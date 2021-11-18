英雄联盟11月18日更新维护公告 11.23季前赛版本更新内容汇总

英雄联盟在11月18日开启了更新维护，此次的更新内容主要是季前赛11.23版本的更新，很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家分享一下。

LOL将在11月18日凌晨0点开始全区停机维护（请注意:11月17日23:30将关闭排位赛入口，不会影响正在进行中的排位赛）发布11.23版本，预计停机时间为00:00-12:00。对于在停机期间结束的活动，其实际结束时间也将提前至停机维护开始时，敬请留意。

各位召唤师，2022季前赛来了，改动很大! 11.23版本将对峡谷带来广泛的改动，包括全新的【炼金科技亚龙】和【海克斯科技亚龙】、6件新装备、24件装备更新、3个符文改动，以及战略点悬赏!【终极魔典】也归来了，带着一些全新的终极技能还有一个对打野玩家们的特别招待! 此外，本周的《双城之战》也更进一步。新事件、游戏内的装饰性更新、机密的议会档案馆、还有交互式内容，都有助于各位进一步探索这个故事! 季前赛就是峡谷的“进化日”。有成吨的实验和发现来激发大家的创新之心! 说到创新，【云顶之弈:双城之战】的第一个平衡性版本在此。请点击这里阅读云顶之弈的版本公告!

注:国服的公告基于国服更新的实际版本数值，Riot游戏设计团队如在版本内对平衡性进行调整，国服运营团队将根据更新筹备进度发布版本内更新公告。后续可能基于实际运行效果进行优化，且不同机器配置下效果可能不同。

版本要闻

【咖啡甜心 格温】、【咖啡甜心 索拉卡】、【咖啡甜心 安妮】、【咖啡甜心 巴德】、【咖啡甜心 希维尔】、【咖啡甜心 弗拉基米尔】已在11.23版本内。

【双城之战 凯特琳】将在11月22日开始、【双城之战金克丝】将在11月24日开始作为限时内容以供玩家获取。

走进双城

每个传说都有一个开端，而《英雄联盟》团队希望大家能畅享《双城之战》的开端。但除了这部剧，还有更多的背景故事!查看下方由《双城之战》启发的《英雄联盟》内容并走进双城吧!

●议会档案馆:《双城之战》还远远不够?别着急，还有呢!查阅《英雄联盟》客户端中的【议会档案馆】，即可挖掘杰斯和蔚的背景故事，了解这些角色的更多详情。

●终极魔典:它回来了!这个广受召唤师喜爱的轮换游戏模式带着新的终极技能归来，而这些终极技能里有很多都属于《双城之战》中的角色。查看下方的【终极魔典】章节来获得更多详情吧。

●召唤师峡谷装饰物:《双城之战》已接管了召唤师峡谷和嚎哭深渊!小兵和防御塔等都已改头换面。也许大家已经注意到了全新的双城之战主题的载入界面、引文、和游戏内音乐。这些装饰物将持续到2021年12月9日。

●凯特琳美术及可持续性更新:凯特琳也在这个版本获得了一个大型视觉更新，此外，杰斯和金克丝也获得了小型升级。可前往下文了解更多详情。

战略点悬赏

战略点悬赏是除了英雄悬赏之外，劣势方追平差距的另一种方式。当处在严重劣势的队伍在拿下战略点时，战略点悬赏会为其提供额外金币奖励，并且这笔悬赏很难领取——但并非不可能!《英雄联盟》团队仍然想让优势方掌握主动权，因此劣势方将不得不拿下多个战略点才能追平经济差距，因为单笔悬赏不会提供太多金币。《英雄联盟》团队希望战略点悬赏能使大家能够通过谋略来主动追回差距，而非必须等着捕捉对手的失误。 战略点悬赏仅会在一支队伍明显落后于对面时激活，并且提供悬赏的战略点会在小地图上处在高亮状态，且双方都可见。如果劣势方拿下了一笔已激活的悬赏，它的每位成员都将获得战略点悬赏的赏金。

战略点悬赏会在后台进行计算，并且基于以下4个因子:经验值差距、金币差距、巨龙差距，和防御塔差距。当战略点悬赏激活时，每个战略点都会给劣势方提供一笔悬赏。悬赏的初始金额如下，会平分给所有5位队伍成员。

纳什男爵 & 远古巨龙500金币

元素巨龙 & 峡谷先锋500金币

外防御塔（一塔）250金币

内防御塔（二塔）400金币

基地防御塔400金币

随着劣势方进一步落后，这些基础金额会提升额外的60%。每笔悬赏的具体金额将出现在劣势方记分板的战略点图标上。

蓝色方处于劣势;他们拿下一个战略点的额外赏金已列在每个战略点图标的下方

战略点悬赏会在一个队伍跌落到阈值之下15秒后激活，并在他们回升到阈值之上15秒后休眠。在劣势方正在与拥有已激活悬赏的战略点进行战斗时，这个休眠计时器会延长时限。

已知BUG:战略点悬赏被夺取时的通告文本有误，预计11.24版本修复。

应为:一个【友方/敌方】在【防御塔（战略点名称）】上的战略点悬赏已被夺取!

