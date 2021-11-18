Keep回应赴港上市：IPO计划暂无时间表

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日，针对“最早明年5月完成上市进程”的传闻，运动科技公司Keep回应称，关于IPO计划暂无时间表。
此前，有媒体报道称，Keep计划在2022年1月向香港联交所提交上市申请文件，并有望最早在5月完成上市进程。
今年5月，Keep计划赴美IPO，筹资5亿美元。11月，有消息称，Keep拟将上市地从美国改为港交所。
站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日，针对“最早明年5月完成上市进程”的传闻，运动科技公司Keep回应称，关于IPO计划暂无时间表。
此前，有媒体报道称，Keep计划在2022年1月向香港联交所提交上市申请文件，并有望最早在5月完成上市进程。
今年5月，Keep计划赴美IPO，筹资5亿美元。11月，有消息称，Keep拟将上市地从美国改为港交所。
有消息称，Keep、Soul和酷家乐拟将上市地从美国改为港交所。6月23日，社交网络平台Soul宣布暂停美股IPO流程。Soul表示，收到了其他资本运作的可能性，经过慎重思考，管理层先暂停IPO的定价流程。
有媒体报道称，Keep将赴港上市。对此，Keep方面回应称：不予置评。资料显示，2014年10月Keep团队成立，2014年11月完成300万人民币天使融资
凤凰网科技讯 11月18日消息，针对Keep上市计划传闻，Keep方面向凤凰网科技表示：“感谢媒体朋友一直以来对Keep的关注。Keep作为一家运动科技公司，倡导自律，始终致力于提升运动体验，推动全民健身。关于IPO计划暂无时间表。”此前有消息称，运动科技公司Keep计划在2022年1月向香港联交所提交上市申请文件，并有望最早在5月完成上市进程，不过在内部认为更加符合预期的时间是8月。今年1月，Keep对外宣布完成3.6亿美元F轮融资，据报
重点摘要： 卫龙食品或本周通过上市聆讯，计划募资 10 亿美元。 Keep舍美赴港IPO，F轮投后估值 20 亿美元。 千亿传媒龙头，分众传媒宣布拟赴港上市。 开通艾德证券期货账户，做好港股打新准备。 秋末冬初天寒凉，热门新股再登场。截至 11 月 11 日，在 11 月登陆港股市场的新股共计 6 只，一扫 10 月整月仅有 3 只新股登陆港股的冷淡情境。 多家热门企业也在发力港股IPO。据媒体报道，中国内地辣味休闲食品商——卫龙食品寻求本周
据新浪科技报道称，Keep计划在2022年1月向香港联交所提交上市申请文件，并有望最早在5月完成上市进程。对此，Keep方面向TechWeb回应称，Keep作为一家运动科技公司，倡导自律，始终致力于提升运动体验，推动全民健身，关于IPO计划暂无时间表。
直币肩、筷子腿、漫画腰，天下苦减肥久矣的人们，为了低脂零糖控制体重，大多都交了不少学费，也都走上了一条不归路。
瑞士尚夕实验室(LAB Primeetec Sénsee)1989 年诞生于日内瓦湖畔，创立者是瑞士皮肤研究专家普利梅女士。普利梅女士和她的团队自实验室建立以来，一直致力于高端私人皮肤管理订制，不仅是私人订制护肤疗养的开拓者，更是全球领先的护肤研发团队。根据会员所在城市环境、气候变化、皮肤特性等因素为会员专业私人订制研发四季不同的护肤品，一年订制费用约在4w瑞士法郎(约等于28w人民币)，是许多明星、名人、贵妇的皮肤疗养中心。201
内部信称，OPPO将变革沿用数年的薪酬机制，在员工的薪酬构成中引入「绩效股」。一位尚在OPPO就职的内部人士表示，目前OPPO正分批对员工进行薪酬改革指导:「HR在现场宣讲的PPT里，也会谈到公司未来会有上市计划。」
据TechCrunch报道，本周二，Moderna背后的主要投资者Flagship Pioneering宣布，他们对RNA感兴趣的公司的投资组合又增加了一个。在围绕mRNA炒作了一年之后，一家名为Alltrna的新公司现在将专注于开发基于转移RNA或tRNA的药物。正如Flagship的创始合伙人和Alltrna的联合创始首席执行官Lovisa Afzelius告诉TechCrunch的那样，Alltrna的论点是，一种tRNA可以用来治疗“数千种疾病”。该公司在过去的三年里一直处于原型模式，其30人的团
在极具挑战性的制造、运输和交付环境中，苹果公司似乎第一次在发布会上有足够的新款AirPods 3库存来满足需求。之前，在苹果公司努力满足需求的过程中，iPhone 13系列最初订单交货时间不断延长。新款14英寸MacBook Pro和16英寸MacBook Pro交付情况也是如此。然后，正如预测的那样，Apple Watch Series 7也是如此，现在的交货日期甚至接近圣诞节。自2016年AirPods最初版本推出以来，新款AirPods首次没有出现明显的滞销，即使是AirPod
今日晚间，欧莱雅公布面膜差价事件解决方案称，目前最大的争议在于店铺在双十一期间发送的满999减200元的优惠券，使用该优惠券必须购买产品订单金..
