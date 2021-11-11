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人类高质量男性商标申请被驳回

2021-11-11 15:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:今年8月，一位叫做徐勤根金融圈成功人士发布了一则求偶视频。

在视频中，其梳着油头、画着白脸纸人妆，中文表达语气紧张慌乱，但英文流利，并自称“人类高质量男性”迅速出圈，网友纷纷效仿其拍照姿势。

QQ截图20211111151400.jpg

就在事情发生后不久，河北盈汇数据处理服务有限公司申请注册多个“人类高质量男性”商标，当时的商标状态为“商标申请中”。

不过就在近日，据天眼查App显示，该公司申请注册的两个“人类高质量男性”商标流程状态均变更为“驳回通知发文”。

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