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英雄联盟双城之战皮城祖安皮肤五折活动开启 双城之战五折皮肤详情

2021-10-27 17:34 · 稿源：站长之家

英雄联盟官方在最近开启了双城之战皮城以及祖安皮肤五折活动，很多玩家还不清楚有哪些皮肤有打折，下面就来为大家分享一下。

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亲爱的召唤师:

庆双城之战上线活动第一部分，精选皮城/祖安皮肤限时5折即将开启，共计95款皮城/祖安英雄的皮肤限时5折，召唤师可以前往游戏商城、掌盟商城、道聚城等购买。

活动时间:2021年10月28日10:00-2021年11月15日23:59

活动95款皮肤列表详见清单。

注:活动期间，睡衣守护者 伊泽瑞尔 和 星之守护者 伊泽瑞尔将暂停炫装关系，按照定价的5折销售。

精选皮城皮肤限时5折:

● 荒野治安官 凯特琳

● 古墓丽影 凯特琳

● 女警狙击 凯特琳

● 铁血狙击手 凯特琳

● 未来战士 凯特琳

● 电玩女神 凯特琳

● 战斗学院 凯特琳

● 源代码 卡蜜尔

● 魔女 卡蜜尔

● 冒险精神 伊泽瑞尔

● 冰川勇者 伊泽瑞尔

● 失落的世界 伊泽瑞尔

● 未来战士 伊泽瑞尔

● 光执事 伊泽瑞尔

● 黑桃皇牌 伊泽瑞尔

● 电玩勇者 伊泽瑞尔

● 睡衣守护者 伊泽瑞尔

● 战斗学院 伊泽瑞尔

● 灵能特工 伊泽瑞尔

● 创意工坊 黑默丁格

● 生化博士 黑默丁格

● 驯龙学者 黑默丁格

● 全金属狂潮 杰斯

● 蔷薇绅士 杰斯

● 天启骑士 杰斯

● 杰斯·光明之锤

● 战斗学院 杰斯

● 抵抗军雷神 杰斯

● 恶灵布偶 奥莉安娜

● 灵骨工匠 奥莉安娜

● 暗星 奥莉安娜

● K/DA ALL OUT 萨勒芬妮

● 霓虹杀拳 蔚

● 女警官 蔚

● 铁拳执事 蔚

● 炼狱魔女 蔚

● 源计划:裁决 蔚

● 灵能特工 蔚

精选祖安皮肤限时5折:

● 擂台皇帝 布里茨

● 陆地王者4WD 布里茨

● 苹果机器人 布里茨

● 战场BOSS 布里茨

● 暮色枪骑 布里茨

● 银白枪骑 布里茨

● 太空律动 “猫猫” 布里和里茨

● 战栗之毒 蒙多

● 律政大亨 蒙多

● 泳池派对 蒙多

● 硬汉 蒙多

● 时之砂 艾克

● 任性学霸 艾克

● 源计划:自由 艾克

● 真实伤害 艾克

● 未来战士 艾克

● 暴风女神 迦娜

● 寒冰女皇 迦娜

● 女主播 迦娜

● 星之守护者 迦娜

● 玉剑传说 风仙子

● 沙之守护 迦娜

● 女帝 迦娜

● 黑帮狂花 金克丝

● 丧尸杀手 金克丝

● 星之守护者 金克丝

● 奥德赛 金克丝

● 源计划:疯狂 金克丝

● 冲浪高手 辛吉德

● 炼金狂士 辛吉德

● 黑色天灾 辛吉德

● 抵抗军绿魔 辛吉德

● 北风冻原 图奇

● 黑金诱惑 图奇

● 横行霸道 图奇

● 绝影神偷 图奇

● 欧米伽小队 毒针狙击手

● 图奇 · 影足

● 屠龙勇士 图奇

● 电锯狂人 厄加特

● 战地机甲 厄加特

● 西部魔影 厄加特

● 星之守护者COS 厄加特

● 全金属狂潮 维克托

● 造物主 维克托

● 灵能特工 维克托

● 冻原猎手 沃里克

● 火牙狼人 沃里克

● 荒野豺狼 沃里克

● 黑暗骑士 沃里克

● 源计划:末日 沃里克

● 泳池派对 扎克

● 战地机甲 扎克

● 科学狂人 吉格斯

● 泳池派对 吉格斯

● 奥术大师 吉格斯

● 糖果大战 吉格斯

最新修订时间:2021年10月27日14:40【修订内容:莫测之影 卡蜜尔因上架时间不满6个月，故不参与本次半价活动，已从活动皮肤列表中剔除】

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