野区改动

《英雄联盟》团队引入了2条全新的巨龙到召唤师峡谷上，连同全新的增益、龙魂和地形效果一起。【炼金科技峡谷】地形和【海克斯科技峡谷】地形的选择几率将仅在11.23版本期间翻倍，好让大家能够在季前赛期间更频繁地尝试新的地图改动和龙魂。

【新增】炼金科技亚龙

【炼金科技亚龙】的一切都是关于游走于危险的边缘、承担权衡过的风险、并进行高频度的冲突。【炼金科技龙魂】鼓励大家要么干票大的，要么去泡泉水，并用你的生命换取高价值的表现。

炼金科技亚龙增益:对当前生命值多于你的敌人造成额外伤害 （每层提升至多5%伤害）

炼金科技龙魂:如果队伍获得炼金科技龙魂， 英雄阵亡后可以暂时回光返照。回光返照的英雄会暂时复活，具有80%基础生命值+50%额外生命值，并获得75/30% （近战英雄/远程英雄）逐渐衰减的移动速度。回光返照的英雄承受伤害降低40%， 输出伤害降低33%，并且自回光返照时刻开始，每0.25秒都会受到不断提升且基于其初始生命值的伤害

你也许注意到了，【炼金科技龙魂】和今年夏天【终极魔典】里的【破败亚龙增益】很像，确实如此!

炼金科技峡谷:当地形为【炼金科技亚龙】进行转变时，野区的4个位置将生成炼金迷雾。炼金迷雾会使其中的任何英雄进入伪装状态。在炼金迷雾内的英雄会对当前生命值多于自身的敌方英雄造成至多10%额外伤害。最大伤害值会在当前生命值比敌方英雄少340~1020（基于攻击方英雄的等级）时达成

伪装:伪装状态的英雄不会被常规的视野守卫给显形，但是会被控制守卫和占卜花朵以及其它可使隐形单位显形的东西给显形。伪装状态的英雄在处于敌方英雄附近时也会显形

【新增】海克斯科技亚龙

【海克斯科技亚龙】的一切都是关于控制地图、侧击对手并用一套夺命连招来伏击敌方队伍。【海克斯科技龙魂】会提供一个独特的闪电来使敌人们减速，使己方能够控制团战并追击落单的敌人。

海克斯科技亚龙增益:每层提供5技能急速和5%攻击速度

海克斯科技龙魂:如果一个队伍获得海克斯科技龙魂，那么他们会获得一个连锁闪电，来使他们的下一个攻击或技能造成25~75真实伤害（于1~18级时），并且至多可弹射至3个额外的目标，并使这些单位减速45/35% (近战英雄/远程英雄) (+5%每1000额外生命值，+1%每100法术强度，+3%每100额外攻击力)，减速持续2秒(8秒冷却时间)

海克斯科技峡谷:若干对海克斯飞门将在地图上出现，海克斯飞门可以让英雄从一个位置快速移动到它对应的位置。激活海克斯飞门需要短暂的引导时间，可被定身效果和伤害打断引导。每一对海克斯飞门对每个英雄都有30秒的独立冷却时间。

云端亚龙

【云端亚龙】的增益在今年并没有获得太多关爱，尽管它非常强大。在之前，它的强度难以调节，因为它需要提供很多的终极技能的技能急速才能成为一个强大的奖励，但又不能强大到完全扭曲游戏。因此《英雄联盟》团队正在进行一些调整。像风一样奔跑吧!（云端龙魂和云端峡谷未改动）

云端亚龙增益:12终极技能的技能急速→+3.5%非战斗状态移动速度，+3.5%减速抵抗

峡谷迅捷蟹

峡谷迅捷蟹的第一次生成在决定前期局势方面过于有影响力了，因此《英雄联盟》团队正在降低其重要程度，方法是减少其经验值。现在，它更脆弱（并且体型更小）了，大家可以更轻松地击败它然后更快撤回安全处了。

现在，第一只峡谷迅捷蟹的生命值降低35%，经验奖励降低80%，且体型也适当减少以匹配其更低的属性。（注意: 经验奖励降低80%不会影响打野初始装备上的【狩猎人】被动效果提供的额外经验值）

新装备

《英雄联盟》团队给法师、坦克、半肉和刺客添加了一些新装备，因为他们自上个季前赛的装备系统更新以来就缺乏有意义的选项。

破碎王后之冕

法师们常常感到任由对方拉满爆发伤害的英雄们摆布，除了在团战时远远躲着或者希望秒表足以帮助自己存活之外，别无他法。这个新的神话装备让法师们牺牲了一些前期伤害，来换取活得更久的机会——尤其是在游戏前期，完整的【中娅沙漏】在这时并非一个好的选择。

总售价:2800金币

合成路线:遗失的章节 + 燃烧宝石 + 增幅典籍 +265金币

法术强度:70

生命值:250

法力值:600

技能急速20

【护卫】（被动效果）:你已被护卫，可使即将到来的伤害降低75%。护卫在受到来自英雄的伤害后可存留1.5秒(40秒冷却时间，在受到来自英雄的伤害后会重新开始计时)

【镇静】（被动效果）:在具有护卫时和它被打破后的3秒里，提供10~40(基于等级)法术强度

神话被动:你每装备一件传说装备，就会获得1%移动速度和8法术强度

薄暮法袍

坦克型辅助感觉被制约在了一件神话装备（钢铁烈阳之匣）中，而它是一件纯粹的防御装。《英雄联盟》团队给坦克型辅助们添加了一件新的神话装备，好让那些专注于进攻而非依赖【钢铁烈阳之匣】反爆发的坦克型辅助们有趁手的工具。

