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阿里巴巴申请NB商标 商标图案为点赞手势

2021-10-15 15:55 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，近日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册NB商标，从形状来看，该商标图案为点赞手势，还是挺吸睛的。

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资料显示，商标国际分类涉35类广告销售，商标图案为点赞手势外加字母NB，目前商标状态为注册申请中。

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对此，有网友表示，这样的商标有点意思，至于能否申请成功就不好说了。

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