苹果 CEO 库克：想侧载 App 的用户可以购买安卓手机

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日消息:据MacRumors报道，苹果公司首席执行官蒂姆·库克今天表示，希望侧载应用程序的用户应该考虑购买安卓设备，因为iPhone提供的体验可以最大限度地保护他们的安全和隐私。

库克在纽约时报的DealBook峰会上表示，用户目前已经可以在安全和受保护的平台或一个允许侧载的生态系统之间进行选择。「我认为，今天人们有这样的选择，如果你想侧载App，你可以买一部安卓手机。」库克将侧载比作汽车制造商销售没有安全气囊或安全带的汽车，说称这「太冒险了」。「因此，如果不能最大限度地保证安全和隐私，它就不是iPhone。」

侧载，即允许用户从开放的互联网上直接下载和安装应用程序到他们的iPhone上，已经成为最近几个月的一个热门话题，库克现在也参与其中。本周早些时候，苹果公司软件工程高级副总裁Craig Federighi说，侧载是「网络犯罪分子最好的朋友」，强调了如果提供从网络上任何安装应用程序的自由，可能会给客户带来的危险。

在10月份发表的一篇论文中，苹果公司分享了一些关于iPhone与安卓生态系统的安全和隐私的事实。在论文中，苹果公司表示，研究表明，安卓智能手机受到的移动恶意软件的攻击是针对iPhone的恶意软件的15到47倍。该文件还说:「这与侧载密切相关」。

在谈到隐私问题时，库克被问及最近的报道，即Facebook、谷歌、Snapchat和其他公司今年因苹果的应用程序跟踪透明度提示而损失了近100亿美元的收入，该提示要求开发者在跟踪用户之前征求用户的同意。库克拒绝对具体数字发表评论，但他重申，苹果认为隐私是一项基本人权。

App Store的应用内购买方式，要求开发者在应用内进行数字购买时使用，苹果对所有购买行为收取15-30%的佣金。库克今天指出，苹果只降低过佣金，从未增加过。