总售价:2500金币

合成路线:燃烧宝石 + 军团圣盾 +300金币

生命值:200

技能急速:20

护甲值:30

魔法抗性:30

腐蚀:在定身英雄或被定身时，让目标及其周围的敌方英雄进入忏悔状态，使其承受的伤害提升12%，持续5秒

神话被动:你每装备一件传说装备，就会获得5护甲和5魔法抗性

公理圆弧

在11.17版本对【幽梦之灵】进行增益之前，刺客并没有太多获得技能急速属性的选项。【公理圆弧】是一个新的传说装备，它的设计目的就是提供技能急速，同时也让技能型刺客们可以滚起雪球。

总售价:3000金币

合成路线:锯齿短匕 + 考尔菲德的战锤 +800金币

攻击力:55

技能急速25

穿甲:10

涌动（被动效果）:在对一名敌方英雄造成伤害后，如果该英雄在3秒内阵亡，则会返还你25%的终极技能总冷却时间。

影焰

法师们在进攻端的装备选择非常之少，尤其是那些只想让传说装备能造成更多伤害的英雄们。【影焰】应该会让大家一波带走对面，并对那些通过盾上叠盾来阻挡你伤害的英雄们造成更多威胁。

总售价:3000金币

合成路线:海克斯科技发电机 + 无用大棒 +700金币

法术强度:100

生命值:200

【余烬绽放】（被动效果）:对英雄造成伤害时会获得10-20法术穿透，数额基于目标的当前生命值。(在目标的生命值处于1000或以下时达到最大收益;在目标的生命值处于2500或以上时提供最小收益。)如果目标近期获得过护盾，则会获得针对该目标的满额法术穿透收益。

凛冬之临

那些需要法力值的坦克们在团战时的处境非常艰难，因为他们会慢慢地耗光法力值。开始倾泻技能吧!

总售价:2600金币

合成路线:女神之泪 + 燃烧宝石 + 红水晶 +1000金币

生命值:400

法力值:500

技能急速15

【敬畏】（被动效果）:提供额外生命值，相当于8%额外法力值。

【法力积攒】（被动效果）:用一个技能或普通攻击命中一个目标时，会消耗一层充能并提供3额外法力值，如果目标是英雄，则该次提供的额外法力值翻倍。当提供了360最大额外法力值时，这个装备就会转变为【末日寒冬】

末日寒冬

合成路线:该装备由【凛冬之临】升级而来，当【法力积攒】达到最大值360额外法力值时，【凛冬之临】升级转变为【末日寒冬】

生命值:400

法力值:860

技能急速15

【敬畏】（被动效果）:提供额外生命值，相当于8%额外法力值。

永续 （被动效果） :定身或减速 (仅限近战英雄) 一名敌人时，消耗当前法力值的3%并获得护盾，护盾吸收100~200(+5% 当前法力值) 伤害，持续3秒(8秒冷却时间)。如果周围有1名以上的敌人，护盾效果提升80%。

坦克装备

坦克神话装备某种程度上感觉就是彼此的换皮版本，并且它们都不是非常酷炫或有爽感——只是灼烧对面的方式不同而已。这些更新应该会创造更多区分度，并且仍然为大家提供所需的耐久力。《英雄联盟》团队还给了坦克神话被动更多生命值，好让大家的属性能够随着对局进程获得更好的增长。 坦克传说装备有一个不同的问题，那就是魔法抗性的选择除了【振奋盔甲】之外都非常轻度，因此《英雄联盟》团队正在加深诸如【自然之力】和【深渊面具】等其它选项的梦幻程度。

霜火护手

为了使【献祭】系列的坦克神话装备彼此之间区分开，《英雄联盟》团队正在将【霜火护手】的一些强度转移到它“标志性”的效果上——具有群体效果的【雪缚】被动。这厚实的一击应该会让追击敌人和使敌人衰弱变得更有爽感。

【已更新】【雪缚】（被动效果）:普通攻击会生成一个冰霜领域，来使敌人们减速。→ 普通攻击会生成一个持续1.5秒的冰霜领域，对区域内的所有敌人造成近战为20~100(+0.5%最大生命值)魔法伤害/远程为10~50(+0.25%最大生命值)魔法伤害。对穿过该区域的敌人造成减速效果。(减速幅度和冷却时间未改动)

【献祭】（被动效果）未改动

神话被动未改动

涡轮炼金罐

【涡轮炼金罐】的【献祭】效果经常感觉像是一个清野必需品，而非一个有趣的被动。《英雄联盟》团队正在将这个装备的强度转移到更大的爆炸上，应该会使它成为那些需要快速行动的GANK英雄和开团英雄的首选。

【极限超载】（主动效果） (未改动)

【新增】【补充燃料】（被动效果）: 攻击和移动会给【涡轮炼金罐】补充燃料。在100层时，你的下一次普通攻击对附近所有敌人造成40~120(+1%最大生命值，+3%移动速度) 魔法伤害 (对小兵提升25%，对野怪提升175%)。

