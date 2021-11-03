叮咚买菜加大蔬菜供应 稳定蔬菜价格

“尽管小区附近其他生鲜超市，但我通常都会选择在钱大妈购买，除了因为安全、新鲜，方便以外，更多是因为一种习惯和信任。”——钱大妈会员虞女士步入钱大妈门店，虞女士正拿着购物筐在仔细挑选新鲜蔬菜，一天的新鲜蔬果虞女士都会选择在钱大妈购买。海瓜子和黄立鱼是来自浙江的虞女士在钱大妈最钟爱的产品。“是阿姨来啦，今天有什么菜谱推荐吗？”广州江南新苑门店店员都和虞女士十分熟悉，每日亲切问候之余，也会时不时和虞女士