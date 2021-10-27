英雄联盟双城之战皮城祖安皮肤五折活动开启 双城之战五折皮肤详情

昨日晚间，《英雄联盟》官方发布公告，宣布停用所有人聊天”功能。在公告中，官方指出，2021 年，其对行为系统的主要关注点都与对局有关，如挂机和送人头等行为，但其同时还发现，言语不当的行为今年也有所增加，并正准备进行多项调整。而其中一项直接改动即将在补丁11.21中与玩家见面，那就是在匹配队列中停用所有人聊天”功能。公告称，所有人聊天”是唯一一项被停用的功能。敌人仍可以听到你的声音、看到你的表情和英雄成就(除?