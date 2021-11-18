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Keep回应赴港上市：IPO计划暂无时间表

2021-11-18 20:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日，针对“最早明年5月完成上市进程”的传闻，运动科技公司Keep回应称，关于IPO计划暂无时间表。

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此前，有媒体报道称，Keep计划在2022年1月向香港联交所提交上市申请文件，并有望最早在5月完成上市进程。

今年5月，Keep计划赴美IPO，筹资5亿美元。11月，有消息称，Keep拟将上市地从美国改为港交所。

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