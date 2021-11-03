谷歌宣布将于 11 月 9 日起开始强制开启账户两步验证

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日消息:据MSPoweruser报道，早在2021年5月，谷歌就宣布它将在今年年底前强制要求谷歌账户进行两步验证。谷歌表示，保护用户账户防止密码泄露造成损失的最佳方法是开启两步验证。
现在谷歌宣布，从11月9日起，将强制要求用户在登录谷歌账号时采用两步验证。
开启两步验证之后，用户在输入完账号密码之后，需要在手机上进行确认才可以登陆。启用两步验证需要使用一台绑定同一谷歌账号的安卓手机，或者安装相应的APP。
站长之家(ChinaZ.com) 11月3日消息:据MSPoweruser报道，早在2021年5月，谷歌就宣布它将在今年年底前强制要求谷歌账户进行两步验证。谷歌表示，保护用户账户防止密码泄露造成损失的最佳方法是开启两步验证。
现在谷歌宣布，从11月9日起，将强制要求用户在登录谷歌账号时采用两步验证。
开启两步验证之后，用户在输入完账号密码之后，需要在手机上进行确认才可以登陆。启用两步验证需要使用一台绑定同一谷歌账号的安卓手机，或者安装相应的APP。
近日，上海一女生在社交平台曝光自己维修手机导致隐私泄露，遭到维修店员工骚扰一事，引起广泛关注。该女生在收到包含自己裸照的骚扰邮件后立即报警，最终，公安机关对窃取和发送裸照的维修店员工作出拘留5天的处罚。
虚拟偶像界的“顶流”换人了。9月29日在上海迪士尼乐园亮相以来，这只粉色狐狸就成了热搜常客。截至发稿，玲娜贝儿已经登上了数十次微博热搜，超话阅读量也达到7072.4万，待遇堪比一线明星。迪士尼商店里的玲娜贝儿周边在上线首日就要排长队购买，二手交易平台上的价格翻了两倍不止。
浪潮裹挟下的出行行业，已全面进入升级化阶段，多元化、高质量的服务需求正在蓬勃向上。 网约车作为高效便捷的出行方式，正在攻占着大众的出行首选地位。 主打"本地司机，熟人熟路"的万顺叫车，以"叫车先预约，出行更从容"的优质服务受到很多消费者的喜爱。 2016 年 9 月，万顺叫车在深圳踏出了第一步，成立 5 年，万顺叫车走进了全国 500 余座城市，先后为 20 多亿人次提供服务，可以说是见证了网约车出行方式的巨变，在完善线上
为方便视障用户使用，支付宝上线挥一挥”验证码“，逐步替换支付宝登录时出现的拖动滑块验证，视障用户只需按照语音提示完成指令动作即可通过验证。
支付宝赚钱红包能赚钱吗?刚推出的时候，我推了一次公众号，累计赚了10000来块，玩法很简单，支付宝搜索“717123598”打开后领取红包后，线下门店使用付款码支付时，领取的红包就会自动抵扣，用户领取多少金额的红包进行抵扣，推广者就能获得同样金额的红包。
微软是零信任安全模型（Zero Trust security model）的主要倡导者，此前多次强调伴随着全球越来越多的公司采取该模型，密码将会被淘汰。现在，微软已经分享了它对实施该模型的最新立场，以及企业应该如何迎合它。在过去的几年里，微软在为全球多个组织实施零信任时积累了很多的经验。在此基础上，它已经分享了其实施的总体架构，可以看到上面的内容。微软还发布了一份名为《不断发展的零信任》的白皮书，更详细地描述了其多年来的?
近日，广西壮族自治区来宾市公安局网安支队联合武宣警方，经过近两个月的奋战，成功破获广西首例短信轰炸案件。今年 6 月，来宾市公安局网安支队接到举报，有人在互联网上搭建网站开展短信轰炸、游戏外挂等黑产违法犯罪行为。针对相关线索，在腾讯守护者计划安全团队的协助下，来宾市公安局网安支队通过调查，最终锁定犯罪嫌疑人并实施抓捕行动。经审讯，犯罪嫌疑人卓某健交代其代理短信轰炸（又称“呼死你”）等非法服务，并以发?
“你有过网红博主的种草忽悠过的经历吗?最近的案例是，国庆出游的年轻人，又被骗了。疫情影响下，不能出国游玩，靠网红博主丰富的安利能力，国内出现了不少“平替”景点，根据媒体统计，全国至少有63个城市拥有“小圣托里尼”，62个城市拥有“小京都”，61个城市拥有“小镰仓”。
程序员都有大梦想，改变世界，然后顺便赚点钱，然后继续写代码。如果用几个关键词概括，他们多金、少事儿、顾家、规律，烂漫起来没底线，1024 程序员节正是广大程序员的节日。在程序员节来临之际，10 月22 日，e签宝程序员们提早过节，他们有千变万化的故事，确是不同背景走上写代码的路。密码学专家，全国专业人才才几万人在数字世界里，密码技术被广泛应用于政务(如电子公文、电子签章)、金融(如数字货币、网上银行)、移动支付(?
