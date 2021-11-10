首页 > 业界 > 关键词  > 库克最新资讯  > 正文

苹果 CEO 库克：想侧载 App 的用户可以购买安卓手机

2021-11-10 16:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日消息:据MacRumors报道，苹果公司首席执行官蒂姆·库克今天表示，希望侧载应用程序的用户应该考虑购买安卓设备，因为iPhone提供的体验可以最大限度地保护他们的安全和隐私。

苹果应用商店、手机APP

库克在纽约时报的DealBook峰会上表示，用户目前已经可以在安全和受保护的平台或一个允许侧载的生态系统之间进行选择。「我认为，今天人们有这样的选择，如果你想侧载App，你可以买一部安卓手机。」库克将侧载比作汽车制造商销售没有安全气囊或安全带的汽车，说称这「太冒险了」。「因此，如果不能最大限度地保证安全和隐私，它就不是iPhone。」

侧载，即允许用户从开放的互联网上直接下载和安装应用程序到他们的iPhone上，已经成为最近几个月的一个热门话题，库克现在也参与其中。本周早些时候，苹果公司软件工程高级副总裁Craig Federighi说，侧载是「网络犯罪分子最好的朋友」，强调了如果提供从网络上任何安装应用程序的自由，可能会给客户带来的危险。

在10月份发表的一篇论文中，苹果公司分享了一些关于iPhone与安卓生态系统的安全和隐私的事实。在论文中，苹果公司表示，研究表明，安卓智能手机受到的移动恶意软件的攻击是针对iPhone的恶意软件的15到47倍。该文件还说:「这与侧载密切相关」。

在谈到隐私问题时，库克被问及最近的报道，即Facebook、谷歌、Snapchat和其他公司今年因苹果的应用程序跟踪透明度提示而损失了近100亿美元的收入，该提示要求开发者在跟踪用户之前征求用户的同意。库克拒绝对具体数字发表评论，但他重申，苹果认为隐私是一项基本人权。

App Store的应用内购买方式，要求开发者在应用内进行数字购买时使用，苹果对所有购买行为收取15-30%的佣金。库克今天指出，苹果只降低过佣金，从未增加过。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 库克重申苹果不对安全隐私妥协：想要绕过商店安装APP请用安卓

    尽管iOS在功能层面日趋完善，但相较于安卓而言，仍是一套比较封闭的操作系统，最简单的例子就在于，无法安装三方应用商店或者在不越狱的情况下自由加载运行ipa。不过，欧盟目前正在审议《数字市场法案》，内容就包括要求苹果等公司允许第三方应用商店在其设备上运行的条款。本周出席DealBook峰会时，苹果CEO库克再次对旁加载APP的做法给出回应。库克直言不讳地表示，事实上，你想要旁加载APP或者认为这很重要，那么可以选择安卓。?

    ​苹果 ​库克 ​恶意软件

  • 库克苹果将向山西捐款 帮助重建

    近日，山西强降水引发全国人民的关注，国内各大科技公司纷纷捐款驰援山西。今日，苹果CEO库克也在微博表态称，苹果将向山西捐款。

    ​库克 ​苹果公司 ​慈善捐款

  • 山西遭遇暴雨袭击 库克宣布苹果将捐款帮助重建

    最近一段时间，山西遭遇暴雨袭击，多地受损严重，名胜古迹告急，受损的古建达1763处。苹果CEO库克刚刚在微博发表公告，宣布苹果将捐款帮助重建。库克用中英文表示，随着山西地区逐步复苏，我们想要尽自己的一份力量来支持救灾，帮助重建。Apple将捐款帮助受影响的社区。今年7月份，河南遭遇暴雨袭击之后，库克也同样表态捐款支持重建，称我们心系受到河南省强降雨影响的每个人以及在一线保护人们安全的救援人员。Apple 将捐款支持?

