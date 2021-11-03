谷歌宣布将于 11 月 9 日起开始强制开启账户两步验证

微软是零信任安全模型（Zero Trust security model）的主要倡导者，此前多次强调伴随着全球越来越多的公司采取该模型，密码将会被淘汰。现在，微软已经分享了它对实施该模型的最新立场，以及企业应该如何迎合它。在过去的几年里，微软在为全球多个组织实施零信任时积累了很多的经验。在此基础上，它已经分享了其实施的总体架构，可以看到上面的内容。微软还发布了一份名为《不断发展的零信任》的白皮书，更详细地描述了其多年来的?