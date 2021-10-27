英雄联盟双城之战皮城祖安皮肤五折活动开启 双城之战五折皮肤详情

英雄联盟官方在最近开启了双城之战皮城以及祖安皮肤五折活动，很多玩家还不清楚有哪些皮肤有打折，下面就来为大家分享一下。
亲爱的召唤师:
庆双城之战上线活动第一部分，精选皮城/祖安皮肤限时5折即将开启，共计95款皮城/祖安英雄的皮肤限时5折，召唤师可以前往游戏商城、掌盟商城、道聚城等购买。
活动时间:2021年10月28日10:00-2021年11月15日23:59
活动95款皮肤列表详见清单。
注:活动期间，睡衣守护者 伊泽瑞尔 和 星之守护者 伊泽瑞尔将暂停炫装关系，按照定价的5折销售。
精选皮城皮肤限时5折:
● 荒野治安官 凯特琳
● 古墓丽影 凯特琳
● 女警狙击 凯特琳
● 铁血狙击手 凯特琳
● 未来战士 凯特琳
● 电玩女神 凯特琳
● 战斗学院 凯特琳
● 源代码 卡蜜尔
● 魔女 卡蜜尔
● 冒险精神 伊泽瑞尔
● 冰川勇者 伊泽瑞尔
● 失落的世界 伊泽瑞尔
● 未来战士 伊泽瑞尔
● 光执事 伊泽瑞尔
● 黑桃皇牌 伊泽瑞尔
● 电玩勇者 伊泽瑞尔
● 睡衣守护者 伊泽瑞尔
● 战斗学院 伊泽瑞尔
● 灵能特工 伊泽瑞尔
● 创意工坊 黑默丁格
● 生化博士 黑默丁格
● 驯龙学者 黑默丁格
● 全金属狂潮 杰斯
● 蔷薇绅士 杰斯
● 天启骑士 杰斯
● 杰斯·光明之锤
● 战斗学院 杰斯
● 抵抗军雷神 杰斯
● 恶灵布偶 奥莉安娜
● 灵骨工匠 奥莉安娜
● 暗星 奥莉安娜
● K/DA ALL OUT 萨勒芬妮
● 霓虹杀拳 蔚
● 女警官 蔚
● 铁拳执事 蔚
● 炼狱魔女 蔚
● 源计划:裁决 蔚
● 灵能特工 蔚
精选祖安皮肤限时5折:
● 擂台皇帝 布里茨
● 陆地王者4WD 布里茨
● 苹果机器人 布里茨
● 战场BOSS 布里茨
● 暮色枪骑 布里茨
● 银白枪骑 布里茨
● 太空律动 “猫猫” 布里和里茨
● 战栗之毒 蒙多
● 律政大亨 蒙多
● 泳池派对 蒙多
● 硬汉 蒙多
● 时之砂 艾克
● 任性学霸 艾克
● 源计划:自由 艾克
● 真实伤害 艾克
● 未来战士 艾克
● 暴风女神 迦娜
● 寒冰女皇 迦娜
● 女主播 迦娜
● 星之守护者 迦娜
● 玉剑传说 风仙子
● 沙之守护 迦娜
● 女帝 迦娜
● 黑帮狂花 金克丝
● 丧尸杀手 金克丝
● 星之守护者 金克丝
● 奥德赛 金克丝
● 源计划:疯狂 金克丝
● 冲浪高手 辛吉德
● 炼金狂士 辛吉德
● 黑色天灾 辛吉德
● 抵抗军绿魔 辛吉德
● 北风冻原 图奇
● 黑金诱惑 图奇
● 横行霸道 图奇
● 绝影神偷 图奇
● 欧米伽小队 毒针狙击手
● 图奇 · 影足
● 屠龙勇士 图奇
● 电锯狂人 厄加特
● 战地机甲 厄加特
● 西部魔影 厄加特
● 星之守护者COS 厄加特
● 全金属狂潮 维克托
● 造物主 维克托
● 灵能特工 维克托
● 冻原猎手 沃里克
● 火牙狼人 沃里克
● 荒野豺狼 沃里克
● 黑暗骑士 沃里克
● 源计划:末日 沃里克
● 泳池派对 扎克
● 战地机甲 扎克
● 科学狂人 吉格斯
● 泳池派对 吉格斯
● 奥术大师 吉格斯
● 糖果大战 吉格斯
最新修订时间:2021年10月27日14:40【修订内容:莫测之影 卡蜜尔因上架时间不满6个月，故不参与本次半价活动，已从活动皮肤列表中剔除】