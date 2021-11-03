叮咚买菜加大蔬菜供应 稳定蔬菜价格

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:针对近期蔬菜价格波动，叮咚买菜官方日前宣布，为保障供应，稳定蔬菜价格，叮咚买菜加大全国350个直供产地蔬菜供应。
此外，叮咚买菜还启动了自有农场的保供种植计划。预计下个月，自有农场每天能额外供应10000份平价菜。
在叮咚买菜上，一些日常消费量大的蔬菜，价格较为平稳且供应充足，胡萝卜2.5元一斤、上海青5.99元一斤、黄瓜6.25元一斤...
站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:针对近期蔬菜价格波动，叮咚买菜官方日前宣布，为保障供应，稳定蔬菜价格，叮咚买菜加大全国350个直供产地蔬菜供应。
此外，叮咚买菜还启动了自有农场的保供种植计划。预计下个月，自有农场每天能额外供应10000份平价菜。
在叮咚买菜上，一些日常消费量大的蔬菜，价格较为平稳且供应充足，胡萝卜2.5元一斤、上海青5.99元一斤、黄瓜6.25元一斤...
“尽管小区附近其他生鲜超市，但我通常都会选择在钱大妈购买，除了因为安全、新鲜，方便以外，更多是因为一种习惯和信任。”——钱大妈会员虞女士步入钱大妈门店，虞女士正拿着购物筐在仔细挑选新鲜蔬菜，一天的新鲜蔬果虞女士都会选择在钱大妈购买。海瓜子和黄立鱼是来自浙江的虞女士在钱大妈最钟爱的产品。“是阿姨来啦，今天有什么菜谱推荐吗？”广州江南新苑门店店员都和虞女士十分熟悉，每日亲切问候之余，也会时不时和虞女士
【TechWeb】9月9日，工信部信息通信管理局组织召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准，以9月17日为限，要求各平台必须按标准解除屏蔽。截至目前，解除屏蔽网址链接进展如何？小编实测发展，绝大部分平台之间已经实现不同程度的“拆墙”，外链屏蔽多数已经解除，但需要繁复操作的情况依旧存在。支付层面的打通则相对进展缓慢。近日，微信、支付宝接连宣布与银联云闪付深化互联互通，阿里旗下淘特、闲
在互联网行业，尤其是在投资人心目中，往往存在一种“算法迷信”或曰“技术迷信”:某公司的广告变现做得好，一定是因为有算法;某公司的云计算业务开展的好，也是因为有算法;某公司的游戏用户留存率高，还是因为有算法……
近期，小米在上海徐汇拿地一事引发了公众的关注。据上海市规划和自然资源局网站显示，上海徐汇区成交1宗商业办公用地，由谧空间（上海）信息科技有限公司竞得，成交价15.5亿元。这个公司是小米间接全资附属的企业。
6月23日，原定计划的上市日期前一天，社交平台Soul突发通知暂停赴美IPO的定价流程。同一天，因虎扑体育拟调整上市计划，三方解除辅导协议，终止对虎扑体育IPO上市辅导工作…
在研究互联网行业的过程中，“流量价格”是一个绕不过去的问题。游戏厂商关注买量成本，电商品牌关注获客成本，自媒体也关注涨粉成本。互联网平台方既是流量的供给方也是需求方，流量价格上涨固然有利于它们卖广告、用流量换取战略利益，却也不利于它们自身的拉新。
据福布斯实时富豪榜显示，10月20日，张一鸣身价超过马化腾，达594亿美元，成为中国互联网首富。而中国首富仍是农夫山泉创始人钟睒睒，其以644亿美元财富位列榜首。
十年前，人们津津乐道的，是赵本山、郭德纲这些喜剧老炮;十年后，网络上惹起沸腾的，则是刚刚出现在公众眼中不久的李诞，这个捧起四届“脱口秀大王”的喜剧大王。
艺空联盟构建艺术品互联网电商生态，做好线上艺术品蓝海市场
双十一即将来袭，天猫预热的第一个杀手锏一改往日作风，赶着潮流，与头部品牌联合设计推出品牌独有的数字藏品，比如BURBERRY化身成了“博博鹿”，与超写实数字人AYAYI互动时身体的一部分会液化成金属的样子。科颜氏的骨头先生乘着液态金属织成的飞毯，而moody则化身成了星空花在元宇宙的冰原中绽放等等。于此同时，蚂蚁链 10 月 25 日 12 时推出的紫禁-琉璃荣光系列收藏品 32000 件如之前的作品一样，几分钟内告罄。风口上的元宇宙
现在，环保节能的理念已经深入人心了，国内外普遍开始重视环保材料的打造，并广泛应用于各个领域，力求减少自然能源的消耗量，减少环境污染和碳排..