【献祭】（被动效果）已被移除。

【已更新】神话被动:你每装备一件传说装备，就会获得5技能急速和50生命值

日炎圣盾

【日炎圣盾】是最贵的坦克神话装备，而它的属性现在有点过于弱势。《英雄联盟》团队正在增强它的耐久力，以匹配它的价格。

总售价:3200金币 （未改动）

生命值:350（未改动）

技能急速 :20（未改动）

护甲:30→35

魔法抗性:30→35

【火焰触摸】（被动效果） (未改动)

【已更新】神话被动:你每装备一件传说装备，就会获得5%减速抵抗，5%韧性，和50生命值

深渊面具

上个赛季，【深渊面具】对那些可以利用它的定身效果的英雄来说很强大，但也仅有那些英雄才会买它。《英雄联盟》团队正在将其重塑为一件攻防兼备的装备，使它在对抗魔法伤害阵容或在大规模团战时能够闪耀。它应该也会成为一些法系半肉和战斗法师们的一件称心之选!

总售价:2700（未改动）

合成路线:巨人腰带 + 负极斗篷 +900金币→燃烧宝石 + 幽魂斗篷 +650金币

生命值:400→450

【新增】技能急速:10

魔法抗性:60→30

【已更新】损毁（被动效果）:在定身敌方英雄时会使其受到的伤害提升15%，持续5秒→诅咒周围的地方英雄，使其魔法抗性降低5+1%额外生命值 (最多20)。每诅咒一个敌方英雄，获得7魔法抗性

自然之力

【自然之力】的设计初衷是填补【适应性头盔】离开后的空缺，但它的价值介于叠魔抗和移动速度之间。《英雄联盟》团队已经浓缩并增强了它的效果;在对抗重型魔法伤害阵容或像瑞兹或卡西奥佩娅这样的高输出法师时，它现在应该是首选了。

生命值:350（未改动）

魔法抗性:60→70

移动速度:5% （未改动）

【已更新】【吸收】:受到技能伤害时会为你提供移动速度和魔法抗性，持续5秒（最多叠加5层，所受的每个独特的技能都会提供1层）→受到来自敌方英雄的魔法伤害时会获得一层【坚定不移】(至多6层)，持续5秒。来自敌方英雄的定身效果会提供额外2层。

【新增】【消散】:当拥有6层【坚定不移】时，降低20%受到的魔法伤害，并获得10%移动速度.

骑士之誓

【骑士之誓】尽管一整年都很强大，但人气却不怎么样。《英雄联盟》团队带回了友方治疗，好让【立誓】感觉更像是一种相互的伙伴关系，而不是一种无私的牺牲。《英雄联盟》团队还强化了伤害减免，来更好地对抗爆发伤害，并移除了移动速度提升。

生命值:400（未改动）

基础生命回复:300%→150%

技能急速:10（未改动）

【立誓】（主动效果） (未改动)

【已更新】【牺牲】（被动效果）:当你的【誓约者】在附近且你的生命值大于30%时，将其所受伤害的15%转移到你身上。如果其生命值在50%以下，在向其移动时获得35%移动速度→当你的【誓约者】在附近时，将其所受伤害的10%转移到你身上，并获得相当于其对英雄造成伤害的8%的治疗效果。如果其生命值在30%以下，转而将其所受伤害的20%转移到你身上

军团圣盾

《英雄联盟》团队正在给【军团圣盾】降价，好让它在坦克出装中更易获得，尤其是对辅助们来说。【日炎圣盾】和【钢铁烈阳之匣】仍然很强大，所以它们的总花费未变更。【石像鬼石板甲】和其它装备相比要稍弱一些，所以它继承了这个降价。

总售价:1500金币→1400金币

石像鬼石板甲

总售价:3300金币→3200金币

钢铁烈阳之匣

合成费用:200金币→300金币 （总售价未改变）

法师装备

这个赛季的法师装备选择非常受限，尤其是对法系半肉和一些战斗法师来说。《英雄联盟》团队正在制作一些不那么泛用的装备选择，此外还开创了一些对所有法系英雄都有吸引力的装备。

永霜

《英雄联盟》团队想为那些有法力值且不需要“奢侈”的伤害装备的法系英雄提供一个更便宜的神话装备价位，因此将【永霜】降价来匹配新的法师神话装备【破碎王后之冕】。通过这种方式，有法力值的英雄们可以在需要更早获得强度跃升时选择更便宜的装备了。

总售价:3200金币→2800金币

合成路线:燃烧宝石 + 遗失的章节 + 爆裂魔杖 +250金币→燃烧宝石 + 遗失的章节 + 增幅典籍 +265金币

法术强度:80→70

生命值:250（未改动）

法力值:600（未改动）

技能急速20（未改动）

【冰川覆盖】（主动效果） (未改动)

【已更新】神话被动:你每装备一件传说装备，就会获得15法术强度→10法术强度

恶魔之拥

【恶魔之拥】应该成为法系半肉们、战斗法师们和想要更多伤害的坦克们的一件核心装备。它未能很好地履行这一职责，因此《英雄联盟》团队正在移除它可叠加的双抗，加强它在近战英雄身上的效果，并给它一个全新的被动效果来让所有偏肉法系出装变得闪耀。

法术强度:70→60

生命值:350→450

【已更新】【亚扎卡纳的凝视】（被动效果）:造成技能伤害时灼烧敌人，每秒造成(近战为2%/远程为1.2%)最大生命值的魔法伤害，持续4秒。灼烧敌人时不再提供额外的护甲和魔法抗性

【新增】【黑暗契约】（被动效果）:将你2%额外生命值转化为法术强度.

