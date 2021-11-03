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谷歌宣布将于 11 月 9 日起开始强制开启账户两步验证

2021-11-03 10:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日消息:据MSPoweruser报道，早在2021年5月，谷歌就宣布它将在今年年底前强制要求谷歌账户进行两步验证。谷歌表示，保护用户账户防止密码泄露造成损失的最佳方法是开启两步验证。

谷歌，google

现在谷歌宣布，从11月9日起，将强制要求用户在登录谷歌账号时采用两步验证。

开启两步验证之后，用户在输入完账号密码之后，需要在手机上进行确认才可以登陆。启用两步验证需要使用一台绑定同一谷歌账号的安卓手机，或者安装相应的APP。

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