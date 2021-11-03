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因软件问题 特斯拉美国召回近1.2万辆汽车

2021-11-03 10:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:近日，特斯拉将在2020年至2021年生产的约11700辆 Model S、Model3和 Model X车辆。召回原因是软件版本2021.36.5.2可能存在通信错误，可能导致车辆意外激活自动紧急制动 （ABS） 或前方碰撞警告 (FCW) 系统。

特斯拉

美国汽车安全机构还表示，特斯拉已经通过软件更新解决了这个问题。考虑到召回是由软件引起的，而特斯拉作为一家以技术为中心的汽车制造商，能够通过简单的无线更新解决其车辆中潜在的通信错误。

“特斯拉通过固件版本2021.36.5.3迅速修复了 OTA 问题，该固件版本于2021年10月25日发布给测试者。OTA修复将在固件版本2021.36.5.3及更高版本中继续进行。截至本文件，超过99.8%的测试者安装了固件版本2021.36.5.3或更高版本。美国国家公路交通安全管理局指出，车辆配备了固件版本2021.36.5.3或更高版本的车主无需采取进一步行动。

根据安全机构的记录，特斯拉在2021年10月24日上午收到了客户关于相关问题的报告。到当天晚上，特斯拉已经针对该问题制定了解决方案。包含修复程序的软件更新2021.36.5.3已于2021年10月25日的第二天发布。

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