    ​库克 ​苹果 ​微博

  • 库克宣布苹果将捐款帮助山西 支持当地救援和重建工作

    苹果公司CEO今天通过微博表示，“随着山西地区逐步复苏，我们想要尽自己的一份力量来支持救灾，帮助重建。Apple将捐款帮助受影响的社区。 ”这也是苹果公司自今年夏天宣布向河南受灾地区捐款后，再一次宣布捐款支持受灾地区。

    ​库克 ​苹果 ​苹果捐款

  • 库克宣传苹果新店遭马斯克调侃：快来看苹果抛光布

    10月19日，苹果官网除了上架新款的MacBook Pro和AirPods3等产品，还上架了一款145元的抛光布。而令人想不到的是，这款抹布”上市后却遭疯抢，引起不少网友的调侃。日前，库克在社交媒体上发文庆祝位于土耳其伊斯坦布尔的苹果零售商店开业。马斯克看到后在下面评论留言，却不是祝贺，而是充满了调侃的味道。库克在推特上表示，位于伊斯坦布尔的精美新店Apple Badat Caddesi已经隆重开业，很高兴成为这个充满活力的社区的一部分，并?

    ​苹果 ​库克 ​马斯克

  • 库克苹果在考虑加密货币 但近期没有投资计划

    凤凰网科技讯 北京时间11月10日消息，苹果CEO蒂姆库克(Tim Cook)在一次金融会议上表示，“虽然在关注加密货币，但目前没有参与投资的计划。”他说，苹果不会用自己的资金投资加密货币。特斯拉2月份向美国证券交易委员会提交的文件显示，它已在比特币上投资15亿美元。库克还表示，虽然“确实在考虑与加密货币相关的其他事宜”，苹果不会接受客户以比特币或其他加密货币购买产品。2年前，苹果Apple Pay副总裁詹尼弗贝莉（Jennifer Ba

    ​苹果 ​投资 ​比特币

  • 苹果称iOS比安卓更安全 98%恶意软件都针对安卓

    为了回应欧盟委员会提议的《数字市场法案》，该法案可能会强制在欧洲的 iPhone上进行第三方渠道APP安装，苹果发布了一份深入的研究文件，强调了第三方渠道的安全和隐私风险。

    ​苹果 ​iOS ​安卓

  • 库克苹果专注于维护App Store的隐私和安全

    苹果CEO蒂姆`库克今天被问及其公司在App Store方面所面临的一些监管问题，他表示，苹果正在保持对隐私和安全的关注。苹果正面临着潜在的监管变化，这将迫使它向其他应用商店开放iPhone或以其他方式在iPhone上加载应用。库克表示：“我们在App Store中关注的主要事情是保持对隐私和安全的关注。这是两个主要的原则，这些原则产生了一个让消费者和开发者走到一起的非常值得信赖的环境。消费者可以信任开发者，而应用是他们所说的那样

    ​苹果 ​隐私 ​库克

  • 马斯克在库克推文下调侃：快来看苹果抛光布

    凤凰网科技讯 10月23日消息，最近苹果145元的抛光布引发人们的关注，下单提货时间已经推迟到2022年。关注这款产品的不仅有网友，连特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）都在Twitter上拿此调侃库克。库克发布庆祝苹果新零售商店开业的一条推文称：“介绍一下我们在伊斯坦布尔的漂亮新店。我们很高兴成为这个充满活力社区的一部分，我们已经迫不及待地欢迎客户来到这个壮观的新空间。”但随后遭到马斯克调侃：“快来看苹果抛光布。”19日凌?

    ​苹果 ​库克 ​马斯克

  • 库克回应马斯克：不后悔当年苹果没买下特斯拉

    作为当前最明星的科技公司代表，苹果和特斯拉经常占据媒体头版。而事实上，两家公司曾经有机会在一起。这要说回2020年12月，特斯拉CEO马斯克自曝，数年前特斯拉公司遭遇困境时（Model 3项目），曾寻求苹果收购，但结果沮丧，他连库克的面都没见到。马斯克还表示，彼时特斯拉的市值还只有现在的十分之一不到。日前出席DealBook活动时，库克再次被媒体问及这件事，他重申自己的确没有和马斯克见过面。对于收购，他指出，苹果会在不同

    ​库克 ​特斯拉 ​马斯克

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

京东双11红包

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM