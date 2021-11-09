任天堂暗示将推出新游戏机并承诺改进Switch Online

站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息:任天堂已向投资者简要介绍了已经在计划其下一款游戏机，但任天堂也专注于“增值服务”。任天堂还确认将继续开发最近受到消费者批评的Nintendo Switch Online + 扩展包。

任天堂的投资者简报中暗示了新游戏机的出现。任天堂将这款新设备称为“20XX”下一代游戏系统，发布日期仍有待确认。该公告是在10月份发布Switch OLED之后发布的。该演示文稿表示，任天堂打算在 Nintendo Account 基础上开发服务来补充我们的业务，同时开发一种新设备。

今年早些时候任天堂发布了其中一项所谓的“增值服务”；在任天堂Switch Online+扩展包。此次升级可让用户访问九款N64游戏，包括很受欢迎的游戏《塞尔达传说：时之笛》。如果您将 Switch Online 订阅从每年20 美元的基本套餐升级到每年花费50 美元的高级套餐，就可以使用这些游戏。

自推出以来，许多人抱怨游戏的运行质量很差。任天堂承诺，改进和扩展Nintendo Switch Online和Nintendo Switch Online + 扩展包，努力提供让消费者满意的服务。

在简报中，任天堂透露其目前拥有超过3200 万的 Switch Online 会员。该文件还表示，我们可以期待未来环球影城主题公园会有更多的超级任天堂世界区域，以及在超级马里奥电影上映后的新视频内容。