贝索斯将捐20亿美元应对气候变化 主要投资土地恢复及农业

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:随着联合国气候大会谈判本周在英国格拉斯哥拉开帷幕，贝索斯地球基金周一宣布了100亿美元基金中的20亿美元计划，这20亿美元将用户支持土地恢复和粮食生产的计划。在2030年之前，贝索斯承诺共投入100亿美元。

9月下旬，贝索斯宣布了他的第三笔10亿美元基金计划——保护世界上的脆弱地区，最初重点关注刚果盆地、热带安第斯山脉和热带太平洋。三项10亿美元的措施共同构成了该基金的“自然战略”。除了自然和环境正义之外，地球基金网站还列出了其他三个计划领域:经济脱碳;经济、金融和市场以及监督和问责。

自该基金于2020年2月启动以来，该计划已多次宣布受赠人:2020年11月宣布的上一轮融资为7.91亿美元，主要用于资金充足、成熟的环保组织。最近一笔资金是2.037亿美元，旨在推进气候正义、支持以气候为导向的经济复苏项目并刺激脱碳途径的创新。

近日，贝索斯和马斯克都被联合国世界粮食计划署（WFP）执行干事戴维·比斯利喊话。戴维·比斯利称像贝索斯和马斯克这样的全球顶级富豪，应当捐出一部分的财富，帮助全球数千万处于饥饿边缘的人们。不过贝索斯暂时还未对这一提议作出回应。