大天使之杖

【大天使之杖】和【炽天使之拥】基本上只是一根提供很多法术强度和法力值的强力法杖。《英雄联盟》团队正在使它们更契合那些倾泻技能的战斗法师和半肉的风格

总售价:3000金币 （未改动）

合成路线:女神之泪 + 增幅典籍 + 无用大棒 +915金币→女神之泪 + 燃烧宝石 + 爆裂魔杖 +950金币

法术强度:65→60

【新增】生命值:200

法力值:500（未改动）

【已更新】【敬畏】（被动效果）:提供额外法术强度，相当于3%额外法力值。→提供技能急速，相当于0.5%额外法力值。

【法力积攒】（被动效果）未改动

炽天使之拥

合成路线:该装备由大天使之杖升级而来，当【法力积攒】达到最大值360额外法力值时，大天使之杖升级转变为炽天使之拥

法术强度:65→80

【新增】生命值:250

法力值:860（未改动）

【已更新】【敬畏】（被动效果）:提供额外法术强度，相当于3%额外法力值。→提供技能急速，相当于1.3%额外法力值。

【已更新】【最高天】（被动效果）:使你的最大法力值提升5%(+2.5%每100法术强度)→在每次施放技能时回复生命值，数额相当于40%消耗的法力值，每次技能施放至多回复25~50+10%法术强度的生命值。激活类技能每秒回复等额的生命值

星界驱驰

【星界驱驰】在这个赛季一直都很强——但不怎么令人激动。《英雄联盟》团队正在增幅这个快速移动快速施法的梦幻感，并让它的被动效果尽快生效。

总售价:3000金币 （未改动）

合成路线:恶魔法典 + 燃烧宝石 + 红水晶 +865金币→恶魔法典 + 以太精魂 + 红水晶 +850金币

法术强度:80→75

生命值:200→250

技能急速20→30

【新增】移动速度:5%

【已更新】【咒舞】（被动效果）:如果你拥有至少160法术强度，获得20技能急速和20额外移动速度→用3个独立的攻击或技能对敌方英雄造成伤害时，获得20% 移动速度 (逐渐衰减至10%) 和40法术强度直至脱离战斗状态

视界专注

【视界专注】之前是一件极其小众、适合玻璃大炮的装备，本质上是给那些远程法师更多额外伤害。《英雄联盟》团队拓宽了它的使用场景，来让更多英雄乐于带上它。

总售价:3000金币 （未改动）

合成路线:海克斯科技发电机 + 无用大棒 +700g→爆裂魔杖+恶魔法典+1050金币

法术强度:115→85

【新增】生命值:150

【新增】技能急速 :15

【已更新】【亢奋射击】（被动效果）:现在还会对被减速的敌人施加【亢奋射击】

虚空之杖

【虚空之杖】之前是一件非常强大但通用的装备，可增幅你的法术强度并融化对面的魔法抗性。《英雄联盟》团队正在将它的一些强度转移到它的法术穿透上，好让它对购买它的法师们来说不再是一件一步到位的装备。

总售价:2700金币→2800金币

合成路线:枯萎宝珠 + 爆裂魔杖 +700金币 （未改动）

法术强度:70→65

法术穿透:40%→45%

多兰之戒

《英雄联盟》团队正在给【多兰之戒】添加一个激励效果，来吸引那些想要在线上保持进攻性的英雄们。《英雄联盟》团队仍然想要英雄们在劣势对线时仍能获得法力值，因此保持了相对较高的基础法力回复，并且会在对决时提供一个额外的加成。

【专注】（被动效果）未改动

【已更新】【汲取】（被动效果）:击杀一个单位回复6法力值。如果你无法获得法力值，则转而回复3生命值 →每秒回复0.75法力值。对敌方英雄造成伤害时，会将此效果提升至每秒回复1.25法力值，持续10秒。如果你无法获得法力值，转而回复50%此数额的生命值。

海克斯科技发电机

【海克斯科技发电机】是那些过于玻璃大炮的众多法系伤害装备之一。《英雄联盟》团队正在将它的一部分法术强度换到耐久力上。这个改动会影响【视界专注】和接下来的3件装备，它们全都由【海克斯科技发电机】合成。

总售价:1050金币 （未改动）

合成路线:增幅典籍 + 增幅典籍 +180金币→增幅典籍 + 红水晶+215金币

法术强度:40→25

【新增】生命值:150

【转速加快】（被动效果）未改动

海克斯科技火箭腰带

总售价:3200金币 （未改动）

合成路线:红水晶 + 海克斯科技发电机 + 爆裂魔杖 +900金币→增幅典籍 + 海克斯科技发电机 + 爆裂魔杖 +865金币

暗夜收割者

总售价:3200金币 （未改动）

合成路线:红水晶 + 海克斯科技发电机 + 爆裂魔杖 +900金币→增幅典籍 + 海克斯科技发电机 + 爆裂魔杖 +865金币

穿甲装备

在之前，刺客们很强的时候，他们的神话装备仍然暗淡无光。很多刺客都会选择诸如【渴血战斧】或【挺进破坏者】等神话装备，并且还有一些刺客会先出诸如【幽梦之灵】等传说装备再出神话装备。《英雄联盟》团队不反对曲折的独特出装，但先出穿甲神话装备几乎总是较弱的一种选择。《英雄联盟》团队正在缩短神话装备和【幽梦之灵】之间对近战穿甲英雄的差距，同时远程穿甲英雄应该相对来说不受影响。

