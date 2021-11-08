叮咚买菜收藏量近翻倍 打通支付宝小程序“搜索到收藏”链路

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:11月8日，据“支付宝开放平台”公众号，“我的小程序”升级至支付宝首页九宫格半年来，“先搜索，再收藏”已经成为用户使用小程序的新习惯。

日前支付宝发布2021年《支付宝私域运营白皮书》，其中“搜索-收藏”的用户链路，因有助于提升拉新-留存-复访三大环节的增长效果，而被广泛关注。

数据显示，半年来，叮咚买菜小程序收藏量增长92%，搜索量提升41%。通过“我的小程序”复访叮咚买菜的用户占比在持续增长，已收藏用户的复购意愿也更高。