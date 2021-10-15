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董明珠diss西门子抽油烟机：格力油烟机六年不要清洗

2021-10-15 16:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:在今日的中国制造业领袖峰会上，格力电器董事长董明珠吐槽西门子抽油烟机称，自己原来用的是西门子的抽油烟机，门一开别人就知道家里在做什么菜，油烟满屋飞。

但格力现在做的油烟机，家里没有油烟味，六年不要清洗。

董明珠强调，这看上去是在做广告，实际上是在强调格力背后有强大的研发团队在支撑。

董明珠

同时，董明珠还在会上表示，上市公司不是靠圈钱来发展，要有一定的担当。格力上市到现在只从股市募集了50亿，但给股民的分红达到了1000亿。

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