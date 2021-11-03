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叮咚买菜加大蔬菜供应 稳定蔬菜价格

2021-11-03 16:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:针对近期蔬菜价格波动，叮咚买菜官方日前宣布，为保障供应，稳定蔬菜价格，叮咚买菜加大全国350个直供产地蔬菜供应。

此外，叮咚买菜还启动了自有农场的保供种植计划。预计下个月，自有农场每天能额外供应10000份平价菜。

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在叮咚买菜上，一些日常消费量大的蔬菜，价格较为平稳且供应充足，胡萝卜2.5元一斤、上海青5.99元一斤、黄瓜6.25元一斤...

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