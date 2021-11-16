核磁共振检查会伤害身体吗 11月16日蚂蚁庄园今天最新答案

2021年11月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于核磁共振的，问题是“有人担心做核磁共振检查会伤害身体事实上会吗?”这个问题其实比较简单，核磁共振不会有任何的放射性物质，所以不会造成损伤，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

有人担心做核磁共振检查会伤害身体事实上会吗11月16日蚂蚁庄园最新答案

今天问题:有人担心做核磁共振检查会伤害身体事实上

A、不会伤害身体

B、会尽量不要做检查

正确答案:不会伤害身体

磁共振成像（Magnetic resonance imaging，MRI），又称自旋成像（英语:spin imaging），是利用核磁共振(nuclear magnetic resonance，NMR)原理，依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减，通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波，即可得知构成这一物体原子核的位置和种类，据此可以绘制成物体内部的结构图像。

磁共振对身体没有任何的坏处，非常的安全，因为核磁共振只是一种磁场的成像，没有任何的放射性物质。

当把物体放置在磁场中，用适当的电磁波照射它，以改变氢原子的旋转排列方向，使之共振，然后分析它释放的电磁波，由于不同的组织会产生不同的电磁波讯号，经电脑处理，就可以得知构成这一物体的原子核的位置和种类，据此可以绘制成物体内部的精确立体图像。