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感恩节遥遥在即 您有一份感恩节新品字体待查收

2021-11-16 17:03 · 稿源：站长之家

感恩节遥遥在即，自字体超市上线至今，已是陪伴大家的第二个感恩节了。在这样特殊的日子，感恩各用户群体对字体超市的支持与喜爱。为此，字体超市为大家准备了一波以“感恩节”为主题的新品上首字体，喜欢的朋友们赶紧来查收吧!

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上首金刚体，字体笔画加粗，横竖粗细一致，属于无衬线体字体。字体较为刚正，含有坚强不屈，刚正不阿的意味，就如变形金刚般。

1上首金刚体.jpg

上首元气体，字体笔画轻盈，每一笔画都搭配着圆角，显得字体更圆滑可爱。配合着各种可爱元素的插画，两者相得益彰，简约中也可以透着一丝可爱的气息。

2上首元气体.jpg

上首乾坤体，字体笔画流畅，横竖笔进行了改良，整体直线处理，字体笔画简洁，形态苍劲有力，也正是这款字体命名之所在。

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上首典宋体，这款字体是在基础宋体的基础上进行改良的一款宋体字体。字体拥有古典气质，整体倒圆，闭合位置左粗右细，极具中国古典汉字之美感。

4上首典宋体.jpg

上首圆盾体，字体笔画为几何图形，笔画之间有倒圆，也有直角，整体呈现上直下圆，左直右圆的布局，达到了方与圆的协调平衡。笔画整体粗细均匀，笔画采用简单的几何图形，整体给人一种简洁、大方的感觉。

5上首圆盾体.jpg

上首嘻哈体，字体笔画加粗，横竖笔进行了改良，整体直线处理，字体有刚正不阿，形态端庄特点，字体整体表现力极佳。

6上首嘻哈体.jpg

目前，这6款上首新品字体在字体超市均已全部上线，每款字体均含有简体中文6763字符，可以满足设计师日常基本用字需求。在用途方面，上首字体适用于各种搭配标志、广告标语、商业广告等方面，极具时尚高端属性。

授权方面，上首字体在字体超市平台均支持个人商业授权和企业商业授权。企业商业授权涵盖:新媒体平台应用、企业制定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用这4种类型。

不仅如此，在价格方面，个人商业授权仅需250元，即可享受终身授权福利。

除了上首造字，字体超市也入驻了涵盖三极字库、米开字库、邯郸字库、汉呈字库、汉标字库、思雨字库、文道字库等众多知名字体品牌，更多新品字体更是实时上线字体超市客户端

此外，为了给用户提供更多性价比高的优质字体，字体超市也支持会员模式购买授权。截止目前为止，字体超市已经拥有1770+款会员可免费商用字体。如果一款字体不能满足您的设计需求，又想价格美丽，那么会员商用授权模式就是您最好的选择啦!

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字体超市是站长之家旗下商用字体平台

海量商用字体 会员免费商用

字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。

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