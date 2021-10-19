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AirPods2价格跌破千元

2021-10-19 08:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:今日凌晨，苹果举办了主题为“来炸场”的秋季发布会，发布了搭载 M1Pro 或 M1Max 芯片的新一代 MacBook Pro、 AirPods3，以及五款亮色任选的 HomePod mini 。

受AirPods3新品发售影响，于2019年3月20日发布，初始售价为1279元AirPods2在苹果官网降价为999元。

据悉，相比AirPods2，AirPods3带来了全方位的提升。

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外观上，AirPods3采用了全新设计，使用了与AirPodsPro类似的短耳机柄方案，耳机柄上的力度感应器轻轻一按，就能播放、暂停、切换歌曲，以及接听或挂断电话。

QQ截图20211019092203.jpg

音效方面，AirPods3具备空间音频功能，支持动态头部追踪，为音乐和视频等营造三维空间效果，但并不支持主动降噪功能。

充电仓方面，AirPods3充电仓外观与AirPodsPro接近，均支持MagSafe、无线及闪电接口充电。

此外，AirPods3还支持IPX4级别的抗汗抗水性能，通过查找 app还能追踪 AirPods 的去向。

QQ截图20211019092105.jpg

值得一提的是，续航方面，AirPods3单次充电聆听时间最长可达6小时，配合充电盒最长可达30小时。而AirPodsPro的单次充电聆听时间最长仅为4.5小时。

售价方面，AirPods3将于10月26日发售，售价1399元。

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