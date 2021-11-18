Keep回应赴港上市：IPO计划暂无时间表

据TechCrunch报道，本周二，Moderna背后的主要投资者Flagship Pioneering宣布，他们对RNA感兴趣的公司的投资组合又增加了一个。在围绕mRNA炒作了一年之后，一家名为Alltrna的新公司现在将专注于开发基于转移RNA或tRNA的药物。正如Flagship的创始合伙人和Alltrna的联合创始首席执行官Lovisa Afzelius告诉TechCrunch的那样，Alltrna的论点是，一种tRNA可以用来治疗“数千种疾病”。该公司在过去的三年里一直处于原型模式，其30人的团