德拉克萨的暮刃

总售价:3200金币→3100金币

合成路线:锯齿短匕 + 考尔菲德的战锤 +1000金币→锯齿短匕 + 考尔菲德的战锤 +900金币

【已更新】【夜行者】（主动效果）:对一名敌方英雄发起的下一次普通攻击造成额外物理伤害，数额为65(+25%额外攻击力)→近战英雄为75(+30%额外攻击力) / 远程英雄为55(+25%额外攻击力)。(其他效果未改动)

星蚀

总售价:3200金币→3100金币

合成路线:锯齿短匕 + 长剑 + 吸血鬼节杖 +850金币→ 锯齿短匕 + 长剑 + 吸血鬼节杖 +750金币

【已更新】【永升之月】（被动效果）:近战英雄冷却时间为8秒→6秒。(其他效果未改动)

暗行者之爪

总售价:3200金币→3100金币

合成路线:锯齿短匕 + 考尔菲德的战锤 +1000金币→锯齿短匕 + 考尔菲德的战锤 +900金币

【已更新】【沙之挥击】（主动效果）:冲刺造成的额外物理伤害的数额为65(+25%额外攻击力)→75(+30%额外攻击力) (其他效果未改动)

幽梦之灵

总售价:2900金币→3000金币

符文

【新增】先攻

【先攻】是一个新的启迪系基石符文，会在你率先攻击敌方英雄时为你提供巨额的伤害和金币奖励，但如果敌人率先命中了你，则它不会为你提供任何东西。在测试时，它对那些炮击英雄和刺客们来说非常不错，并且《英雄联盟》团队迫切想要看到大家对它的试验!

【先攻】（被动效果）:进入与英雄的战斗状态后的0.25秒内，用普通攻击或技能输出伤害时，获得5金币和【先攻】增益效果，持续3秒，该增益效果使你对英雄造成10%额外伤害，并提供100% (远程英雄为70%) 该额外伤害值的金币。冷却时间25~15秒(于1~18级).

如果一名敌人率先攻击你，那么【先攻】仍然会进入冷却时间且不提供它的任何加成。（和【女妖面纱】不同的是，后续伤害不会使冷却时间重新计时）

【已移除】原型:全能石

随着【先攻】的引入，也是时候和【原型:全能石】说再见了。这个基石符文从来没有在绝大多数玩家心中找到一席之地。它的规则过于复杂，并且修补它时有可能使它更加难以掌握。这个符文给《英雄联盟》团队留下了一个难点，不能安全地对它进行增强，因为它的潜力会以不那么令人舒适的方式来扭曲游戏性。

【原型:全能石】已被移除

冰川增幅

在之前，有些英雄使用【冰川增幅】的冻结射线来控制敌人，然后施放技能射击来确保一次致命连招，这么做虽然很聪明，但并非设计初衷。这次更新的版本应该会吸引坦克和一些软辅，并且不会移除玩家水平的展现。《英雄联盟》团队认为它在保护队友或大规模缠斗时会尤为有用。

【已更新】【冰川增幅】（被动效果）:定身一名敌方英雄时会引发3道冰川射线朝着你和其他附近的英雄散发，来生成持续3秒的霜冻地带，使敌人们减速35% (+5% 每10%治疗和护盾强度) (+2% 每100法术强度) (+2% 每100额外攻击力)，并使敌人们对你队友(不包括你自己)的输出伤害降低15%。冰川射线持续3(+100% 定身效果最终持续时间) 秒。

【已移除】【冻结射线】（被动效果）用主动型装备减速敌人时将不再生成一个霜冻地带来使其中的敌人减速了

致命节奏

射手们可用的基石符文有些固定了。【丛刃】提供了即时性的攻击速度爆发，【致命节奏】提供了延迟性的攻击速度爆发，而【强攻】提供了延迟性的伤害爆发。尽管有着相似的胜率，但【致命节奏】仍然是最没有人气的。这意味着它要么更小众，要么不太令人满意，或者两者兼而有之。《英雄联盟》团队正在明确【致命节奏】的身份标识，使其成为在持久战时最出色的攻速提升之选，并添加了攻击距离以使其更加独特。

【已移除】致命节奏（被动效果）:不再会在伤害一名敌方英雄的1.5秒之后为你提供攻击速度加成并提升你的攻击速度上限了。在这个效果激活时攻击英雄也不再使其持续时间至多延长至6秒。

【已更新】致命节奏（被动效果）:普通攻击在击中至少一名敌方英雄时提供(近战为15%/远程为5%)攻击速度，持续6秒。这个效果至多可叠加6层。在满层时，还会提供(近战为50/远程为100)攻击距离并将你的攻击速度上限从2.5提升至10.0。

