凤凰网科技讯 北京时间11月19日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注苹果：苹果将复工时间推迟至2月：分阶段实施 每周在办公室工作3天苹果公司已经把2月1日作为企业员工开始返回办公室工作的最后期限，比之前设定的1月复工目标稍微有所延迟，这标志着苹果在疫情后朝着恢复正常运营迈出了关键一步。苹果CEO蒂姆库克(Tim Cook)周四通过邮件告诉员工，从2月初开始，公司将采取分阶段复工的方式。第一个月?
凤凰网科技讯 北京时间11月19日消息，据国外媒体报道，知名科技分析师、Loup Ventures分析师基恩蒙斯特周四（当地时间11月18日）表示，苹果可以凭借自身在人工智能以及硬件领域的专业经验，在自动驾驶汽车研发上或能追赶上特斯拉。他在接受CNBC记者采访时说到:“从技术实力角度出发，当把苹果与特斯拉放在一起比较时，我认为苹果与特斯拉之间的差距要比想象的更小。”基恩蒙斯特承认苹果在汽车制造领域落后竞争对手特斯拉“许多年?
纳指涨0.45%，报收15993.71点凤凰网科技讯 北京时间11月19日消息，虽然美国劳工部宣布上周初次申请失业保障的人数降低至26.8万，但高通胀的阴影挥之不去，美股涨跌不一。截至收盘，道指跌60.1点，跌幅为0.17%，报收35870.95点；标普500指数涨15.87点，涨幅为0.34%，报收4704.54点；纳指涨72.14点，涨幅为0.45%，报收15993.71点。美国主要科技巨头多数上涨：美国主要科技巨头中国主要科技股绝大多数下跌：中国主要科技股中概股股价?
凤凰网科技讯北京时间11月19日消息，彭博社当地时间星期四援引消息人士的话报道称，苹果计划最早2025年推出电动汽车，主打自动驾驶能力。受此消息影响，苹果股价一度上涨近3%，创下新纪录。苹果理想中的电动汽车没有方向盘和脚踏板，内部设计与用户“不使用手”驾驶相适配。自2014年以来，被称作Project Titan的苹果汽车项目发展一直不顺利。随着各国政府和人们越来越重视环保，电动汽车需求在不断升温，推动特斯拉、Rivian等电动?
无人自动驾驶汽车现在已在不少城市和地区开始测试实验。现在上海也将加快自动驾驶汽车的试点。在11月7日，上海市交通委消息，上海将推动自动驾驶出租车开展试点运营，并按相关规定要求适当收取一定的费用。
随着功能的持续完善，Microsoft Edge 在浏览器市场的份额也在稳步增长。对于部分用户来说，Microsoft Edge 的体验优化，还是较 Google Chrome 或 ..
近期，元宇宙概率大火，多支元宇宙概念股涨停，多家互联网巨头表示已做好了进军元宇宙的准备。为此，Facebook还特意将公司的名称改为“Meta”，为..
11月20日15时，尔西文化公司发布声明称，鉴于杭州微念品牌管理有限公司对包括尔西文化在内的旗下签约博主存有欺瞒、不诚信等不当行为，以及微念在..
“哈喽大家好，今天提前开播，为大家详细讲解下宝贝，大家可以加购下单。”10月31日晚六点，主播“江湖梨Shirley”出现在了直播镜头前，冲刺预售..
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2021年11月21日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于牛仔裤的，问题是“牛仔裤上通常有铆钉，这样设计最初是为了什么?”这个牛仔裤大家都知道，..
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