今年投影仪市场的竞争异常激烈，就京东 2021 年双十一的开门红战报来看，在开门红 2 小时内，家用投影销售额超去年11. 1 全天；家用投影销售额同比..
明天就是S11 全球总决赛了，对于大部分的LPL玩家来说，EDG VS DK，LPL大战LCK的抗韩剧本无疑是大家最期待的。从S11 开赛以来，DK从小组赛就一路碾..
这是一个新的互联网时代，很多人却都没有意识到!为什么大佬能够赚到钱，一个很简单的道理，因为他们对于新的东西都有预见性，这些都是时间、实践所..
《使命召唤：先锋》于今日 11 月 5 日正式发售，登陆PS5、PS4、Xbox Series X/S、Xbox One和PC。主机端凌晨开启，而PC端的则是在中午 12 点准时开..
三星正准备在今年某些时候发布“预算友好型”Galaxy Tab A8 平板电脑，此前我们已经对其硬件规格有了相当全面的了解。现在，知名爆料人 Evan Blas..
11月3日，上海泰乐坊科技有限公司发生工商变更，新增阿里巴巴关联公司广州灵犀互动娱乐有限公司为股东，同时公司注册资本由300万元人民币增加至35..
11 月 1 日 0 时京东双十一全面开启，京东数据显示， 10 月 31 日20: 00 至 11 月 1 日00:00，Apple品牌开门红 4 小时成交额同比增长200%。与此同..
继九月份公布外卖配送的“预估送达时间”算法之后，今日美团再度宣布公开美团外卖“订单分配”算法的运行逻辑及原则。..
随着生活品质越来越高了，以前一块钱一袋的速溶咖啡就能精神一上午，现在三四十一杯的现磨星爸爸才能给忙碌的生活注入活力。既然这样，干嘛不拿出..
随着技术的不断进步，人们发现手机、台式电脑、平板和笔记本等电子设备之间的界限越来越模糊了。智能手机除了娱乐连通属性之外，也开始具备一定的..
随着互联网+时代到来，我们正在见证一场科技的变革。传统的跨境汇款业务中的手续繁琐、耗时长、收费高、不能实时查询等痛点不再是困扰，市场中涌现..
所有大厂都在跑步进场的云游戏究竟有什么魅力？在手机游戏愈加普及的今天，这个问题似乎更加迫切地需要一个答案。在人人皆玩家的当下，每人手边都..
11 月 1 日，由中共广州市委统战部、广州市工业和信息化局、广州市工商业联合会联合主办，广州 11 月 1 日，由中共广州市委统战部、广州市工业和信..
（2021 年11 月5 日，杭州，EMQ映云科技）第四届中国国际进口博览会（进博会）于今日在上海国家会展中心正式拉开帷幕。作为“全球企业共享中国巨大..
国内领先的电子元器件线上授权代理商——唯样商城，荣膺 2021 年度ASPENCORE全球电子元器件分销商卓越表现奖。2021 年 11 月 4 日晚，唯样商城总经..
11 月 1 日- 3 日，以“数即万物 智算未来”为主题的 2021 中国移动全球合作伙伴大会圆满结束!作为中国移动泛终端全渠道联盟的一员，乐橙受邀出席..
近日，北京小鸟看看科技有限公司申请注册多个Pico元宇宙商标，国际分类涉教育娱乐、设计研究等，申请注册日期为2021年10月29日，该公司最终受益人..
格力手机大松G7正式上市，配备有骁龙870芯片和30W快充，其中8+128GB版本售价2959元，8+256GB版本售价3099元，目前已在“格力董明珠店”开售。格力..
近日，喜羊羊懒羊羊出品方广东原创动力文化传播有限公司与广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司著作权权属、侵权纠纷民事一审判决书公开，原告喜羊羊出品..