据最新报道显示，美国国家公路交通安全管理局周四表示，因安全气囊问题，特斯拉将在美国召回7600辆汽车。文件显示，驾驶员座位的安全气囊可能在展..
11月18日消息，今日，阿里巴巴集团公布2022财年第二季度(202年7月-9月)财报。财报显示，淘特高速增长，单季度新增活跃用户5000万，年度活跃消费者..
阿里巴巴集团发布2022财年第二季度财报。在分析师电话会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，过去这个季度，阿里巴巴在内需、全球化..
日前，有B站Up主发视频爆料，MIUI系统总负责人金凡加了其微信，征集系统槽点。Up显然很激动，而且他还注意到，在周三晚上22点38分，金凡仍回复微信..
据港交所文件显示，微博今日正式通过港交所上市聆讯。高盛、瑞士信贷、中信里昂证券、中金公司为联席保荐人。 ..
11月15日，欧莱雅涉嫌虚假宣传登上微博热搜，消费者在李佳琦直播间预售购买的欧莱雅安瓶面膜对比欧莱雅天猫旗舰店贵出170多元。此事引起诸多消费者..
苹果公司的律师提交了一份新的动议，称Epic Games诉案的禁令迫使其AppStore业务发生变化，这将"损害客户"，公司方面希望在所有上诉案件审理完毕之..
在本周的投资人活动中，高通表示，2023年，其供货给iPhone的基带将只占苹果所需的20%。显然，这意味着，届时iPhone上8成的基带来自一家新厂商，虽..
凤凰网科技讯 11月18日消息，据港交所上市文件，微博通过港交所上市聆讯。公司收入由2018年的17.18亿美元增至2019年的17.66亿美元，但在2020年略微..
港交所信息显示，微博通过港交所上市聆讯。数据显示，2018-2020微博营收分别为17.18亿美元、 17.67亿美元、16.90亿美元。2021年第三季度微博营收达..
凤凰网科技讯 11月18日晚，哔哩哔哩宣布拟发行价值14亿美元2026年12月到期的可转换优先债券。同时，公司将给予承销商30天选择权，可增购最多2亿美..
唯品会发布2021年三季度财报，数据显示，三季度，唯品会营收249亿元，同比增长7.5%；净利润6.28亿元。 ..
今日，微信公布了10月微信视频号违规处理名单。数据显示，2021年10月01日至10月31日，微信累计处置1677条色情招嫖视频、785条恶意营销视频、129条..
今日，针对“最早明年5月完成上市进程”的传闻，运动科技公司Keep回应称，关于IPO计划暂无时间表。此前，有媒体报道称，Keep计划在2022年1月向香港..
今日，阿里巴巴公布了2022财年第二季度财报，财报显示，第二季度阿里巴巴营收2006.9亿元，同比增长29%，市场预估2061.7亿元。调整后净利润285.2亿..
11月18日消息，日前，百度发布2021年第三季度未经审计的财务报告，报告期内，百度实现营收319亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）50.9亿..
据报道，哔哩哔哩（简称B站）拟发行价值14亿美元2026年12月到期的可转换优先债券。同时，公司将给予承销商30天选择权，可增购最多2亿美元的债券。..
11月18日，阿里巴巴集团发布2022财年第二季度财报。本季度，阿里巴巴集团营收2006.9亿元人民币，同比增长29%。调整后净利润285.2亿元人民币，同比..
虽然目前来说，安卓阵营的芯片主要以高通和联发科为主，但是其他厂商也一直在伺机而动，希望能挑战前两者的地位，比如在前几年稍有拉胯的三星Exyn..