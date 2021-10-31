2021年10月31日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于高血压的，问题是“高血压可能影响视力这种说法正确吗?”这个问题其实还是比较好理解的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

高血压可能影响视力这种说法正确吗 10月31日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：高血压可能影响视力这种说法正确吗？

A、正确

B、完全错误

正确答案:正确

高血压（hypertension）是指以体循环动脉血压(收缩压和/或舒张压)增高为主要特征(收缩压≥140毫米汞柱，舒张压≥90毫米汞柱)，可伴有心、脑、肾等器官的功能或器质性损害的临床综合征。高血压是最常见的慢性病，也是心脑血管病最主要的危险因素。

会引起眼睛的并发症，而导致眼底视网膜动脉硬化。从而引起视力的减退。所以高血压也会影响视力的。