欧莱雅公布面膜差价事件解决方案；微博通过港交所上市聆讯；阿里巴巴2022财年第二季度财报

文章目录 欧莱雅公布面膜差价事件解决方案

微博通过港交所上市聆讯

阿里巴巴发布2022财年第二季度财报

欧莱雅公布面膜差价事件解决方案

此前，因网友双十一期间在李佳琦直播间购买的欧莱雅安瓶面膜并非最低价，李佳琦薇娅双双宣布暂停与欧莱雅合作。

昨日晚间，欧莱雅公布面膜差价事件解决方案称，目前最大的争议在于店铺在双十一期间发送的满999减200元的优惠券。

对此，欧莱雅提供了下列解决方案:

1，针对在天猫双十一预售（10/20-10/31）期间在“欧莱雅官方旗舰店”(以下简称旗舰店)购买安瓶面膜且产品订单累计达到999元的消费者(包括在店铺、达人直播间购物的消费者)，且未领取满999-200消费券的消费者，我们将提供一张200元的无门槛优惠券，使用期限从领到之日至2022年6月20日(领到之日见后续细则》。

2.针对在天猫双十一预售（10/20-10/31）期间在“欧莱雅官方旗舰店”《以下简称旗舰店)购买安瓶面膜，但预售期间产品订单累计未满999元的消费者(包括在店铺、达人直播购物的消费者).我们将提供两张满499立减100元的优惠券，使用期限从领到之日至2022年6月20日(领到之日见后续细则)。

3.以上消费者，巴黎欧莱雅品牌将诚邀他们成为巴黎欧莱雅金卡会员，享受相关待遇。

欧莱雅表示，具体领取和使用细则品牌将在5日之内进行公布。

align:center">

微博通过港交所上市聆讯

昨日，据港交所信息显示，微博通过港交所上市聆讯。

数据显示，2018-2020微博营收分别为17.18亿美元、17.67亿美元、16.90亿美元。2021年第三季度微博营收达6.07亿美元，同比增长30%。

用户数方面，2021年9月，微博月活跃用户数达5.73亿，来自移动端比例达到94%;日活跃用户数达到2.48亿。

阿里巴巴发布2022财年第二季度财报

昨日晚间，阿里巴巴公布了2022财年第二季度财报，财报显示，第二季度阿里巴巴营收2006.9亿元，同比增长29%，市场预估2061.7亿元。调整后净利润285.2亿元，同比下降39%。

其中，来自中国零售商业的收入为人民币1268.27亿元，同比增长33%。来自云计算分部（阿里云）的收入为200.07亿元，同比增长33%。

用户数方面，阿里巴巴生态体系的全球年度活跃消费者截至2021年9月30日止12个月期间达到约12.40亿，较截至2021年6月30日止12个月增加约6200万。其中9.53亿消费者来自中国市场，以及2.85亿消费者来自海外。淘特年度活跃消费者超过2.4亿。