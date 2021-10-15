阿里巴巴申请NB商标 商标图案为点赞手势

企查查APP显示，近日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册NB商标，从形状来看，该商标图案为点赞手势，还是挺吸睛的。
资料显示，商标国际分类涉35类广告销售，商标图案为点赞手势外加字母NB，目前商标状态为注册申请中。
对此，有网友表示，这样的商标有点意思，至于能否申请成功就不好说了。
企查查APP显示，近日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册NB商标，从形状来看，该商标图案为点赞手势，还是挺吸睛的。
资料显示，商标国际分类涉35类广告销售，商标图案为点赞手势外加字母NB，目前商标状态为注册申请中。
对此，有网友表示，这样的商标有点意思，至于能否申请成功就不好说了。
近日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册NB商标。商标国际分类涉35类广告销售，商标图案为点赞手势外加字母NB，目前商标状态为注册申请中。
被加拿大方面扣押1000多天后，中国公民孟晚舟于北京时间9月25日回国。天眼查App显示，“孟晚舟”商标被多人申请注册，国际分类包括广告销售、医疗器械等，商标申请日期在2018年12月-2019年4月之间。不过，这些商标申请均已被驳回，目前商标状态为无效。
近日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册“阿里元宇宙”、“淘宝元宇宙”等商标，国际分类涉9类科学仪器、41类教育娱乐等，目前商标状态为注册申请中
继此前腾讯申请多个有关元宇宙的商标之后，国内另外一家互联网巨头阿里巴巴也申请了“阿里元宇宙”、“淘宝元宇宙”商标。
近期，腾讯、字节申请的部分狗头商标流程状态变更为驳回复审，国际分类涉广告销售、设计研究等。
近日，B站关联公司申请注册阿婆主商标，国际分类涉30类方便食品、32类啤酒饮料，目前商标状态为注册申请中。<br/> <br/> 据悉，阿婆主为up主谐音梗，指投稿发视频发帖的人。
近日，美团关联公司北京三快科技有限公司新增多项“美团医美避雷针”商标申请信息，国际分类涉及医疗园艺、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“注册申请中”。
互联网巨头之间长期以来的壁垒终于慢慢在打破：微信逐步解除外链访问，支付宝、微信支付也不再形同水火。在淘宝的阿里新社区电商品牌淘菜菜”中，支付方式已经不再仅限于支付宝，新增了找好友微信代付”的支付入口。不过，目前也只有好友代付，还不支持直接使用自己的微信账户来支付。
阿里巴巴发布2021年度股东大会投票表决结果，股东大会选举蔡崇信、J.Michael EVANS及E.Brje EKHOLM担任公司第一组董事，三人均将任职三年或至其继任人获推选委任并获得适当资格为止。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项“字节商城”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、通讯服务、设计研究等，目前商标状态均为“注册申请中”。<br/> <br/>
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