终极魔典

【终极魔典】归来!（如果你需要刷新下回忆，最初的规则可以前往这里查阅）。

《英雄联盟》团队给召唤师技能位的终极技能池里添加了一些新的终极技能，还有英雄禁用以及一个全新的为打野英雄准备的自动惩戒功能，还有与全新的【炼金科技】和【海克斯科技】亚龙们的特殊互动!【终极魔典】将在发布时包含所有季前赛的内容（除了战略点悬赏）并且开放时间为2021年11月19日到2022年1月12日。

新的召唤师技能位终极技能

离群之刺 阿卡丽

蒸汽机器人 布里茨

皮城女警 凯特琳

青钢影 卡蜜尔

祖安狂人 蒙多医生

痛苦之拥 伊芙琳

暴走萝莉 金克丝

永猎双子 千珏

发条魔灵 奥莉安娜

星籁歌姬 萨勒芬妮

无畏战车 厄加特

愁云使者 薇古丝

皮城执法官 蔚

机械先驱 维克托

德邦总管 赵信

已移除的召唤师技能位终极技能

熔岩巨兽 墨菲特

召唤师技能位终极技能 平衡性调整

总而言之，自11.14版本（【终极魔典】的最后一次运行）以来对这些英雄所做的任何平衡性改动也已应用于此模式的召唤师技能位终极技能。唯一的例外是以下对艾希R技能的额外技能急速的削减。

寒冰射手 艾希

R技能的额外技能急速:35→20

自动惩戒

全世界主玩打野的玩家们，高兴起来吧!《英雄联盟》团队为打野玩家们引入了一个叫做【自动惩戒】的特殊功能，这样一样，打野玩家们也能在这个模式中选择除了【惩戒】之外的召唤师技能了。 在英雄选择界面，打野玩家将锁定选择【自动惩戒】而非一个占位用的【召唤师技能位终极技能】。【自动惩戒】会在游戏开始时被替换为召唤师技能位终极技能，并为你提供一个叫做【自动惩戒】的增益。

【自动惩戒】增益:在与史诗级野怪、峡谷迅捷蟹或友方野区的霸符野怪作战时，【自动惩戒】将在目标野怪的生命值达到阈值时将其处决，阈值为常规【惩戒】对野怪的伤害值。

《英雄联盟》团队还引入了一件新的打野初始装备，名为【黑曜石锋刃】，仅在【终极魔典】中可用。它拥有和其它2件打野装备相同的属性，但有一个仅适用于【自动惩戒】的完成标准， 并且不会有【深寒惩戒】或【挑战惩戒】等对英雄的效果（因为玩家无法对英雄进行【自动惩戒】）。

黑曜石锋刃 - 属性和效果:提供与【冰雹刀刃】和【灰烬小刀】相同的属性，除了……

黑曜石锋刃 – 自动之途（被动效果）:在使用5次【自动惩戒】后，会将这个装备吞噬，永久提供其所有属性并将【自动惩戒】的处决阈值提升至900

最后，艾翁的【自动惩戒】运作方式有点不同，因为，他是艾翁。

当艾翁带着【自动惩戒】时，他将不能使用它来绕过【被动 – 森林之友】小植被的生长计时器。不过，在送走一个有资格的野怪营地（史诗级野怪、峡谷迅捷蟹或友方野区的霸符野怪们）将触发【自动惩戒】，为他提供一个常规【惩戒】能够提供的治疗效果和打野初始装备的层数

巨龙和地形

这个模式中仅会生成全新的【海克斯科技】和【炼金科技】亚龙们!在【终极魔典】中，每当己方队伍在击杀了一条龙时，己方队伍还会获得一层【破败回响】增益。

破败回响:你对敌方防御塔进行的攻击会施加【破败回响】，每秒造成该防御塔0.3%生命值的伤害。

凯特琳、杰斯和金克丝更新

为了精简凯特琳未来的视觉效果、皮肤和整体开发，《英雄联盟》团队为这位皮城女警提供了美术和可持续性更新 （ASU）! 凯特琳和她的八款皮肤的游戏内模型、配音 (VO)、音效 (SFX) 和视效 (VFX) 都已进行了现代化。她的所有原画也已更新，并且其中一部分已经获得再次绘制。 出于辨识度和主题的目的，杰斯和金克丝也已进行了现代化。

凯特琳 美术和可持续性更新

在这次美术和可持续性更新期间，凯特琳的爆头代码已重写，来使其作为强化攻击而非技能。这次代码重写移除了某些案例，在这些案例中，凯特琳能够在攻击尚未冷却完毕时进行普通攻击，而在重写代码后，爆头现在会使用她的普攻计时器了。《英雄联盟》团队会监控凯特琳的表现——尤其是在高端局中——以确保这不会对她造成非故意的削弱。 以下改动已应用于经典造型、电玩女神、铁血狙击手、玉净夜叉、泳池派对、以及古墓丽影，新的配音除外。这些皮肤的视效、音效、原画、游戏内模型也获得了不同程度的更新。

