董明珠diss西门子抽油烟机：格力油烟机六年不要清洗

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:在今日的中国制造业领袖峰会上，格力电器董事长董明珠吐槽西门子抽油烟机称，自己原来用的是西门子的抽油烟机，门一开别人就知道家里在做什么菜，油烟满屋飞。
但格力现在做的油烟机，家里没有油烟味，六年不要清洗。
董明珠强调，这看上去是在做广告，实际上是在强调格力背后有强大的研发团队在支撑。
同时，董明珠还在会上表示，上市公司不是靠圈钱来发展，要有一定的担当。格力上市到现在只从股市募集了50亿，但给股民的分红达到了1000亿。
站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:在今日的中国制造业领袖峰会上，格力电器董事长董明珠吐槽西门子抽油烟机称，自己原来用的是西门子的抽油烟机，门一开别人就知道家里在做什么菜，油烟满屋飞。
但格力现在做的油烟机，家里没有油烟味，六年不要清洗。
董明珠强调，这看上去是在做广告，实际上是在强调格力背后有强大的研发团队在支撑。
同时，董明珠还在会上表示，上市公司不是靠圈钱来发展，要有一定的担当。格力上市到现在只从股市募集了50亿，但给股民的分红达到了1000亿。
10月15日消息，今日，首届中国制造业领袖峰会在东莞正式举办，此次峰会邀请了杨学山、吴晓波、谭建荣等制造业专家学者以及董明珠、褚健等前沿企业代表。从峰会现场视频来看，格力电器董事长董明珠在峰会上公开吐槽”了一波西门子。董明珠表示，我原来用的是西门子的抽油烟机，最痛点是门一开，就知道家里在做什么，油烟满屋飞。她指出，格力现在做的油烟机家里没有油烟味，6年不用清洗。值得一提的是，董明珠强调，今天讲了这么多?
今年6月份，格力召开年度股东大会，正式通过了此前董明珠提到的员工持股计划。据悉，当时格力曾在公告中表示，该员工持股计划拟以27.68 元/股的价格（公司回购股份均价的50%）向包括董明珠等8名董监高在内的1.2万名员工出售已回购的1.08亿股公司股票。需要注意的是，按照以往惯例，员工持股计划就类似于变相发放福利，但是格力此次的计划效果却并不理想”。据媒体报道，9月29日下午，格力电器在珠海召开2021年第二次临时股东大会。
董明珠今日表示，格力从96年上市到现在，只从股市募集了50亿，但分红了1000 亿。董明珠称，“这是一个上市公司的责任，上市公司不是靠圈钱来发展，是靠自己的创新、技术来发展”。
董明珠作为国内最知名的女性企业家之一，其在各种场合的公开讲话也是备受关注。据相关报道，今天董明珠在一个会议上表示，有些上市公司希望股价越高越好，以便去银行贷款。她强调，格力电器没有银行贷款。同时，她还透露格力从96年上市到现在，只从股市募集了50亿，但分红了1000亿。这是一个上市公司的责任，上市公司不是靠圈钱来发展，是靠自己的创新、技术来发展”。其实近两年的时间中，有不少公司都是用上市来圈钱，并且不断推
昨日晚间，格力电器发布公告称，公司拟注销第三期回购已买入股份的70%（即2.21亿股）以减少注册资本，其余已回购股份仍将用于实施员工持股计划。<br/> <br/>
9 月 26 日上午，广州市第二届直播电商节南沙分会场之直播电商产业发展趋势高峰论坛在广州南沙越秀喜来登酒店隆重召开。(活动现场)此次活动由广州南沙经济技术开发区商务局指导、广州番茄站数字科技有限公司主办，区委宣传部、区市场监督管理局、区政数局、区口岸办、区税务局、南沙海关等部门应邀出席，并广邀直播电商业界 40 多家金融机构、短视频平台、各知名品牌方、MCN机构、供应链平台、行业协会等各方，齐聚南沙，共商直播?
9月28日晚，格力电器发布公告称，鉴于公司短期内尚无使用第三期回购股份用于员工持股计划或股权激励的具体计划。根据公司实际情况，公司拟对第三期回购股份的70%（即2.21亿股）进行注销以减少注册资本，其余30%仍将用于员工持股计划。公司第三期回购共回购股份3.16亿股，本次变更股份用途并注销后，公司总股本将由60.16亿股变更为57.95亿股。此次2.2亿股注销，意味着，格力电器的总股本将进一步减少，而每股收益将会提升，公司股票
9月21日，格力电器（000651）“一种电动车主驱控制器测试系统、主驱控制器及电动车”专利获授权，公开号为CN214253001U。
去年保时捷和西门子能源宣布，他们将与其他一些公司合作，在智利南部建立一个合成电子燃料工厂。保时捷周五宣布，智利的电子燃料工厂已经开始建设，被称为Haru Oni项目。它将分阶段建设，试点工厂的目标是在2022年生产13万升燃料。随后两个阶段将提升该工厂的产量：首先在2024年达到5500万升，然后到2026年达到5.5亿升。预计生产将在2022年中期开始。负责研发的保时捷董事会成员Michael Steiner在一份声明中说：“我们用可再生燃料
保时捷宣布，它将开设一个新的试验工厂，该工厂是与西门子能源合作的。该工厂被描述为世界上最碳中性的燃料（eFuel）生产厂，位于智利的蓬塔阿雷纳斯。该设施的破土动工仪式于9月10日举行。保时捷预计，该生产设施将在2022年生产约13万升eFuel环保燃料。在此之后，这家跑车制造商计划分两个阶段扩大该工厂的产能。到2024年，该工厂将扩大到生产5500万升燃料，到2026年，它将生产约5.5亿升的eFuel。虽然该项目试验阶段的破土动工刚?
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