叮咚买菜收藏量近翻倍 打通支付宝小程序“搜索到收藏”链路

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:11月8日，据“支付宝开放平台”公众号，“我的小程序”升级至支付宝首页九宫格半年来，“先搜索，再收藏”已经成为用户使用小程序的新习惯。
日前支付宝发布2021年《支付宝私域运营白皮书》，其中“搜索-收藏”的用户链路，因有助于提升拉新-留存-复访三大环节的增长效果，而被广泛关注。
数据显示，半年来，叮咚买菜小程序收藏量增长92%，搜索量提升41%。通过“我的小程序”复访叮咚买菜的用户占比在持续增长，已收藏用户的复购意愿也更高。
站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:11月8日，据“支付宝开放平台”公众号，“我的小程序”升级至支付宝首页九宫格半年来，“先搜索，再收藏”已经成为用户使用小程序的新习惯。
日前支付宝发布2021年《支付宝私域运营白皮书》，其中“搜索-收藏”的用户链路，因有助于提升拉新-留存-复访三大环节的增长效果，而被广泛关注。
数据显示，半年来，叮咚买菜小程序收藏量增长92%，搜索量提升41%。通过“我的小程序”复访叮咚买菜的用户占比在持续增长，已收藏用户的复购意愿也更高。
今日，支付宝今日在小程序生态服务商大会上发布“生态开放原则”，表示会坚定加大开放力度，让服务商能更顺利借助支付宝的商业化基础能力，帮助商家数字化经营升级。
近日，有网友发现，支付宝借呗”已为其更名为信用贷”，笔者查看自己支付宝，发现还未更名，看来目前正在内测中。值得一提的是，更新后借款、查账、还款均保持不变，大家可以和之前一样使用该服务。根据官方的解释，信用贷是与蚂蚁合作的金融机构独立为用户提供的消费信贷服务，会展示消费信贷服务提供方，用户的额度、利率等都是该金融机构独立审批的结果，用户申请的贷款资金也由该金融机构发放。资料显示，支付宝借呗”于2015年
支付宝赚钱红包能赚钱吗?刚推出的时候，我推了一次公众号，累计赚了10000来块，玩法很简单，支付宝搜索“717123598”打开后领取红包后，线下门店使用付款码支付时，领取的红包就会自动抵扣，用户领取多少金额的红包进行抵扣，推广者就能获得同样金额的红包。
近日，支付宝借呗宣布更新为“信用贷”，更新后借款、查账、还款均保持不变。同时，支付宝还向用户提供了金融服务机构名称。对此，支付宝方面表示，页面上展示的金融机构是用户消费信贷服务提供方。用户的额度、利率等都是该金融机构独立审批的结果，用户申请的贷款资金也由该金融机构发放。
支付宝今天在App内发布公告，宣布口碑即将搬家”。根据公告，10月12日也就是今天15点起，支付宝App内的口碑服务，将从底部Tab标签页入口，搬迁至支付宝首页口碑好店”入口，也就是九宫格”小程序区域。支付宝App 10.2.33及以上版本用户，这两天陆续可以看到上述变化。口碑网成立于2004年，为用户提供本地生活服务信息与评论，2006年获得阿里巴巴投资，2015年由阿里巴巴、蚂蚁集团共同出资60亿重整为互联网本地生活服务平台，并启动
据网友爆料，支付宝正面向部分用户测试关闭首页栏目功能。在10.2.36版本下，点击“我的”—>“右上角设置”—>“功能管理”—>“首页栏目卡片”，就可以看到所有的服务项开关，并可以手动关闭。
近年来，随着公募基金关注度提升，支付宝基金购买平台也走入了越来越多人的视线，那么支付宝基金购买平台究竟有哪些优势呢？首先、平台正规。对于支付宝这样的平台来说，能够入驻支付宝的基金产品，必定会经过支付宝平台的层层筛选，不会出现资金被骗的情况发生。从购买过程的安全性来说，支付宝还是值得信任的。其次、购买方便。如今支付宝几乎是人人手机中必备的数字生活开发平台，平时很多人都通过支付宝来购物转账或者做其他事
最近圈里有两个项目很火，很多做网赚和自媒体的朋友都在大力推这两个项目。大部分人应该都知道是什么，一个就是支付宝的现金红包，另一个就是之前抖音上的盲盒交友，只不过现在被复制到了微信上来。
10月25日消息，日前有网友反馈，支付宝正向部分用户测试允许关闭所有首页栏目卡片。经测试，在最新版支付宝中，点击我的”-右上角设置（齿轮）”在功能管理中，选择首页栏目卡片”即可看到所有服务开关选项。在关闭后，支付宝首页将不会显示对应栏目卡片，开启后，该栏目卡片可在支付宝首页展示。可以看到，关闭后，支付宝首页功能区下方内容消失不见，界面与关闭前相比更加清爽。据了解，目前，多数用户的支付宝App只有抗击新冠疫
今天下午，微博博主@信小呆宣布进入直播行业。@信小呆表示，这几个月以来，我从一个完全不懂直播的小白不断的在摸索、努力和改进，和我们在生活中选择一个新行业或新工作的人一样，从0开始，为了突破自己而不断坚持。磕磕绊绊的过程中也希望大家能多多包容 ，虽然总会有人说你早干嘛去了现在才开始做直播，已经晚了”，但我想说，不论是我自己还是我们每个人都一样，去做自己现在想做的，并且为之坚持下去，什么时候都不会太晚。此
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