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苹果前设计主管Jony Ive的「LoveFrom」设计公司推出官方网站

2021-10-13 11:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日消息:据MacRumors报道，由苹果公司前设计主管Jony Ive和同为设计师的Marc Newson于2019年共同创立的设计公司LoveFrom，本周上线了其官方网站LoveFrom.com。

LoveFrom-hero.png

图片来自LoveFrom.com

该网站首次披露了LoveFrom的视觉形象，该形象由 Ive 和其他成员设计，包括英国艺术总监 Peter Saville，以及 Chris Wilson 和 Antonio Cavedoni，他们都是苹果设计团队的前成员。

该网站本质上奉行极简主义，不包含图像、链接或联系方式。LoveFrom官网写道:「LoveFrom 是一个创意集体。我们集合了设计师、建筑师、音乐家、电影制片人、作家、工程师和艺术家。你可能从我们过去的工作中认识我们。我们痴迷于创造和制造的传统。狂热地致力于追求卓越。强烈的好奇心。我们与领导者和创始人合作。我们为快乐而工作。我们发展我们自己的创意。」

该网站使用了一种名为LoveFrom Serif的新字体中，该字体的灵感来自John Baskerville的字母形状，并基于对其原始形状和矩阵的研究。根据发布的新闻稿，「在过去的两年里，每个字符都被精心地重新绘制、完善和精心制作。」

Jony Ive 在2019年6月离开苹果，开创了 LoveFrom 公司。苹果表示，Ive 参与了4月份发布的彩色24英寸 iMac 的设计。目前仍不清楚有多少员工为 LoveFrom 工作，但 Ive 至少招募了四名他的前苹果同事。

此前 Jony Ive 宣布与法拉利达成深度合作。Airbnb于去年宣布与这家设计公司建立多年的合作关系。

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