【经典造型 凯特琳】有了新的配音

在重新装填她的步枪时，添加了被排出的弹壳。

被动 – 爆头:“被动已就绪”音效已调整得更有海克斯科技感。添加了新的音效，会在凯特琳的爆头已准备就绪时播放。

Q - 和平使者:新的网格和粒子，看起来更有海克斯科技感。初段命中音效现在比后续命中更有冲击力。

W - 约德尔诱捕器:给陷阱及其激活视效添加了指示器。陷阱音效已调整得更契合新动画的时序。

E –90口径绳网:新的距离指示器。命中音效现在更有冲击力。

R – 让子弹飞:新的激光和海克斯科技影像。施放时的音效现在有冲击力并具有额外的海克斯科技元素。

杰斯 视效和音效

以下更新仅应用于经典造型和蔷薇绅士（配音除外）。蔷薇绅士、天启骑士、全金属狂潮、杰斯·光明之锤和抵抗军雷神的视效和游戏内模型也获得了不同程度的更新。

【经典造型 杰斯】的配音已得到重新调整，听上去更加清楚了。

远程和近战形态之间的弹体和命中效果现在更加独特了。添加了新的暴击视效。

被动 – 海克斯科技电容:现代化了视效，以降低噪点并提升辨识度。

Q（墨丘利之锤）- 苍穹之跃:现代化了视效。添加了辨识度来匹配效果范围的尺寸。

Q（墨丘利之炮）- 电能激荡:新的投射物和爆炸效果。添加了投射物获得超级充能时的爆发效果。

W（墨丘利之锤）- 闪电领域:现代化了视效来更好地标明效果的边界。降低了噪点以匹配伤害等级。

W（墨丘利之炮）- 超能电荷:移除了噪点。

E（墨丘利之锤）- 雷霆一击:现代化了视效;给击退效果添加了方向性。

E（墨丘利之炮）- 加速之门:现代化了视效。

回城:新的音效

金克丝 视效和音效

以下更新仅应用于经典造型、圣诞捣蛋鬼、黑帮狂花、觅心萝莉、神龙烈焰、奥德赛、丧尸杀手。黑帮狂花、神龙烈焰、丧尸杀手游戏内模型也获得了不同程度的清理。

普通攻击:给机关枪的弹体添加了发光效果。新的火箭弹尾迹和爆炸效果。

W – 震荡电磁波:现代化了地面波纹（技能范围指示器）、弹体和命中视效

E – 嚼火者手雷:现代化了波纹视效（技能范围指示器）

R – 超究极死神飞弹:新的弹体和爆炸效果。现代化了火箭的动画，来强调其移动速度暴增

Bug修复及品质级改动

说明文本数据追踪

若干装备和符文的说明文本已经更新，其中包括了对应属性的追踪，这样玩家们就可以来评估这些效果对整局游戏的影响了。

装备

现在，【饮血剑】会追踪被动效果【鲜血屏障】抵挡的伤害

现在，【石像鬼石板甲】会追踪被动效果【巨岩】抵挡的伤害

现在，【守护者号角】会追踪被动效果抵挡的伤害

现在，【多米尼克领主的致意】会追踪被动效果【巨人杀手】造成的额外伤害

现在，【疾射火炮】会追踪使用了额外攻击距离的次数

现在，【振奋盔甲】会追踪被动效果【无拘活力】提供的治疗和护盾效果

现在，【岚切】会追踪被动效果【麻痹】造成的减速效果

符文

现在，【余震】会追踪已缓和的伤害

Bug修复

●菲兹的基础配音已得到重新调整，听上去更加清楚了。

●【经典造型 图奇】和【图奇 · 影足】的【E毒性爆发】的音效已经恢复

●现在，在【终极魔典】中，在选择一个召唤师技能位的终极技能时点击“确认”将播放一个音效了

●费德提克在引导【R群鸦风暴】时放置一个【草间人】，将不再覆盖他的终极技能的音效了

●修复了劫的若干皮肤，好让他的【Q影奥义!诸刃】的命中音效会为所有手里剑正确地播放，即使是在它们命中了相同目标时

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:格雷福斯对英雄进行的一次攻击被小兵格挡时，仍能获得全额的【迅捷步法】治疗效果

●【多米尼克领主的致意】的【巨人杀手】被动效果将不再对建筑物、野怪和小兵生效了

●修复了蔚的【Q强能冲拳】的一个BUG，这样就可以在轻触该技能后立刻施放该技能了

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:泰达米尔在获得来自千珏的【R羊灵生息】的治疗效果后，会在【R无尽怒火】期间被处决

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:卡莎在未学习【Q艾卡西亚暴雨】时，无法用【R猎手本能】冲刺到被标记的目标处

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:如果沃利贝尔在【Q擂首一击】期间施放过【R天声震落】，那么他的下次普攻有时会无法晕眩目标

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:如果李青在一次普攻期间施放【Q2– 回音击】或【E2– 摧筋断骨】，有时会导致他的【被动 – 疾风骤雨】没有效果

●约里克的【E哀伤之雾】的说明文本现在会正确显示其法术强度收益了

●蔚的【Q强能冲拳】冲刺时的音效已恢复

●加里奥在阵亡时变成石头的动画已恢复

即将到来的皮肤与炫彩

以下皮肤已在11.23版本内:

咖啡甜心 格温

咖啡甜心索拉卡

咖啡甜心 安妮

咖啡甜心 巴德

咖啡甜心 希维尔

咖啡甜心 弗拉基米尔

双城之战 金克丝

双城之战 凯特琳

以下炫彩已在11.23版本内:

咖啡甜心 格温

咖啡甜心 索拉卡

咖啡甜心 安妮

咖啡甜心 巴德

咖啡甜心 希维尔

咖啡甜心 弗拉基米尔