在数字经济蓬勃发展的今天，数据已成为基础设施建设的关键要素和重要资产，但诚如硬币天然存在“两面”，数据领域亦是价值与风险并存，数据安全一直以来都是“多事之地”，过往粗放型的数据使用和管理，让安全事件、网络攻击、隐私泄漏等频发。9 月 1 日《中华人民共和国数据安全法》(以下简称《数据安全法》)、《关键信息基础设施安全保护条例》(以下简称《条例》正式实施; 11 月 1 日，《个人信息保护法》也将正式开始实施，这标
11 月 4 日， 2021 腾讯数字生态大会进入第二天议程，由腾讯安全主办的云安全专场、数字化业务风控专场召开，与网络安全领域的行业领袖、专家学者..
11 月 3 日，历时 5 个月的 2021 届MVX大奖评选结果正式揭晓。在线协同设计软件新品“Pixso”凭借前瞻性的产品和解决方案，从近 400 个作品中脱颖..
11月4日，格力电器官微发布预热海报称，格力TOSOT G7将在1天后登场。今日，从格力董明珠店”获悉，这款新机已正式上架，提供8+128GB和8+256GB两款..
企查查APP显示，11月2日，香蕉娱乐关联公司上海香蕉计划娱乐文化有限公司发生工商变更，王思聪退出董事长职务，由麻闻多接任，同时法定代表人由徐..
据悉，此次升级对象包括Model S和Model X，还对新款Model S和Model X的电池组进行了更新。对于更新后的Model X车型，有媒体拿到了美国环保署（EPA..
现在人们对健康越来越重视，在国内知名的潮流网购社区得物，“健身”一直是年轻用户讨论热度很高的话题，他们还通过“打卡”的方式，将自己的健身..
不少人的心中可能会对投影仪有一些误解，主要是觉得投影仪是新兴产品，没有电视机的出产时间长，容易出现质量问题等等，但现实却是投影仪的市场占..
扫地机器人作为智能家居场景下的细分品类之一，近年来一直是市场上的热门产品。然而从用户实际使用体验来看，传统机器人存在着顽固污渍清洁不干净..
11 月 4 日《暗黑破坏神3》最新2.7.2 更新 PTR测试开启，本次测试将重点评测第 25 赛季的主题，灵魂碎片。在此期间可能会有定期维护、中断、修补程..
工信部近日发布《关于开展信息通信服务感知提升行动的通知》，决定开展信息通信服务感知提升行动。此次为期半年的专项行动聚焦于影响用户感知的信..
最近，李子柒和微念的纠纷似乎已经没有回旋的余地，两边剑拔弩张，最终双方是握手言和还是从此分道扬镳都还充满未知数。有人说，如果不是李子柒的..
天堂W最近正式的开服了，很多新手玩家都想入坑，但是新手会遇到很多问题，其实就有职业的选择，怎么练级，怎么赚钱等等，下面就来为大家分享一下天..
高配、流畅的游戏装备，科幻、硬核的装修风格，贴心、安全的卫生环境，形成了一个酷炫的电竞世界。电竞玩家们沉浸其中，行云流水般的操作着，在另..
随着技术的不断发展，科技区的产品更新换代非常快，就连一向不起眼的网络电视机顶盒也已经迭代很多代了。鸿达数码这些年看着网络电视机顶盒的不断..
这是站长之家Z周刊发布的最新一期内容，主要帮助大家了解最近与站长相关，以及抖音、快手、小红书、等短视频&电商平台最新动向，挖掘有价值的信息..
10月，新日电动车联合 13 家权威机构行业首发《电动两轮车智能化白皮书》（以下简称《白皮书》），阐述了行业智能化发展方向和未来规范，引起了不..
近日，“ 2021 年德勤新西兰高成长 50 强”榜单揭晓。全球知名科技券商老虎证券凭借领先的技术产品和快速稳健的业务增长登上榜单，也是榜单前 25 ..
11 月 3 日，由《哈佛商业评论》主办的“拉姆·查兰管理实践奖”颁奖典礼正式拉开帷幕，老虎证券凭借技术创新能力获得 2021 拉姆·查兰管理实践奖..
据国外媒体报道，当地时间周四，美国联邦法院裁定，杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）旗下的蓝色起源在一场针对美国宇航局（NASA）的诉讼中败诉，该诉讼..
近日，英雄联盟官方发布动态：谁说只有站在光里的才算英雄？泥泞道路上每个人都是《孤勇者》”并放出了《英雄联盟》动画中文主题曲预告。在本次放..