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薇娅辟谣因税务问题被封杀：「假的、不是我们，别信。」

2021-10-29 13:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日消息:日前有网传截图称传统媒体接到通知：关于薇娅的专访和文章都要下架，据说是因为税务问题。据凤凰网科技消息，对此，有接近@薇娅viyaaa团队内部人士回应称 :「假的、不是我们，别信。」

薇娅 直播 (2)

此前郑州一网红主播被追征662万税款的消息一度引发网友们热议。10月11日，郑州晚报在社交账号上发文称，相关部门运用大数据实现信息系统自动提取数据，追征一名网红的662.44万元税款。而该网红也分15笔结清了相应的税款和滞纳金。

数据显示，10月20日天猫双十一预售首日，李佳琦直播最终销售额达到了106.53亿元，薇娅销售额为82.52亿元。

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